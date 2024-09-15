«Динамо» сыграло с пятью форвардами. Эксперимент завершился чистым безумием на 90+3-й минуте

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вчера, 17:29

В матче шесть голов и коллекция моментов.

Личка переключил команду на свой футбол

Вынужденно и случайно. Тренер «Динамо» честно сказал, что выпустил на поле самых готовых игроков после паузы на игры сборной. Получилось, что в старте 5 нападающих – Тюкавин, Артур, Гладышев, Карраскаль и Бителло. Плеймейкерам пришлось помогать Фомину в центре. А в обороне дриблеры частенько чудят. Карраскаль едва не отдал голевой пас на соперника, неудачно вынося мяч вдоль своих ворот. Но давление на «Ахмат» сработало, когда Тюкавин попал мячом в руку сопернику, а Карраскаль реализовал пенальти.

А после перерыва мир увидел дриблинг Дасы. Испугались даже защитники «Ахмата». Правый латераль отдал голевой пас на Тюкавина. В первом тайме у «Динамо» было много подходов, но чувствовалось отсутствие профильных хавбеков. Зато схема получилась в стиле Лички. Вот только баланса не было. Майсторович сыграл за двух в защите, но оборона начинается с линии атаки. Сегодня плохо прессинговали все форварды, выбранные тренером. Гладышев и Карраскаль без мяча потерялись, «Динамо» защищалось вдевятером.

Дисбаланс – вина Лички. У него плохо готов Фомин. В обороне Даниил сыграл бледно, почти нет полезных действий. У тренера «Динамо» не готовы к основе Кутицкий и Гагнидзе. Грузин забил гол после выхода на замену, как и Макаров. Пусть поблагодарят «Ахмат». Последняя команда в таблице с нулем побед, разумеется, была хорошим соперником для экспериментов. Но «Динамо» играло с огнем и не выдало чемпионский выстроенный футбол. У москвичей теперь худшая разница в РПЛ между моментами и голами.

Реализация подводит, а именно меткость отличает сильную атаку. В прошлом сезоне Личка сдался и начал подстраиваться под особенности «Динамо». Это позволило бороться за чемпионство. Но теперь расклад меняется. От Карраскаля, Фомина и Скопинцева точно нужно больше последних передач. Когда нет голевого паса, то в схему просится такой парень, как Окишор. Но юный Виктор вряд ли потащит «Динамо» к серии уверенных и ярких побед. А форварду Маухубу не хватает зрелости, хотя есть активность.

Особенность всех форвардов – нет стабильности

Тюкавин в прошлом сезоне не забивал с середины августа по конец октября. Тогда футбольные люди обвиняли недавнюю свадьбу игрока. Популярное суеверие. Женитьба и появление первого ребенка, согласно мифу, влияют на состояние футболиста. На самом деле Тюкавину просто не хватает опыта. А его напарникам – стабильности. После плохой серии из 9 матчей без голов Константин собрал две серии из восьми и шести поединков с голевыми действиями. Как сам сказал, свадьба в итоге не помешала, есть личные награды.

Но нет клубных трофеев. И это уже вина не только «девятки». Карраскаля никто не звал к себе. К колумбийцу часто были вопросы по поведению за пределами поля. Не знаем, какой способ жизни у Бителло, но техничного парня не перехватили в АПЛ или Ла Лиге. Нгамалё выступал в Австрии и Швейцарии, но затем оказался в Москве. За «Динамо» у него были как плохие отрезки, так и замечательные. Но травма выбила опытного камерунца. У форварда Грулёва был перелом голени, который помешал Вячеславу уйти куда-то в аренду.

Проблема нападения «Динамо» – играют отрезками, как сегодня. Им проще стать джокерами, как Нгамалё весной или Макаров с «Ахматом», чем пахать на одном уровне месяцами. Проще собрать короткую впечатляющую серию с голами и ассистами, чем равномерно радовать победными ударами. Даже Тюкавин то теряется, то разносит чужие защитные линии. Но у Константина, как у Гладышева, есть оправдание – возраст. Главной надежде «Динамо» в атаке всего 22 года, а от него постоянно требуют зрелого и взрослого футбола.

Даже у опытного Смолова, ушедшего в «Краснодар», не всегда была игра одного высокого уровня. Но когда вся команда нестабильная, то получаются такие камбэки, как против «Ахмата». Соперник сменил тренера, вернулся Ташуев. Гости горели 2:0, а затем сделали счет 2:2, имея подходы для сенсации. Личке крупно повезло, что Макаров сумел проскочить защитников и голкипера. Такие голы не каждый день забивают. А вот когда 22 удара по чужим воротам, то надо считать не только голы, но и нереализованные моменты.

В резерве остались неподходящие футболисты

Макаров забил «Ахмату» на 93-й минуте, но вингер не для решения чемпионской задачи. В тренерском штабе это понимают. Но директор клуба Бувач не сумел найти Макарову, Грулёву и Гладышеву новые команды. Занимают место в заявке, а Личка скорее доверится в будущем бразильцам. Надеемся, найдет себя 17-летний Виктор Окишор, воспитанник «Динамо». Но это снова попытка открыть нового Захаряна, метод ЦСКА с Файзуллаевым. Такими финтами сложно обойти «Зенит». А ещё Бувач на флажке подписал вингера Артура Гомеса.

Бителло получил в напарники коллегу из Бразилии. Гомес техничный и крепкий, но в Португалии его запомнили нестабильностью. А против «Ахмата» не понравилась работа Артура без мяча. Получается, прямо сейчас у «Динамо» вся линия атаки или юные игроки дальнего резерва, или нестабильные мастера. От Макарова, который ссорился с главным тренером команды, до ловившего звезду Карраскаля. Хорхе забил первый гол в РПЛ за «Динамо», хотя играет за команду очень давно. Но отличился колумбиец лишь с «точки».