Перехватили цель «Ливерпуля». «Сити» нашёл замену Родри – это будет самый громкий трансфер зимой

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08 октября 2024, 13:21

Озолотят басков на 60 млн евро.

Потеряли креативный центр, нет равноценной замены

В концовке матча с «Арсеналом» «Манчестер Сити» всё же вырвал ничью – но поводов для радости после встречи не было. Всё потому, что серьёзную травму во время поединка получил Родри. Для «горожан» это болезненная – может, даже ключевая – потеря. Испанец – мозг этой команды и проводник идей Пепа. Футболист быстро находит решения для продвижения мяча – это тот глубинный плеймейкер, который делает разницу.

Опорнику диагностировали «кресты» – Гвардиола говорит, что операция уже проведена, сезон для футболиста в любом случае закончен. А также горюет:

Родри незаменим, потому что у него есть то, что трудно найти – не только в «Ман Сити», но и по всему миру. Вы скажете: «Хорошо, Пеп, у тебя есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри». Их нет на рынке! Потому что он очень, очень хорош.

Это не проблемы «Арсенала» с Эдегором – плеймейкер «канониров» вернётся в строй уже зимой. «Небесно-голубым» позарез нужна замена, если они хотят продолжить борьбу за трофеи и не скатиться к позициям аутсайдера.

Мартин предан клубу – отказал ради него «Ливерпулю»

Среди кандидатов нашли Мартина Субименди, воспитанника и лидера «Реала Сосьедад». Хавбека с 2020 года начали подпускать к основной команде, а сезон-20/21 он уже полноценно провёл в составе «бело-голубых». И быстро вырос в игрока стартового состава. Его влияние на игру испанского коллектива выросло до пика в последние сезоны – тогда баски впервые за долгое время пробились в Лигу чемпионов и неплохо провели групповой этап. На этом фоне к футболисту появился интерес от топ-клубов. Больше остальных минувшим летом на Мартина был нацелен «Ливерпуль».

При этом баски и без того несли большие потери. Уже на фоне участия в ЛЧ команда просела (не хватало качества ротации) – а летом её начали ощипывать гранды. «Атлетико» перехватил Ле Нормана (лидер обороны «Сосьедада»), а «Арсенал» вёл переговоры по Мерино. На этом фоне баски решили, что отпустят либо Мартина, либо Микеля – но точно не двоих сразу. И тут ключевую роль сыграло отношение Субименди к родному клубу. Полузащитник хотел бы пополнить состав мерсисайдцев, но решил не подставлять «Сосьедад» на фоне перехода Мерино в «Арсенал». Всё-таки потеря двух футболистов центра поля тянет на критическую – никто в ближайшей перспективе не сможет перекрыть эту потерю. При этом «красные» были готовы удовлетворить запросы басков, от сделки отказался сам игрок.

Временная замена дорого обойдётся «Сити»

Надо учитывать масштаб таланта, высокую культуру паса, готовность к высочайшей интенсивности и универсализм. У Родри обширнейший функционал – и чтобы найти футболиста, который потянет его в одиночку, нужны огромные деньги. У того же «Сосьедада» никак не изменилась ситуация с составом – и Субименди по-прежнему имеет для них огромное значение. Учитывая, что другого такого плеймейкера у басков нет, а «Сити» остро нуждается в замене Родри, «Сосьедад» может потребовать астрономическую сумму.

Летом они запросили за Мартина вполне вменяемые 60 миллионов евро. Если «горожане» хотят качественную альтернативу, вряд ли получится найти вариант дешевле. По последним данным, запросы басков не изменились, «небесно-голубые» готовы вступить в борьбу за Субименди в зимнее трансферное окно. Отчасти на руку коллективу тот факт, что летом они не стали тратиться на трансферы – ограничились подписанием Савиньо за 25 миллионов евро. При этом продали футболистов на 141 миллион – получили целое состояние за Хулиана Альвареса, также хорошо заработали на сделках по Канселу (отправился в «Аль-Хиляль») и Харвуду-Беллису (его выкупил «Саутгемптон»).

В то же время это может говорить о том, что сейчас «горожане» не хотят сильно тратиться из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Параллельно и так проходит дело о 115 нарушениях клубом финансовых правил с сезона-09/10 по сезон-17/18. Новые траты могут привлечь ненужное внимание.

За требл без Родри не поборешься

В любом случае, «Сити» нужен кто-то на место Родри. Испанец имел слишком больше значение для игры «горожан». Да, на результатах с середняками и аутсайдерами, а также в основной стадии Лиги чемпионов это не скажется. Но «небесно-голубые» стремятся бороться за все трофеи. А значит, их путь неизбежно лежит через игры с «Баварией», «Реалом», «Интером», «Арсеналом», «Ливерпулем» и другими европейскими и английскими грандами.

Даже в оптимальном составе подопечные Пепа Гвардиолы не могут гарантировать себе победу в той же Лиге чемпионов – потому что им вполне удачно противостоит «Реал». И на «сливочных» выходить без кого-то из костяка смерти подобно. То же самое с остальными.

Новое подписание повлечёт за собой ещё больше вопросов. Что делать с новичком, когда в строй вернётся Родри? Испанец молод, преемник ему потребуется нескоро, а отдавать место в старте футболист не намерен. Стоит ли рассмотреть аренду? Но никто в здравом уме не согласится отдавать в аренду своего лидера – будут настаивать на полноценной сделке. А игрока более скромного класса изначально нет смысла рассматривать.