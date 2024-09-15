Лондонское дерби осталось за «пушкарями». «Арсенал» добыл трудовую победу, несмотря на потери

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вчера, 20:50

Всё решил гол Габриэля.

Главным событием четвёртого тура Английской Премьер-Лиги стало дерби Северного Лондона. «Тоттенхэм» принимал «Арсенал». Надо ли говорить о цене этой встречи?

Яркое начало

Одно из самых старых противостояний в английском футболе. Нынешняя встреча была 197-й в истории взаимоотношений соседей. Преимущество на стороне «канониров» — 82 победы против 62 при 52 ничьих. Две последние встречи на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» выиграли номинальные гости. Конечно, были кадровые потери. У «шпор» травмирован Ришарлисон. «Пушкарям» пришлось обойтись без Деклана Райса, удалённого в игре с «Брайтоном». Но главная потеря — Мартин Эдегор. В отсутствие норвежца капитанская повязка перешла к Жоржиньо. Не смогли сыграть и новички «Арсенала» Риккардо Калафьори и Микель Мерино.

Бурное начало встречи. Хозяева едва не организовали быстрый гол, Деян Кулусевски опасно бил после прострела Доминика Соланке. Пропусти этот мяч Давид Райя, никто бы на него косо не поглядел. Но он выручил. Затем прилетела ответка. Однако Кай Хаверц не смог переиграть Гильельмо Викарио. Вот такой обмен уколами в дебюте.

Армрестлинг по-лондонски

Это была равная игра достойных соперников. Однако номинальные гости делали всё чуточку точнее, чуточку аккуратнее. И это минимальное превосходство постепенно накапливалось. Уже к перерыву стало заметно, что «Арсенал» в этом матче смотрится лучше.

Но к перерыву на табло горели нули. Игра была жёсткой. Арбитр Джаред Джиллетт был щедр на жёлтые карточки — раздавал их игрокам обеих команд, как правило, по делу. У «канониров» был очень активен Букайо Сака. В составе «шпор» роль лидера на себя брал Деян Кулусевски.

После перерыва мало что изменилось. Равная, упорная борьба. И снова подопечные Микеля Артеты делали всё немножко лучше. В такой игре обычно решает один гол. Так оно и получилось. В середине тайма «канониры» получили право на угловой. Сака выполнил подачу от флажка, а центральный защитник Габриэль с близкого расстояния головой отправил мяч по месту назначения. Мог ли выручить «шпор» вратарь Гильельмо Викарио? Сложно сказать. Упрёков итальянец не заслужил. Но теоретически, наверное, мог бы. Что-то подсказывает, что его оппонент Давид Райя этот удар бы потащил. Повторюсь, «Арсенал» превосходил «Тоттенхэм» в мелочах.

Впереди 26 минут. Вагон времени. И как распорядились «шпоры» этим вагоном? Да никак. Скорее «Арсенал» мог забить второй. Викарио отбил непростой удар Леандро Троссарда. Не помогли и замены, произведенные Ангелосом Постекоглу. Тимо Вернер и Папе Сарр добавили активности в атаке, но не более того. Ворота «Арсенала» остались нетронутыми.

Чёрная метка для Постекоглу

В составе «канониров» дебютировал Рахим Стерлинг. Отыграл десять, а с учётом добавленного времени — все пятнадцать минут. Из игры не выпал, но не более того. Сказывается отсутствие игровой практики. Но все знают, как умеет играть Рахим. Наберёт форму, будет весьма полезен в чемпионской гонке. А «Арсенал» в ней наверняка примет участие.

После этой победы у «пушкарей» стало десять очков. Больше только у «Манчестер Сити» — 12. У команды Микеля Артеты, недавно продлившего контракт, ни одного поражения и всего один пропущенный мяч. Забитых тоже немного — пока только шесть. Но в целом «Арсенал» солиден. А победа в дерби дорогого стоит. Тем более в таком армрестлинге.

А в лагере соперника царит минорное настроение. «Тоттенхэм» набрал четыре очка в четырёх поединках. Уже два проигрыша в дерби. Разгром несчастного «Эвертона» забыт. И если неудачу в игре с «Ньюкаслом» можно как-то перетерпеть, то проигрыш «Арсеналу» оказался очень болезненным. Разумеется, никто Постекоглу прямо сейчас не уволит. Но пятно на костюме тренера будет отмыть крайне непросто. В третий раз подряд «шпоры» проиграли в домашнем дерби. Каждый раз «Тоттенхэм» храбрится, бодрится и всё время ему чего-то не хватает. Как в последнем матче. Через две недели никто не вспомнит, что игра была равной. Останется только счёт.

Пока у «Тоттенхэма» видны пробелы во всех линиях. Даже вратарь Викарио не безупречен. Ошибаются защитники, есть претензии к работе средней линии. Забивают мало. Доминик Соланке, проявивший себя бомбардиром в «Борнмуте», пока больше похож на самого себя времён «Ливерпуля».

Проигрыш в дерби это ещё и моральный удар. Сразу у многих болельщиков «шпор» зародилась мысль, что новый сезон не принесёт многострадальному клубу ничего хорошего. Поэтому нужно срочно извиняться. Но победы над «Брентфордом» будет явно недостаточно.