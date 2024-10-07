«Реал» не будет подписывать замену травмированному Карвахалю

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил серьезную травму, из-за которой он пропустит от 8 до 10 месяцев.
По данным источника, мадридский клуб не будет подписывать замену Карвахалю в январе. В «Реале» доверяют Лукасу Васкесу.
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил серьезную травму, из-за которой он пропустит от 8 до 10 месяцев.
По данным источника, мадридский клуб не будет подписывать замену Карвахалю в январе. В «Реале» доверяют Лукасу Васкесу.
конечно мы примем любой вердикт после реабилитации,хала Мадрид!!!
конечно мы примем любой вердикт после реабилитации,хала Мадрид!!!