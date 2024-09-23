Холанд установил очередной рекорд в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала».
Таким образом, норвежец стал первым футболистом, которому удалось забить 10 голов в первых пяти играх Английской Премьер-Лиги.
|Манчестер Сити2 : 2Арсенал
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала».
Таким образом, норвежец стал первым футболистом, которому удалось забить 10 голов в первых пяти играх Английской Премьер-Лиги.
Первый игрок который забил 11 голов в 6 турах.
Тур 7: 1 игрок который забил 12 голов в 7 турах.
Тур 8: 1 игрок который забил 13 голов в 8 турах.
Итд)))
Первый игрок который забил 11 голов в 6 турах.
Тур 7: 1 игрок который забил 12 голов в 7 турах.
Тур 8: 1 игрок который забил 13 голов в 8 турах.
Итд)))