«Рома» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» – «Атлетик», который состоится 26 сентября 2024 года

«Рома»

Римская команда только в прошлом туре смогла победить и закончить серию неудачных матчей. «Рома» очень хотела играть в Лиге чемпионов, но в этом сезоне придется снова покорять европейский турнир рангом ниже. В матче с «Атлетиком» хозяевам нельзя допускать грубые ошибки, иначе это может привести к непоправимым в поединке последствиям.

22 сентября «Рома» справилась на своем поле с «Удинезе» (3:0), а ранее поделила очки на выезде с «Дженоа» (1:1).

«Атлетик»

Клуб из Бильбао проводит отличный старт сезона и выиграл практически все поединки. «Атлетик» идет на третьем месте в Ла Лиге и может полностью сосредоточиться на выездном поединке с «Ромой». В случае победы, испанский коллектив не только наберет три очка, но и добавит уверенности в собственных силах перед следующими сложными поединками.

22 сентября «Атлетик» уверенно обыграл «Сельту» (3:1), а 19 числа на выезде одолел «Леганес» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.2

Ничья – 3.3

Победит «Атлетик» – 3.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

«Рома» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетик» одержал победы уже в трех поединках подряд

В единственном товарищеском матче между собой клубы сыграли вничью (2:2)

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что «Рома» будет иметь преимущество в начале встречи, но пропустит первой и не сможет отыграться до финального свистка.