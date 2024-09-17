Гогниев возглавил «Аланию»

Спартак Гогниев стал главным тренером «Алании».
Напомним, Гогниев уже руководил владикавказским клубом в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел «Аланию» из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
Однако, объективности ради, стоит признать, что собрал команду, в тот период, Гогниев, фактически и практически из ничего, я бы даже сказал, как, когдато Великий Бесков- из мало кому известных пацанов и сделал, весьма результативную команду, игра которой радовала глаз в атаке, но при этом, оставляла много вопросов в обороне. Ну посмотрим, возможно, за несколько лет, Гогниев- заматерел, возмужал- и как тренер, и как мужчина. Вобщем- Удачи ему и его команде, ну и конечно, главному болельщику клуба- Игорю!!!!!!!
Однако, объективности ради, стоит признать, что собрал команду, в тот период, Гогниев, фактически и практически из ничего, я бы даже сказал, как, когдато Великий Бесков- из мало кому известных пацанов и сделал, весьма результативную команду, игра которой радовала глаз в атаке, но при этом, оставляла много вопросов в обороне. Ну посмотрим, возможно, за несколько лет, Гогниев- заматерел, возмужал- и как тренер, и как мужчина. Вобщем- Удачи ему и его команде, ну и конечно, главному болельщику клуба- Игорю!!!!!!!