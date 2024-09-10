Мангаш — футболист «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Рикарду Мангаша из «Витории» Гимараеш.
Контракт между московским клубом и футболистом, который играет на левом фланге обороны и атаки, рассчитан на два года.
Мангаш также выступал в системе лиссабонской «Бенфики», где становился финалистом юношеской Лиги чемпионов УЕФА.
Теперь стало понятно почему, Амарал пришёл зарабатывать.
После таких трансферов в Амарала может верить только клоун.
Теперь стало понятно почему, Амарал пришёл зарабатывать.
После таких трансферов в Амарала может верить только клоун.