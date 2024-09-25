«Ницца» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1727284766

25 сентября 2024, 20:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ницца» – «Реал» Сосьедад, который состоится 25 сентября 2024 года

«Ницца»

Французский клуб не имеет большого опыта в еврокубках, поэтому участие в Лиге Европы в обновленном формате рассматривает очень серьезно. На данный момент «Ницца» занимает седьмое место с семью очками и отстает от лидера на шесть пунктов. В домашней встрече с «Реалом» Сосьедад у хозяев есть хорошая возможность набрать баллы, если получится воспользоваться проблемами соперника и реализовать свои моменты.

20 сентября «Ницца» разгромила «Сент-Этьен» (8:0), а ранее уступила на выезде «Марселю» (0:2).

«Реал» Сосьедад

Испанская команда выиграла лишь один поединок в новом сезоне, что не может радовать болельщиков и руководство. «Реал» Сосьедад нуждается в срочных изменениях и начать он может с мата в Лиге Европы. В случае победы гостей, они получат уверенность в себе, которая может распространиться как на чемпионат, так и на следующие туры Лиги Европы.

21 сентября «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Вальядолидом» (0:0), а 17 числа на выезде проиграл «Мальорке» (0:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.5

Ничья – 3.1

Победит «Реал» Сосьедад – 3.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

«Ницца» проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Испанский клуб выиграл четыре встречи из десяти последних на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что каждая из команд сможет отличиться как минимум по одному мячу, а победителем станет более удачливый клуб.