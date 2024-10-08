Покидает родной клуб ради трофеев. «Ливерпулю» тяжело удержать воспитанника – его переманивает «Реал»

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08 октября 2024, 10:24

С «красными» не те перспективы.

Дело в трофеях – у Трента их слишком мало

Воспитанник мерсисайдцев подарил своему клубу шедевральный угловой против «Барсы» в ЛЧ -18/19 – тот розыгрыш еврокубка в итоге стал триумфальным. У латераля вообще складывается карьера, которой многие могли бы позавидовать. В родном клубе он дорос до статуса лидера и приложил руку к завоеванию престижнейшего трофея, стал любимцем фанатов. Да и титулов завоевал немало – помимо Лиги чемпионов есть победа в АПЛ -19/20, Кубке Англии-21/22, Суперкубке Англии 2022, Суперкубке УЕФА 2019, два Кубка Лиги (в сезонах-21/22 и -23/24).

Но не просто так он тянет с решением по истекающему контракту. Проблема в том, что неудач у Трента с «красными» было в разы больше. «Ливерпуль» Клоппа никогда не был доминирующей силой, всегда находился кто-то сильнее. В Премьер-Лиге мерсисайдцы регулярно боролись с «Манчестер Сити» – и раз за разом именно «горожане» отбирали золото в напряжённой гонке. Если говорить о главном еврокубке, там недосягаем для «Ливерпуля» остался «Реал». Если бы не «сливочные», у «красных» было бы на два титула больше – оба раза мадридцы были сильнее банды Клоппа в финале.

Наконец, в сезонах-21/22 и -23/24 у команды были неплохие шансы на требл (хотя в предыдущем – чисто теоретические). В обоих случаях «Ливерпуль» выжимал из этой ситуации минимум. Трент достаточно натерпелся. Постоянно упускать трофеи на финишной прямой надоедает. Тем более, когда возникает вариант с клубом, который на этой же финишной прямой выжимает максимум.

Новый «Ливерпуль» лишь на стадии строительства

«Ливерпуль» Клоппа уже пару раз выходил на пик – и ради этого Александеру-Арнольду стоило оставаться. Но теперь немецкий менеджер покинул коллектив, который вступает в стадию обновления. Крайне необычного и непредсказуемого. Основу для обновлённого проекта закладывал тот же Юрген, но доводить её до ума предстоит уже другому тренеру. Клопп сформировал новый костяк, приведя в команду Собослаи, МакАллистера, Гравенберха и др.

Слот же пытается отучить фанатов сравнивать его успехи с работой Клоппа – и в то же время пытается оттолкнуться как раз от того, что оставил Юрген. Голландец только знакомится с новой командой, постепенно начинает интегрировать свои идеи. Поэтому проект крайне неустойчивый и вряд ли готов бороться за титул уже в этом сезоне. Тем более на фоне монструозных «Арсенала» и «Ман Сити».

Трент в этой ситуации продолжает терять время. Он уже потерял сезон-22/23, когда «Ливерпуль» лихорадило всю дистанцию. Он согласился ждать – в итоге выяснилось, что летом-2024 Клопп уходит. И если Трент сейчас решит остаться, снова придётся ждать, пока вырастет новое поколение «красных», готовое биться за чемпионство. ТАА пока лишь 26 лет – но в этом возрасте выходят на пик. Лучше провести эти годы в борьбе за трофеи, чем в перестройке.

В Мадриде слишком интересный проект

Тем более его хочет к себе «Реал». За перспективы мадридцев вообще не стоит беспокоиться. Флорентино Перес давно показал, что он умеет строить коллектив победителей и не боится большого скопления звёзд в раздевалке. Да и у руля тренер, который прекрасно ладит с каждым. Перес собрал в одной команде Куртуа, Тчуамени, Камавинга, Вальверде, Винисиуса, Родриго, прошлым летом привёл Беллингема – а Анчелотти подчинил их амбиции общей цели, создал семейную атмосферу в команде.

Теперь в коллективе появились новые элементы следующего поколения «галактикос»: Килиан Мбаппе и Эндрик. Они медленно интегрируются в команду. У первого есть проблемы с адаптацией, второй получает мало времени. С другой стороны, есть ощущение, что это тоже часть плана. Бразилец всё же ещё молод – так же к основе подпускались Вини и Родриго. А Мбаппе – главный талант поколения с большими амбициями. Футболисту такого масштаба необходимо время, чтобы найти химию с остальными. И даже так француз успел забить пять мячей в восьми матчах Ла Лиги.

Формирование «галактикос» близко к завершению

Уже видны финальные очертания состава, сформирован костяк. Осталось укрепить линию обороны – и команда готова. Близится время прощания с Карло Анчелотти – но преемник для него уже найден. Хаби Алонсо отлично поработал с «Байером», прервал гегемонию «Баварии» – и сейчас продолжает преследовать мюнхенцев (хотя команда ожидаемо сбавила темп). У него есть мадридское прошлое в качестве игрока, поэтому высокое давление и скопление звёзд не станет для Хаби сюрпризом.

Что касается футболистов, в шорт-листе два крайних защитника – помимо Трента хотят перехватить Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Причём оба следующим летом выйдут на рынок свободных агентов, если не продлят контракты со своими клубами.

Защитник старается не провоцировать слухи, инсайдов минимум. Всё сводится к решению игрока по контракту с «Ливерпулем» – продлевать договор он не торопится. Если ситуация затянется до зимы, «сливочные» приступят к активным действиям. Пока они лишь контактировали с окружением Трента, но не хотят форсировать события.

В любом случае это заявка на формирование «галактикос» – в Европе не будет команды с таким же звёздным подбором игроков. Правда, прежде чем привести новичков, нужно ещё решить вопрос адаптации Мбаппе.