«Байер» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – «Милан», который состоится 1 октября 2024 года
«Байер»
Чемпион Германии очень мощно стартовал в Лиге чемпионов и набрал три очка в первом туре. Теперь на своем поле ему будет противостоять «Милан» с поражением в активе и кучей проблем, которые нужно решать как можно скорее. «Байер» является большим фаворитом и мало кто сомневается, что хозяева смогут набрать еще три очка уже на своем стадионе.
28 сентября «Байер» выстоял ничью на выезде с «Баварией» (1:1), а 22 числа на своем поле вырвал победу у «Вольфсбурга» (4:3).
«Милан»
Итальянская команда начала побеждать при Пауло Фонсеке, а это значит, что португальский специалист пока что остается у руля коллектива. «Милан» проиграл в первой встрече Лиги чемпионов, но второй тур для футболистов будет не менее сложным, поэтому даже ничейный результат в Леверкузене будет вполне приемлемым.
27 сентября «Милан» крупно обыграла «Лечче» (3:0), а 22 числа выиграл важное миланское дерби у «Интера» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.7
- Ничья – 4.2
- Победит «Милан» – 4.7
- Тотал больше 3 мячей – 1.85
- Тотал меньше 3 мячей – 1.95
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
- «Милан» проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде
- Команды никогда не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищеских поединках
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Немецкий клуб находится в отличной форме и на своем поле обязан обыгрывать не самый уверенный и стабильный на данном отрезке «Милан».