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Впереди Ибрагимовича, Суареса и Мбаппе. Холанд — самый скорострельный форвард в мире

24 сентября 2024, 16:30
Холанд
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
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Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже забил сто голов за свой клуб. Норвежец установил невероятное достижение — ему для этого понадобилось всего 105 матчей.

Забивать голы — сложная работа в футболе, поэтому лучшие центральные нападающие зачастую получают огромные зарплаты в нынешнее время.

Давайте рассмотрим 10 самых скорострельных игроков, которые как можно быстрее забили 100 голов за один клуб в 21-м веке.

Кристиан Вьери («Интер») – 138 игр

В 1997 году Вьери был на вершине футбольного мира в «Ювентусе». Он блистал за «старую синьору», с которой выиграл чемпионство и вышел в финал Лиги чемпионов, в среднем нападающий забивал по голу за игру в своем единственном сезоне в Испании, прежде чем вернулся в Италию — в «Лацио», а после оказался в «Интере».

Он выиграл только один Кубок Италии за шесть лет в составе «черно-синих», но при этом забил 123 гола в 190 матчах.

Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 137 игр

Учитывая, что он ворвался на футбольную сцену еще подростком, когда «Монако» нагло дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионский титул, неудивительно, что ПСЖ выложил кучу денег за молодого Килиана.

Нападающему так и не удалось привести команду к желанной победе в Лиге чемпионов. Теперь он постарается завоевать данный титул в составе «Реала». Но может развалить команду Анчелотти.

Роберт Левандовски («Бавария») – 136 игр

Левандовски уже зарекомендовал себя как одна из лучших «девяток» Европы, сыграв ключевую роль в двух подряд титулах Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» Дортмунд, а также сделав покер в матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Поляк продолжил забивать голы, присоединившись к Пепу Гвардиоле в мюнхенской «Баварии». Он не смог превзойти невероятный рекорд Герда Мюллера в 365 голов в Бундеслиге, но наверняка сделал бы это, если бы не перешел в «Барселону». Однако рекорд Мюллера по количеству голов за сезон Левандовски все же побил — 41 мяч в сезоне 2020/2021. Но каталонцы планируют заменить поляка — постарел.

Эдинсон Кавани («Наполи») – 135 игр

Уругваец умудрился обогнать Златана Ибрагимовича и стать на тот момент лучшим бомбардиром ПСЖ за всю историю. Но забивать в Париже все же легче, чем в Неаполе, где он забил 104 гола в 138 матчах за три сезона с 2010 по 2013 год. Не хватило только чемпионского титула, чтобы навсегда завоевать сердца болельщиков этого клуба.

Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед») – 131 игра

Сэру Алексу Фергюсону пришлось набраться терпения, чтобы нидерландский нападающий в конце концов появился на «Олд Траффорд», поскольку изначально его переход был сорван из-за травмы крестообразной связки колена.

Однако это не остановило его инстинкт хладнокровного страйкера — ожидание того стоило, Руд стал грозой всех команд в АПЛ. Вот что говорил Пол Скоулз про ван Нистелроя:

Он просто безжалостный бомбардир. Он жил ради того, чтобы забивать голы. Но у него была своя мотивация — каждый раз он следил за тем, забил ли Анри в своем матче. Если Тьерри забивал, то Руд молчал всю дорогу в автобусе домой.

Криштиану Роналду («Ювентус») – 131 игра

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду выигрывал Лигу чемпионов четыре раза в составе «Реала» и является лучшим бомбардиром этого турнира за всю историю. Да и лучшим бомбардиром мадридцев тоже.

В 2018 году план «Ювентуса» состоял в том, чтобы подписать Криштиану и выиграть этот титул, но не сложилось. Вылетали от «Аякса», «Лиона» и «Порту»... Многие винили именно Роналду, но он действительно качественно выполнял свою работу. 100 голов всего в 131 матче во всех соревнованиях — это очень хороший показатель.

Златан Ибрагимович (ПСЖ) – 124 игры

На момент подписания контракта с парижанами Ибрагимович уже выиграл четыре раза чемпионат Италии с тремя разными клубами, два чемпионских титула с «Аяксом» и один — с «Барселоной».

