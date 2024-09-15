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«Динамо» сыграло с пятью форвардами. Эксперимент завершился чистым безумием на 90+3-й минуте

вчера, 17:29
Динамо

В матче шесть голов и коллекция моментов.

Личка переключил команду на свой футбол

Вынужденно и случайно. Тренер «Динамо» честно сказал, что выпустил на поле самых готовых игроков после паузы на игры сборной. Получилось, что в старте 5 нападающих – Тюкавин, Артур, Гладышев, Карраскаль и Бителло. Плеймейкерам пришлось помогать Фомину в центре. А в обороне дриблеры частенько чудят. Карраскаль едва не отдал голевой пас на соперника, неудачно вынося мяч вдоль своих ворот. Но давление на «Ахмат» сработало, когда Тюкавин попал мячом в руку сопернику, а Карраскаль реализовал пенальти.

А после перерыва мир увидел дриблинг Дасы. Испугались даже защитники «Ахмата». Правый латераль отдал голевой пас на Тюкавина. В первом тайме у «Динамо» было много подходов, но чувствовалось отсутствие профильных хавбеков. Зато схема получилась в стиле Лички. Вот только баланса не было. Майсторович сыграл за двух в защите, но оборона начинается с линии атаки. Сегодня плохо прессинговали все форварды, выбранные тренером. Гладышев и Карраскаль без мяча потерялись, «Динамо» защищалось вдевятером.

Дисбаланс – вина Лички. У него плохо готов Фомин. В обороне Даниил сыграл бледно, почти нет полезных действий. У тренера «Динамо» не готовы к основе Кутицкий и Гагнидзе. Грузин забил гол после выхода на замену, как и Макаров. Пусть поблагодарят «Ахмат». Последняя команда в таблице с нулем побед, разумеется, была хорошим соперником для экспериментов. Но «Динамо» играло с огнем и не выдало чемпионский выстроенный футбол. У москвичей теперь худшая разница в РПЛ между моментами и голами.

Реализация подводит, а именно меткость отличает сильную атаку. В прошлом сезоне Личка сдался и начал подстраиваться под особенности «Динамо». Это позволило бороться за чемпионство. Но теперь расклад меняется. От Карраскаля, Фомина и Скопинцева точно нужно больше последних передач. Когда нет голевого паса, то в схему просится такой парень, как Окишор. Но юный Виктор вряд ли потащит «Динамо» к серии уверенных и ярких побед. А форварду Маухубу не хватает зрелости, хотя есть активность.

Особенность всех форвардов – нет стабильности

Тюкавин в прошлом сезоне не забивал с середины августа по конец октября. Тогда футбольные люди обвиняли недавнюю свадьбу игрока. Популярное суеверие. Женитьба и появление первого ребенка, согласно мифу, влияют на состояние футболиста. На самом деле Тюкавину просто не хватает опыта. А его напарникам – стабильности. После плохой серии из 9 матчей без голов Константин собрал две серии из восьми и шести поединков с голевыми действиями. Как сам сказал, свадьба в итоге не помешала, есть личные награды.

Но нет клубных трофеев. И это уже вина не только «девятки». Карраскаля никто не звал к себе. К колумбийцу часто были вопросы по поведению за пределами поля. Не знаем, какой способ жизни у Бителло, но техничного парня не перехватили в АПЛ или Ла Лиге. Нгамалё выступал в Австрии и Швейцарии, но затем оказался в Москве. За «Динамо» у него были как плохие отрезки, так и замечательные. Но травма выбила опытного камерунца. У форварда Грулёва был перелом голени, который помешал Вячеславу уйти куда-то в аренду.

Проблема нападения «Динамо» – играют отрезками, как сегодня. Им проще стать джокерами, как Нгамалё весной или Макаров с «Ахматом», чем пахать на одном уровне месяцами. Проще собрать короткую впечатляющую серию с голами и ассистами, чем равномерно радовать победными ударами. Даже Тюкавин то теряется, то разносит чужие защитные линии. Но у Константина, как у Гладышева, есть оправдание – возраст. Главной надежде «Динамо» в атаке всего 22 года, а от него постоянно требуют зрелого и взрослого футбола.

Даже у опытного Смолова, ушедшего в «Краснодар», не всегда была игра одного высокого уровня. Но когда вся команда нестабильная, то получаются такие камбэки, как против «Ахмата». Соперник сменил тренера, вернулся Ташуев. Гости горели 2:0, а затем сделали счет 2:2, имея подходы для сенсации. Личке крупно повезло, что Макаров сумел проскочить защитников и голкипера. Такие голы не каждый день забивают. А вот когда 22 удара по чужим воротам, то надо считать не только голы, но и нереализованные моменты.

В резерве остались неподходящие футболисты

Макаров забил «Ахмату» на 93-й минуте, но вингер не для решения чемпионской задачи. В тренерском штабе это понимают. Но директор клуба Бувач не сумел найти Макарову, Грулёву и Гладышеву новые команды. Занимают место в заявке, а Личка скорее доверится в будущем бразильцам. Надеемся, найдет себя 17-летний Виктор Окишор, воспитанник «Динамо». Но это снова попытка открыть нового Захаряна, метод ЦСКА с Файзуллаевым. Такими финтами сложно обойти «Зенит». А ещё Бувач на флажке подписал вингера Артура Гомеса.

Бителло получил в напарники коллегу из Бразилии. Гомес техничный и крепкий, но в Португалии его запомнили нестабильностью. А против «Ахмата» не понравилась работа Артура без мяча. Получается, прямо сейчас у «Динамо» вся линия атаки или юные игроки дальнего резерва, или нестабильные мастера. От Макарова, который ссорился с главным тренером команды, до ловившего звезду Карраскаля. Хорхе забил первый гол в РПЛ за «Динамо», хотя играет за команду очень давно. Но отличился колумбиец лишь с «точки».

Подстраховать Тюкавина по позиции может только один человек, молодой марокканец Маухуб. Личка недоволен и обороной, и реализацией моментов, и командной работой атаки без мяча. Народу много, когда все здоровые. Но даже к теоретически основной четверке в атаке есть вопросы. Тюкавин, Артур, Бителло и Карраскаль, если наберут форму и сыграются, многих в РПЛ испугают с мячом. Но даже к некогда цепкому Тюкавину появились вопросы по прессингу. «Динамо» не выйти на первое место без тактического баланса.

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Ев17
Ев17
вчера в 20:32
Даса так обрадовался своему дриблингу, что потом просто смотрел футбол, когда Ахмат сравнивал счёт ... Фомин наконец на своём месте, Карраскаль сам по себе мальчик, повезло. что Шелия пенку не взял, почти смог. Лунёв тоже почудить решил. Майсторович молодец
mwdq8rn69gbu
mwdq8rn69gbu
вчера в 17:43
В Динамо знают, судья даст много дополнительного времени и тогда пять нападающих будут очень кстати.
vtjsafates75
vtjsafates75
вчера в 17:39
Странно как-то почти все победы Динамо в дополнителное время и его всегда почему-то очень много.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:35
В обороне хоть тоже выпускай пять игроков итог будет тот же - проходной двор.
Гость
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