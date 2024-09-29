«Зальцбург» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Брест», который состоится 1 октября 2024 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб явно разочарован поражением в первом туре Лиги чемпионов, который завершился крупным поражением не от самого сильного соперника, с которым «Зальцбург» рассчитывал набрать очки. Теперь команда принимает абсолютного новичка Лиги чемпионов и попытается найти свои моменты у ворот «Бреста», чтобы добыть победу.

28 сентября «Зальцбург» обыграл на своем поле «Аустрию» (2:0), а 25 числа в кубке Австрии крупно обыграл «Винер Викторию» (4:0).

«Брест»

«Брест» уже одержал победу в первом туре Лиги чемпионов и подарил праздник своим болельщикам, но турнир продолжается и команде предстоит выстоять в Австрии против атакующего «Зальцбурга». В такой ситуации для французского клуба будет приемлемым любой результат кроме поражения.

27 сентября «Брест» крупно проиграл «Осеру» (0:3), а 22 числа выиграл на своем поле у «Тулузы» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 1.82

Ничья – 3.9

Победит «Брест» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

Четыре последних матча «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Брест» проиграл пять из восьми последних матчей на выезде во всех турнирах

Австрийский клуб забивает в 16 последних домашних поединках подряд

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Австрийский клуб очень мощно играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу над неуверенным на выезде новичком из чемпионата Франции.