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«Реал» не будет подписывать замену травмированному Карвахалю

вчера, 23:10

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил серьезную травму, из-за которой он пропустит от 8 до 10 месяцев.

По данным источника, мадридский клуб не будет подписывать замену Карвахалю в январе. В «Реале» доверяют Лукасу Васкесу.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:19
...после 30-ти самые хре-овые,трудно залечивающиеся травмы, по себе знаю,ребятушки! И это ключевой,самый опытный игрок обороны Клуба,где к сожаленю не всё в порядке, здоровья и
конечно мы примем любой вердикт после реабилитации,хала Мадрид!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 07:44
Говорить можно все что угодно а делать по своему.
zw3apexb85j7
zw3apexb85j7
сегодня в 06:59
Замену Карвахалю трудно будет найти
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:43
Это пока они так говорят... дождемся зимнего окна.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:35
Незаменимых нет... Сливочные три состава могут выставить...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:11
А если Васкес не выдержит испытания?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
Конечно Карвахаль это потеря и трудно найти ему замену
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Значит Папа уверен что все будет хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
Могут посыпаться, чему я буду только рад...
Гость
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