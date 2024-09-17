Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Гогниев возглавил «Аланию»

вчера, 10:18

Спартак Гогниев стал главным тренером «Алании».

Напомним, Гогниев уже руководил владикавказским клубом в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел «Аланию» из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Алания» объявила об уходе главного тренера
16 сентября
ОфициальноКьеллини вернулся в «Ювентус»
15 сентября
Официально«СКА-Хабаровск» назначил тренера, с которым клуб выходил в Премьер-Лигу
12 сентября
СлухиУ Буффона будут расширенные полномочия в сборной Италии
12 сентября
Дебаты завершены в пользу неудачника. Финалист Лиги чемпионов возглавил странную команду США
11 сентябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноТалалаев стал главным тренером «Балтики»
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
tyz5w8h3rhw5
tyz5w8h3rhw5
вчера в 17:38
Значит опять Алания начнёт хороводы водить как дети на новогодней ёлке
Capral
Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:02
Наберитесь терпения- всё что могу посоветовать... В любом случае- Удачи!!! Это- уже интрига!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:57
Я тоже за свой клуб болею.
И конкретно сейчас рад возвращению Спартака Гогниева.
Но есть нюансы. Расстались с ним при странных обстоятельствах. Вероятно,что не будет уже той магии.
Второй момент, из клуба ушло несколько лидеров, особенно жаль что ушел Гиоргобиани. Игроки которые пришли, пришли не под Гогниева. Так что не жду чудес сразу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:55
Наконец-то , это случилось. Удачи и огромных Успехов .
Capral
Capral
вчера в 11:23
Ну вот, сейчас- начнутся качели, эмоции на бровке и победы с поражениями, причем крупными. Я конечно несколько утрирую, но вспоминая тот период работы Гогниева в Алании, можно уверенно сказать, что тогда, парень не готов был, даже к работе в ФНЛ. И хотя, в кубке, Алания выбила, даже Зенит, но всё-же, было видно, что команда- неклассная и ветренная, как и сам её тренер. Эмоциональный наставник, стихийный, хотя и техничный футбол Алании, внешне, всё это выглядело немного непривычно для российского футбола, но придавало некий шарм, игре, некогда грозного клуба...

Однако, объективности ради, стоит признать, что собрал команду, в тот период, Гогниев, фактически и практически из ничего, я бы даже сказал, как, когдато Великий Бесков- из мало кому известных пацанов и сделал, весьма результативную команду, игра которой радовала глаз в атаке, но при этом, оставляла много вопросов в обороне. Ну посмотрим, возможно, за несколько лет, Гогниев- заматерел, возмужал- и как тренер, и как мужчина. Вобщем- Удачи ему и его команде, ну и конечно, главному болельщику клуба- Игорю!!!!!!!
7qean7s5jrvt
7qean7s5jrvt
вчера в 11:00
Алании нужен тренер получше, если она хочет пойти выше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:51
А что, может и получится со второго раза. Вот только свои эмоции нужно ему проявлять более корректно, чём раньше. Не красят тренера излишне нервные высказывания и действия. Лучше постоянно держать себя в руках.
u73gma4xw2vx
u73gma4xw2vx
вчера в 10:48
Бегают из команды в команду и нигде ничего не добиваются.
Сп62
Сп62
вчера в 10:45
Начинал за "здравие", а кончил за "упокой".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 