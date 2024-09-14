Новый топ-форвард «Зенита» продолжает разрывать. Обеспечил успех в главном матче тура

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вчера, 20:40

Снова отличился Гонду. Дебют Соболева не впечатлил.

В центральном матче восьмого тура ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Чемпион выиграл со счётом 1:0. Единственный мяч на счету Лусиано Гонду.

Главные специалисты по «Зениту»

ЦСКА в трёх последних матчах чемпионата с «Зенитом» одержал две победы и завершил одну встречу вничью. Команда Марко Николича рассчитывала и на этот раз отобрать очки у петербуржцев. «Зениту» тоже было важно успешно завершить свой первый матч в столице. Кроме того, «Локомотив» сегодня выиграл в Оренбурге и вырвался на первое место. Утрата лидерства явно не устраивала гостей.

Тренер чемпионов Сергей Семак выставил на игру трёх форвардов — Лусиано Гонду, Маттео Кассьерру и самого громкого новичка Александра Соболева. Марко Николич в свою очередь оставил на скамейке запасных Сауля Гуарирапу, пополнившего армейские ряды в последний день трансферного окна. Естественно, вышел с первых минут Данил Круговой, у которого имеются обиды на петербуржцев.

Атаковали одни, забивали другие

Возможно, Николич со своими подопечными подробно разбирал игру «Зенита» со «Спартаком» и сделал вывод, что чемпион не любит играть без мяча и под высоким прессингом. Начало встречи было за армейцами. Уже в дебюте Тамерлан Мусаев выскочил один на один с Евгением Латышонком и … и ничего. Вратарь выиграл эту микродуэль. Опасно били по воротам гостей Аббос Файзуллаев и Иван Обляков. Очень активен был Рифат Жемалетдинов. А что «Зенит»? Был подавлен. Отбивался. На 37-й минуте счёт ударов по воротам был 7:1 в пользу хозяев. Но на табло горели два нуля.

И когда до перерыва оставалось чуть-чуть, разжалась зенитовская пружина. Гонду начал эту атаку, продолжил Вендел, далее капитан Дуглас Сантос навесил на линию вратарской. А там Мойзес не смог помешать Гонду нанести точный удар головой. Без шансов для Игоря Акинфеева. Третий гол в двух своих стартовых матчах в РПЛ забил Лусиано — пока этот новичок показывает себя на все сто. И как-то начал отодвигать в тень героя прошлой кампании Матео Кассьерру.

В оставшееся время до конца тайма заработал жёлтую карточку Вильмар Барриос. После перерыва колумбиец уже не появился. Сергей Семак в игре со «Спартаком» не успел заменить Страхиню Эраковича. Поэтому решил не рисковать и убрал с поля игрока висевшего на жёлтой. Вышел Нурали Алип, и гости перешли на игру в три центральных защитника — Алип, Нино и Эракович.

ЦСКА атаковал, но не так остро, как в первом тайме. Самый опасный удар по воротам гостей нанёс после подачи углового… Соболев, но на пути мяча оказался Латышонок. Затем Семак заменил бывшего спартаковца, который ничего особенного пока не показал.

«Зенит» стал чаще наведываться к воротам армейцев, причём самым активным и опасным был воспитанник ЦСКА , правый защитник Вячеслав Караваев. В одном из эпизодов только опыт и мастерство вратаря «красно-синих» уберегло их от второго гола.

Николич ввёл в бой Секу Койта, а потом и Гуарирапу. Малиец ничего серьезного в очередной раз не показал, а венесуэлец был весьма заметен. Однако хозяевам поля никак не удалось нанести завершающий удар. В стремлении разыграть мяч до верного они загубили несколько потенциально опасных моментов. Вылазки гостей были острее. Караваев создал хорошую ситуацию для Кассьерры, но Акинфеев успел подставить ладони и отвести угрозу.

Гол Гонду оказался единственным, а стало быть, победным. «Зенит» выиграл в шестой раз в сезоне и вернулся на первое место. У чемпиона 20 очков, а у «Локомотива» — 18. Латышонок снова не пропустил.

Всё закономерно

Вы заметили, как изменилась игра чемпиона? На старте сезона это была крушащая всех и вся машина. Сейчас же команда Сергея Семака играет весьма рационально. Дорожит каждым голом. И очень грамотная игра в обороне. О Латышонке сказано и написано столько, что не хочется повторяться.

Александр Соболев пока ничем не впечатлил. Что простительно для дебюта. Главное, что не забил в свои ворота, а то это был бы конфуз. К тому же Александра будут непременно сравнивать с Максимом Глушенковым и Лусиано Гонду, которые сразу же стали забивать. Тем более за Максимом и аргентинцем нет такого шлейфа скандалов.

Заслужил ли ЦСКА поражения, которое стало для него третьим в чемпионате? Сложный вопрос. С одной стороны, армейцы очень хорошо начали игру, агрессивно и активно играли в первом тайме, да и во втором тоже. Подвела ли их реализация. В какой-то степени — да. А теперь вспомним все голевые моменты в игре. Получится 1:3. Так что итог встречи приходится признать закономерным.