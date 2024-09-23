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Холанд установил очередной рекорд в АПЛ

вчера, 08:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала».

Таким образом, норвежец стал первым футболистом, которому удалось забить 10 голов в первых пяти играх Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:51
Ему уже даже это не в радость, просто делает и всё, сам того не замечая.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:41
Думаю в следующем туре он установит еще один рекорд.
Первый игрок который забил 11 голов в 6 турах.
Тур 7: 1 игрок который забил 12 голов в 7 турах.
Тур 8: 1 игрок который забил 13 голов в 8 турах.
Итд)))
76r9nrmf2ap8
76r9nrmf2ap8
вчера в 10:26
Эрлинг Холанд — настоящий талант и пример для подражания. Его невероятное достижение — 10 голов в первых пяти матчах сезона — является ярким свидетельством его мастерства и целеустремлённости. Этот рекорд заслуживает уважения и признания со стороны всех любителей футбола.
wvabvhjbgnk3
wvabvhjbgnk3
вчера в 09:28
Норвежский лось ещё много шороху наведёт в аглицких угодьях
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:17
Не думаю что в ближайшее время кто то переюьет этот рекорд.. даже Кейн не смог
3vba33gv7fxq
3vba33gv7fxq
вчера в 09:07
Из чего только не придумают рекорды.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 08:49
побьет все рекорды Роналду
kazakoff
kazakoff
вчера в 08:34
Молоток Эрлинг, ещё бы за сборную отличался чаще и тогда было бы вообще отлично
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:32
Эрлинг - рекордсмен - сколько у него ещё этих рекордов будет!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:31
Замахнулся на свой же рекорд в АПЛ!)
5jua4njzhc6s
5jua4njzhc6s
вчера в 08:31
Это только начало! Он достигнет большего
drug01
drug01
вчера в 08:29
10 голов это отличный результат!
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