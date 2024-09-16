«Интер» уступил лидерство клубу-разочарованию. Провалили прошлый сезон – творят магию в этом

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16 сентября 2024, 16:19

Никто не ожидал стремительного преображения.

Когда «нерадзурри» брали титул в прошлом сезоне, все уверенно причислили команду к новым гегемонам – уж слишком уверенно миланцы прошли сезон. И от «Интера» справедливо ожидали продолжения намеченного пути – только по итогам четырёх туров не эта команда лидирует в Серии А.

По итогам первого тура все смеялись над «Наполи»

Неаполитанцы вообще пошли на рискованный шаг. У клуба темпераментный президент Аурелио Де Лаурентис – и он привёл на пост главного тренера не менее темпераментного Антонио Конте. Итальянец каждой своей команде давал плюс 100 к морали и психологии – это был один из главных аргументов назначения. С другой стороны, менеджер продуктивно работает лишь там, где удовлетворяют его требования по комплектованию команды.

С учётом багажа в виде болезненного предыдущего сезона и нескольких кадровых проблем в успех не верили. Тем более, когда в первом же туре «Наполи» потерпел поражение от «Вероны» – аутсайдера предыдущего сезона Серии А. Но в следующих трёх встречах «Наполи» одержал три победы с общим счётом 9:1.

Любимец Конте – в огне

Неаполитанцы быстро переломили ситуацию, не позволив проблемам развиться. И важную роль в этом сыграли новички. Больше всего внимания было приковано к Ромелу Лукаку. Бельгиец давно определился, что хочет играть в Италии, где он показывает топ-уровень. «Челси» упорно не хотел отпускать футболиста задёшево, да и в составе «Наполи» оставался Виктор Осимхен – необходимость Ромелу вызывала большой вопрос.

В то же время Лукаку показывал лучшие результаты именно под руководством Антонио, а Осимхену в клубе надоело. Нигерийца в итоге отдали «Галатасараю» на правах аренды, а по Лукаку продавили полноценный трансфер. И первые туры показывают, что неаполитанцы сделали правильный шаг.

Бельгиец подоспел только к третьему туру Серии А – но уже в дебютном матче поучаствовал в камбэке против «Пармы». Гол на второй добавленной минуте, потом мяч Ангиссы на 90+6-й – и «Наполи» забирает три очка. А вчера бельгиец вообще выдал ярчайший перформанс тура – оформил ассистентский дубль в матче с «Кальяри», а потом и забил. Пока вообще не возникает сомнений в том, что сделка окупится.

«Интер» неожиданно проседает на старте

То, что неаполитанцы рвут со старта – это неожиданность. И такая же неожиданность – результаты действующего чемпиона. Подопечные Симоне Индзаги за первые четыре тура аж дважды теряли очки. В первом туре «нерадзурри» не удержали минимальный отрыв от «Дженоа» — соперник забил на пятой минуте компенсированного времени.

В минувшие выходные подножку поставила уже «Монца». Команды забили в концовке – причём «Интеру» даже пришлось отыгрываться (пропустили на 81-й минуте). Спасительным стал гол Думфриса. Главный тренер сохраняет спокойствие:

У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет. Моменты с участием Димарко и Лаутаро были опасными, после этого мы медленно работали с мячом, действовали не так уверенно, когда был шанс бить, игроки отдавали мяч партнерам. Во втором тайме нам не хватало сбалансированности, мы пропустили чудесный гол. Мы разочарованы, но движемся дальше.

Разучились вскрывать автобусы

В результатах чемпиона прослеживается тенденция. Когда ты не можешь обыграть «Дженоа» и «Монцу», но разбираешь на запчасти «Аталанту» это о многом говорит.

«Нерадзурри» стало тяжелее играть против команд, которые выстраивают массированную оборону. Всё же главное оружие команды – быстрые атаки, поэтому матчи, когда соперник отдаёт инициативу, даются довольно тяжело. «Дженоа» и «Монца» вообще не стремились владеть мячом – и там, и там миланцы имели значительное преимущество при владении.

В противовес – «Аталанта». Бергамаски – играющий агрессивный коллектив. Гасперини требует от своих подопечных активного прессинга и высокой интенсивности – это ставит соперника в тяжёлое положение, но в то же время открывается пространство для забросов и резких выпадов. И как раз это – стихия «Интера». Но команде в любом случае придётся исправлять этот недочёт – иначе защитить титул они не смогут.

Лучшее время в Серии А

Речь всё же о коротком отрезке из четырёх туров. На длительной дистанции прогноз тот же – «Интер» настолько чётко подходит к выстраиванию команды, что ближе всех к тому, чтобы стать гегемоном Серии А. И поэтому такие мгновения, когда «нерадзурри» ошибаются, нужно ценить.

Тем более у пока живой чемпионской гонки особый колорит. Всё потому, что конкуренцию миланцам составляют две команды в стадии перестройки. Ситуацию в «Наполи» уже описали – похмелье после чемпионского сезона, ставка на амбиции Конте и его способность быстро выстроить основу, обновление состава. Ещё один участник – «Ювентус». Тут сдвиги вообще тектонические – обычно скучная «старая синьора» Аллегри обретает облик остро атакующей банды Тиаго Мотты. Два последних тура для «бьянконери» (против «Ромы» и «Эмполи») завершились при счёте 0:0 – но до этого туринцы уже показывали, что умеют забивать (3:0 с «Комо» и «Вероной»).

И это ещё не упоминая «Торино», идущий четвёртым. При ином раскладе у этих команд и близко бы не было шанса на первое место. Но пока лидирует «Наполи» – а «Интер» играется с «Юве» и «Торино» (у всех по восемь очков). И Серия А ощущается свежо.