В Париже было четыре первых места за четыре сезона и не менее тридцати мячей в каждом из них. В своем последнем сезоне во Франции Златан отличился 50 раз в 51 игре.

Луис Суарес («Барселона») – 120 игр

Болельщики многих английских клубов смогли вздохнуть с облегчением, когда Суарес уехал в Испанию, став рекордным приобретением «Барселоны» на тот момент. Отбыв четырехматчевую дисквалификацию за укус Джорджо Кьеллини, он сразу же принялся за дело, вписавшись в фантастический атакующий треугольник вместе с Неймаром и Лионелем Месси.

Суарес забил 25 голов в 39 матчах, когда «Барселона» завоевала требл в сезоне 2014/2015, и с тех пор не сбавлял обороты, наколотив 59 голов в следующем году, а за шесть лет пребывания на «Ноу Камп» — 198. В то время на «Энфилде» его пытались обойти Марио Балотелли и Рики Ламберт…

Криштиану Роналду («Реал») – 105 игр

Вторая попытка Флорентино Переса собрать «галактикос» в Мадриде началась с рекордного на тот момент подписания Роналду в 2009 году. Португальской звезде пришлось набраться терпения ради трофеев: в первом сезоне он ничего не выиграл, а во втором завоевал только Кубок Испании, но забитые голы не стали для него проблемой.

В своем первом сезоне под руководством Мануэля Пеллегрини он забил 33 гола в 35 матчах, но это стало худшим результатом Криштиану за девять лет. После этого он забивал не менее 50 голов в течение шести сезонов подряд с 2010 по 2016 год и в конечном итоге уверенно обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров клуба (450 мячей).

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 105 игр

Вот мы и добрались до нашего героя, который и послужил поводом вспомнить остальных невероятных бомбардиров. Эрлинг забил свою сотню голов за «Сити» в начале своего третьего сезона в клубе, отличившись в матче с «Арсеналом». 100 голов в 105 играх, а ему всего 24 года — невероятно, да?

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
24 сентября в 20:12, ред.
Скорострельный ? - Да, трудно возразить фактам, но меня поражает не это, а его мощь, с которой не сравнится даже силовая скоростная манера игры Мбаппе. Достаточно представить себе состояние защитников, которые видят перед собой несущийся на них крейсер "Варяг", состоящий из хилого тельца с такими же ножками и ручками, чтобы вздрогнуть, задрожать и самим расступиться перед ним. Типичный ледокол, который своим носом и мини ядерной установкой раскалывает на своём пути льдины, прочищая себе акваторию для свободного прохода.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ S.L.I.P. (раскрыть)
24 сентября в 19:23
Я не по-русски написал? В САМОЙ СТАТЬЕ НАПИСАНО. ЧИТАТЬ НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Хитрый Лис (раскрыть)
24 сентября в 19:17
Откуда мне знать, что именно вы в исходном комментарии имеете в виду.

В принципе странная распространенная мысли, что голы могут быть бессмысленными, если нет трофея. В голах суть футбола. Без них - просто возня силовая.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ S.L.I.P. (раскрыть)
24 сентября в 19:12
Причем тут 4 ЛЧ, когда он 100 голов за Реал забил с 2009 по 2011 года??? Только Кубок Испании 2011 выиграл. Статью читать надо.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Хитрый Лис (раскрыть)
24 сентября в 19:10
Роналду в победных четырех ЛЧ Реала отметился более чем полусотней мячей.
Никакого существенного вклада )
Хитрый Лис
Хитрый Лис
24 сентября в 18:47
Только Суарес внес существенный вклад в победы Барселоны. Остальные своими голами существенной пользы не принесли своим командам. Замыкатели самые переоцененные футболисты.
lukarelli
lukarelli
24 сентября в 18:25
я слышал ему 41
c5kwjjrmq66u
c5kwjjrmq66u
24 сентября в 18:08
обычная деревяшка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
24 сентября в 17:45
Роналду-скорострел.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
24 сентября в 17:12
В нынешней Сити все они забили бы больше чем Холанд.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 сентября в 17:10
Роналду легенда футбола, об этом статья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 сентября в 16:49
Норвежец очень крут, а вот со сборной ему не повезло...
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