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«Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 сентября 2024, 23:30
«Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 26 сентября 2024 года

«Фенербахче»

«Фенербахче» всегда хочет быть лучшим клубом в любом турнире, где участвует, и Лига Европы не является исключением. Команда настраивается на соперника из Бельгии и имеет преимущество в поддержке болельщиков на родном стадионе, а также опыте игры в подобных соревнованиях, в разы превышающих «Юнион Сент-Жиллуаз». Хозяева намерены играть только на победу и рассчитывают на три пункта.

21 сентября «Фенербахче» на своем поле уступил своему принципиальному оппоненту «Галатасараю» (1:3), а 15 числа на выезде оказался сильнее «Касымпаши» (2:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Команда из Бельгии уже несколько лет находится среди футбольных лидеров этой страны и принимает участие в еврокубках. Прошлый раз коллектив добрался до плей-офф, но сейчас основной этап поменял свой формат и все будет происходить по-другому, однако цели с бельгийского клуба пройти дальше никто не снимал.

20 сентября «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл вничью со «Стандардом» (0:0), а ранее на выезде уступил «Антверпену» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фенербахче» – 1.68
  • Ничья – 4
  • Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 5.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.83
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • Турецкий клуб выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Команды обменялись победами на выезде в двух встречах между собой за последнее время

Прогноз

Поставить на вариант тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что матч будет примерно равный и к сожалению для болельщиков не порадует их большим количеством забитых мячей.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 02:09
И всё таки "Фенер" дома должен взять верх - П1.
Гость
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