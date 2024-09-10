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Мангаш — футболист «Спартака»

вчера, 18:58

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Рикарду Мангаша из «Витории» Гимараеш.

Контракт между московским клубом и футболистом, который играет на левом фланге обороны и атаки, рассчитан на два года.

Мангаш также выступал в системе лиссабонской «Бенфики», где становился финалистом юношеской Лиги чемпионов УЕФА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:05
Может Мангаш и пригодится клубу. Обидно, что мы пошли по пути Зенита. Забили на своих доморощенных игроков и теперь все взоры на легионеров. Но, если Зенит берёт легов точечечно, то мы, можно сказать, огулом. Сейчас прятнее всего болеть за Локомотив. Их путь развития клуба ближе болельщикам и клуб становится всё больше народным.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:43
Мангаша
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Экс-игрок сборной Португалии и петербургского "Зенита" Мигель Данни высказался о новичке "Спартака" Рикарду Мангаше.

Фото: Getty Images
- Я знаю чемпионат Португалии и Рикарду Мангаша. Он очень хороший игрок и в хорошей форме. Мангаш был самым важным игроком в "Витории Гимарайнш". "Спартак" подписал хорошего игрока, - цитирует бывшего капитана "Зенита" "Чемпионат".
FromSibForZen
FromSibForZen ответ Крутой камерунец (раскрыть)
сегодня в 06:31
Его
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 04:53
Дугласа наверное
derrik2000
derrik2000 ответ FromSibForZen (раскрыть)
вчера в 23:28
Сантоса - это какого???
Моцарта???
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:27
Разные новостники пишут, что сейчас Спартак, непосредственно ПЕРЕД закрытием трансферного окна, хочет всё таки кого-то яркого в линию нападения подписать.
Что, мол, если денег от дельфина не хватит на трансфер - согласны ещё доплатить.
Не знаю, может быть, и утка, но уже много такой... не очень определённой информации...
FromSibForZen
FromSibForZen
вчера в 23:10
Он еще тренировки ни одной не провел, а вы уже похоронили игрока. Любите же вы свой клуб) помнится у нас Сантоса некоторые тоже так встречали
derrik2000
derrik2000 ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Я тоже никогда не мог понять, почему так многие восхищались Айртоном.
Он кто - защитник???
Так и отрабатывай 95% игрового времени в защите!
Зачем прёшься в нападение?
Можно подумать, ТАМ, в нападении, от него была АГРАМАДНАЯ польза.
Только рывки и обводки на публику, а ЭФФЕКТИВНОСТЬ стремилась к нулю.
И по основным своим обязанностям косячил знатно: всё время его другим приходилось подстраховывать.
Вот Дима Попов - да.
Тот действительно бровку закрывал.
Да, подкосячивал, НО очень иногда.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну зато всегда можно вырасти до уровня Дмитрия Комбарова, а это уже уровень
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:13
Если уровень Аиртона, то это дно. Бразил был тупым бегунком, слабо оборонялся, слабо атаковал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:46
Толя привет...! Да все норма...вот только по футболу соскучился в связи с играми сборных. Все нормально...ждем выходных
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28, ред.
Купили и купили...
Удачи парню...
И не такие играли...
2,5 млн не та сумма из-за которой будут волосы рвать если не заиграет...
А вдруг покатит...
Как то же он умудрился стоимость поднять за год с 1,5 млн до 4 млн....
Значит что то да умеет...а чего не умеет Станкович научит...если не уволят...
Как никак у парня за плечами школа Бенфики и 29 игр за Бордо...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Вова, извини на жалобу нажал случайно. Я с тобой согласен. Но " По 5 большие, ну ооочень большие, а по 3 маленькие, но оооочень маленькие". Несравненный одессит Роман Карцев. Царство ему небесное!
Уважаемый модераторы. Совершенно случайно нажал на жалобу. Можно как то убрать ее. Человек может на меня обидеться. Амне это не нужно. Я его уважаю.
Bad Listener
Bad Listener ответ Cruiser (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
С нашего Амаралу в карман ничего не упадёт наверное вот и заморачивается по европам. Руководство виновато что их разводят как лошков раз за разом всякие проходимцы. Нет в руководстве клуба человека который искренне за Спартак и в футболе шарит и пока не появится подобная шляпа будет происходить.
Cruiser
Cruiser
вчера в 19:53
Неужели в нашем чемпионате нет более достойного игрока?
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:53
Успехов в новом клубе !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:50, ред.
Теперь у нас критическое количество Хлусевичей на квадратный метр. Ну имитация бурной деятельности удалась на славу, набрали миллионов на 20 наверное балласта, значит деньги есть. Но честно, прям обидно, не так обидно было бы если бы одного Барко купили в это окно чем вот эта клоунада для дурачков. А ведь можно было бы взять двух нормальных игроков, потратить меньше и считай ТО уже успешное, успешнее чем вот это вот всё. И не то чтобы игрок совсем плохой, средненький, уровень Крыльев или Ростова, но в наших реалиях он будет бесполезен, у нас пространства не дают, а этому надо. Слепая селекция у нас, просто кошмар. Вангую, ни один из этих Абен, Маркиньосов, Мангашей и иже с ними так и не заиграют по одной простой причине, в простонародье она описывается словами "рождённый ползать летать не может".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:49, ред.
Амарал сразу после прихода в Спартак блокировал трансферы перспективных молодых игроков.
Теперь стало понятно почему, Амарал пришёл зарабатывать.
После таких трансферов в Амарала может верить только клоун.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Точно лишним не будет.
z4b6vnvk4mff
z4b6vnvk4mff
вчера в 19:41
Очередной кот в мешке, скоро будут ныть, что плохой игрок.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:25
Как по мне, то Рябчук вполне себе слева справлялся. На мой диванно-экспертный взгляд, "Спартаку" нужен помощник Барко в центр полузащиты, а то глядя игры красно-белых складывается впечатление, что аргентинец, аки шалый волк снуя по полю, не понимает куда он попал и что ему делать. И это еще при том, что непонятно заиграет Маркиньос слева или нет, ну хоть "Ференцварошу" помогли финансово. Взгляд со стороны, руководству "Спартака" виднее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:10
Поздравляю, Спартак, парень хороший, уровень Айртона
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:07, ред.
Даже и не знаю радоваться или...Уж слишком много их....как в том анекдоте ...вчера были по пять , в сегодня по три но много очень много по три...)
Ну раз взяли посмотрим...ждем усиления и хорошей игры...Ждем....
Гость
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