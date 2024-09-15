«Спартак» забил сам себе и огорчил фанатов. Станкович не взял реванш у новичка РПЛ

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вчера, 22:28

Клуб из Махачкалы задушил фаворита.

«Красно-белые» удивили медлительной игрой

Москвичи сначала долго контролировали мяч. Так поступают многие соперники «Динамо» из Махачкалы. И это не мешает жесткой команде срывать чужие атаки. А «красно-белые», хотя умеют работать с мячом без давления, паникуют, если получают опор. «Спартак» провел несколько эффективных матчей в обороне. Но пауза на игры сборных редко положительно влияет на знаменитые команды. Вот и сегодня запаниковали, Литвинов забил в свои ворота.

Руслана после перерыва перевели на правый фланг обороны, а в центре вышел новичок и старый знакомый Станковича – Абена. Красноречивая замена. Деян боялся, что его команда потеряет нити игры и пропустит во второй раз. Новичок РПЛ неплохо держался, невзирая на отрезки с давлением «Спартака». Но разве был голкипер хозяев Волк героем целого поединка? Медина разок удачно навесил мяч на Угальде, но гол был единственным ударом в створ.

Если «Спартак» за час игры против скромного середняка один раз попадает по воротам, то это ужасная игра линии нападения. Были отрезки на разных участках поля, когда «красно-белые» паниковали и киксовали мяч. Медлительность, которая появилась после перерыва, огорчала Станковича. Деян знал, что «Динамо» – опасный соперник, ведь уже проиграли махачкалинцам в Кубке страны. Вот только тогда были смешанный состав и давление намного ниже.

Сегодня играла основа. Однако «Спартак» словно придушил действующий чемпион UFC , открывший матч. Стали сонными, проигрывали борьбу один в один. Замены тоже не сработали. Даже лидер обороны «Спартака» Бабич сегодня был пассивным. Срджан заработал желтую карточку во время контратаки «Динамо». Но самое главное – скорость действий. Один из самых вялых поединков всего сезона. И если хозяев всё устраивало, то москвичи зря не взвинтили темп игры.

В самой концовке футболист «Динамо» Мрезигуэ подарил «Спартаку» несколько минут в большинстве. Но времени после глупого фола у фаворита почти не осталось. «Динамо» не собиралось отдавать заслуженный пункт. Теперь у новичка РПЛ девять очков, как у «Крыльев Советов». Поднялись в десятку, что является для них удачей. А вот для «Спартака» подобные матчи это большое отступление. Нет «наката», который позволяет собирать серии побед.

«Спартак» глупо упустил шанс на лидерство в РПЛ

Станкович глупо теряет очки на выезде. «Оренбург» остается клубом, который дарит голы сопернику. «Локомотив» вчера отличился четыре раза. А «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» в первом туре. Теперь визит в Каспийск, снова странный подход. В «Динамо» сидят антиподы «Оренбурга», они не атакуют на встречных курсах. Но середняк грамотная, компактная и боевитая команда. Коллектив Биджиева знает, когда надо раскрываться.

Терпеть они тоже подучились, но сегодня «Спартак» провалил игру в атаке. В Кубке забили три гола московскому «Динамо», но не сделали того же во встрече с их тезками. В чемпионате повезло с голом Угальде. Без него безыдейный и банальный «Спартак» пытался бы отыграться, катая мяч в центре поля. Из всех тактических фишек гостей можно выделить разве что хорошие комбинации первого тайма. Барко и Умяров смещались на полуфланги, им выкатывали мяч с краев.

Но «Динамо» пресекло такие фокусы. Защитник сборной России Пальцев вместе с напарниками неплохо читали чужую игру. Можно снова похвалить «Динамо» за организацию обороны. Они в этом смысле явно лучше своих именитых столичных тезок. Впрочем, есть ещё вопрос класса. Даже если Бонгонда и Барко проваливаются, у них хватает класса для организации одного голевого момента, как случилось с Мединой – навесил на бледного форварда Угальде.

Сегодня спасителя не нашлось. Потеряв очки против «Динамо» из Махачкалы и «Оренбурга», Станкович упустил первое место в РПЛ . Также не дожали «Зенит» в большинстве в Санкт-Петербурге – ещё два потенциальных балла. Ничего сверхъестественного не требовалось. Играть немножко грамотнее в атаке. Вингер Маркиньос сегодня получил мяч в тринадцати метрах от ворот, но не забил. Как можно быть таким легкомысленным в сложнейшей игре?

«Динамо» заслужило очки против фаворита

Надо хвалить менеджеров и тренеров. Без грамотной работы всего клуба настолько скромная команда никогда бы не начала сезон так здорово. Обыграли «Ахмат» и «Крылья Советов», важнейшие шесть пунктов в РПЛ . Обыграли «Спартак» в Кубке России, а сегодня заслужили очки в РПЛ . Причем игру засушили не хозяева, а гости. «Красно-белые» выступили ужасно, один из худших матчей команды за последние годы. Не бегали, а ходили полем пешком.

Станковича надо ругать, ведь у всех тренеров РПЛ было много времени для изучения первого соперника после паузы. Дело не только в функциональном состоянии, но также в тактике. «Динамо» тяжелее играть, если соперник хитро отдает им мяч. Сегодня «Спартак» не сумел грамотно управлять игрой. Вина тренерского штаба. Грешно рассказывать, будто клуб из Махачкалы – команда уровня Лиги чемпионов, которую невозможно победить.

После матча ЦСКА и «Зенита» поднимали вопрос уровня в РПЛ . Даже вечному чемпиону иногда приходится играть на отбой, заставляя соперников называть команду Семака самой слабой за много лет. Но разве «Спартак» невероятно сильный? Понятно, что Станкович толковее, чем Абаскаль. У Деяна меньше глупых экспериментов. Но серб огорчает неумением представить запасной план. Конкретные футболисты, вроде Бонгонды, тоже у него не прибавили.