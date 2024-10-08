«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл до конца сезона из-за травмы.
Как сообщается, в качестве замены Родри «горожане» рассматривают вариант с подписанием Мартина Субименди из «Реала Сосьедад».
Отступные за футболиста испанского клуба составляют 60 млн евро.
До сотни далековато ещё, но в полсотни трансфермаркет его оценивает, если цена шейхов не испугает, то вполне может сменить место жительства.
До сотни далековато ещё, но в полсотни трансфермаркет его оценивает, если цена шейхов не испугает, то вполне может сменить место жительства.