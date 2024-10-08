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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад»

сегодня, 00:06

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл до конца сезона из-за травмы.

Как сообщается, в качестве замены Родри «горожане» рассматривают вариант с подписанием Мартина Субименди из «Реала Сосьедад».

Отступные за футболиста испанского клуба составляют 60 млн евро.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:02
Адекватная замена. Хотя дешевле найти во Франции, там опорник каждый второй.
Capral
Capral ответ tg9kqe2bjks5 (раскрыть)
сегодня в 08:31
Может быть...)))
Вещий
Вещий
сегодня в 07:45
Думаю что неравноценную замену нашли
A.S.A
A.S.A ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 07:20
У него 60 мультов отступных прописано и если игрок даст добро, то мнение Сосьедада тут никого не интересует....
tg9kqe2bjks5
tg9kqe2bjks5 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:18
Может им шашлычник на стадион нужен, тогда это вполне реальный вариант
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:17
Арсенал долгое время вел игрока, и готов был выкупить его у Сосьедада, заплатив сумму отступных, но сам игрок отказался уезжать в АПЛ и заявлял, что желает играть на родине, но был бы не против поиграть у Хаби Алонсо.... потом, ближе к концу ТО Ливерпуль усердно вел переговоры и когда казалось, что всё же переговоры завершились успехом, сам Мартин отказался в последний момент.....теперь вот МС вышел на охоту.....
shlomo
shlomo
сегодня в 06:46
Пока дело дойдет до факта то ценник приподнимут за него...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:12
Неплохой вариант. Арсенал и Ливерпуль мимо))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
До зимы немного времени осталось. Следующее окно и возьмут...
stanichnik
stanichnik ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 05:17, ред.
Доброго Здоровья Scorp!
До сотни далековато ещё, но в полсотни трансфермаркет его оценивает, если цена шейхов не испугает, то вполне может сменить место жительства.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:27
Грустно это слышать, ну всякое бывает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:51
Проявлять интерес не значит приобрести.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:00
На повышение, отступные скоро меньше 100 не будет...
Capral
Capral
сегодня в 00:52
Я уже испугался, думал интересуются Захаряном.
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