«Байер» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1727639877

29 сентября 2024, 22:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – «Милан», который состоится 1 октября 2024 года

«Байер»

Чемпион Германии очень мощно стартовал в Лиге чемпионов и набрал три очка в первом туре. Теперь на своем поле ему будет противостоять «Милан» с поражением в активе и кучей проблем, которые нужно решать как можно скорее. «Байер» является большим фаворитом и мало кто сомневается, что хозяева смогут набрать еще три очка уже на своем стадионе.

28 сентября «Байер» выстоял ничью на выезде с «Баварией» (1:1), а 22 числа на своем поле вырвал победу у «Вольфсбурга» (4:3).

«Милан»

Итальянская команда начала побеждать при Пауло Фонсеке, а это значит, что португальский специалист пока что остается у руля коллектива. «Милан» проиграл в первой встрече Лиги чемпионов, но второй тур для футболистов будет не менее сложным, поэтому даже ничейный результат в Леверкузене будет вполне приемлемым.

27 сентября «Милан» крупно обыграла «Лечче» (3:0), а 22 числа выиграл важное миланское дерби у «Интера» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.7

Ничья – 4.2

Победит «Милан» – 4.7

Тотал больше 3 мячей – 1.85

Тотал меньше 3 мячей – 1.95

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»

«Милан» проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде

Команды никогда не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Немецкий клуб находится в отличной форме и на своем поле обязан обыгрывать не самый уверенный и стабильный на данном отрезке «Милан».