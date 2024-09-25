«Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 26 сентября 2024 года
«Фенербахче»
«Фенербахче» всегда хочет быть лучшим клубом в любом турнире, где участвует, и Лига Европы не является исключением. Команда настраивается на соперника из Бельгии и имеет преимущество в поддержке болельщиков на родном стадионе, а также опыте игры в подобных соревнованиях, в разы превышающих «Юнион Сент-Жиллуаз». Хозяева намерены играть только на победу и рассчитывают на три пункта.
21 сентября «Фенербахче» на своем поле уступил своему принципиальному оппоненту «Галатасараю» (1:3), а 15 числа на выезде оказался сильнее «Касымпаши» (2:0).
«Юнион Сент-Жиллуаз»
Команда из Бельгии уже несколько лет находится среди футбольных лидеров этой страны и принимает участие в еврокубках. Прошлый раз коллектив добрался до плей-офф, но сейчас основной этап поменял свой формат и все будет происходить по-другому, однако цели с бельгийского клуба пройти дальше никто не снимал.
20 сентября «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл вничью со «Стандардом» (0:0), а ранее на выезде уступил «Антверпену» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фенербахче» – 1.68
- Ничья – 4
- Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 5.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.83
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- Турецкий клуб выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Команды обменялись победами на выезде в двух встречах между собой за последнее время
Прогноз
Поставить на вариант тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что матч будет примерно равный и к сожалению для болельщиков не порадует их большим количеством забитых мячей.