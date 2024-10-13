Медиалига скатилась к дешёвому хайпу. После поступка Дзюбы новый скандал с клубом Басты

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вчера, 15:59

Заменили драками необычный вид футбола.

Хайп – последняя остановка проекта

Медиалига в России поменяла концепцию. Из шоу для несостоявшихся футболистов и любителей, мечтающих стать игроками, превратилась в аналог скандального телевизионного проекта. Привлекали звезд, но потеряли связь с футболом. Проблема проекта – невозможно долго смотреть плохие по качеству игры. От силы команд зависит зрелищность игры на дистанции. Когда в матче пытаются сломать нос сопернику, то это не спортивный продукт.

Вот так и с Медиалигой. Сначала их смотрели, поскольку диковинный проект и свежая идея. Причем фанаты данной лиги не всегда были вовлечены в большой футбол. Скорее являлись поклонниками определенных блогеров. Но когда появились деньги и пришлось масштабировать проект, то скатились к скандалам. Причем все случаи весьма глупые. Дзюба пнул соперника, за что не был наказан арбитрами поединка. Соболев и Джикия вообще закрыли свою команду.

Клуб «Бей Беги» отнимал много времени и сил. Соболев плохо выступал за «Спартак», хотя и сумел в итоге протиснуться в заявку «Зенита». Джикия докатился до уровня «Химок», хотя даже в подмосковной команде бывший капитан «Спартака» пока лишь набирает форму. А вот в Медиалиге без двух знаменитых игроков творится дичь. Михаил Литвинов, создатель команды Lit Energy, напал на фаната « СКА -Ростов», команды рэпера Басты. Ответил на кричалки.

Побежал к трибуне и ударил фаната кулаком. Началась потасовка, которую нельзя величать именем Махача Гаджиева, но можно именовать очередным поводом поговорить о поведении участников Медиалиги. Баста и Литвинов выясняли отношения. Президент Медиалиги заявил, что агрессора в эпизоде могут дисквалифицировать до конца сезона. Также, разумеется, в хайпе принял участие представитель Думы, заявив, что после инцидента лигу могут закрыть.

Проблема реалити-шоу – игра актёров

Каждое шоу, которое ваши близкие смотрят, независимо от страны, где оно произведено, по сценарию. Все дикие истории про измену с бабушкой жены и прочая дичь – отобранный материал с выдуманными деталями. Но у любого шоу, кулинарного или скандально-поведенческого, есть одна беда. Ужасная игра актеров. Весь смысл в том, что ради просмотров позорятся. Это как любая программа с «розыгрышами», которые в 90 % несмешные, неоригинальные и нацелены на унижение героя.

Михаила Литвинова с трибун называли на букву «п». Некрасивое поведение фанатов « СКА -Ростов». Но профессиональных футболистов тоже провоцируют самые неумные фанаты соперников. Холанд пока не бегал бить болельщиков. А здесь увидели очередной однотипный для реалити-шоу эпизод. Понятно, что нет сценария – надеемся, но игра актеров невероятно плохая. Не знаем, что из себя сейчас представляет творчество рэпера Басты, но актер из него невероятно слабый и фальшивый.

Потасовка стала очередной, то есть рано или поздно всё это надоест самым верным фанатам Медиалиги. Футбола стало меньше, не о чем поговорить. А потасовок и взаимных претензий больше. В результате страдает качество продукта. Причем организаторы российской Медиалиги не могут работать в стиле «Королевской лиги» Пике. Жерар всегда может выдернуть на соревнования практически любую звезду футбола из прошлого. Хоть Роналдиньо, хоть Месси и Роналду в будущем, повысив рейтинги.

У Медиалиги нет такого ресурса. Даже Аршавин, Акинфеев и Дзюба недостаточно привлекательные для молодой публики фигуры. Люди, которые смотрят Медиалигу часто, фанаты скорее блогеров, а не футболистов. У самых известных игроков РПЛ невысокая общая популярность. Например, даже если бы Глушенкову «Зенит» разрешил сыграть за клуб Медиалиги, то нет коммерческого смысла. Максим, который предпочитает тренировки с бразильцами матчам за команду Карпина, не суперзвезда.

Их нельзя подпускать к сборной страны

Многие футболисты не понимают, почему клубы Медиалиги имеют право участвовать в Кубке России. Здесь они ошибаются. В Кубке Англии, самом древнем из живущих турниров в футболе, играют любительские клубы на начальных стадиях. Раз клубы Медиалиги одерживали победы над профессиональными командами, то их уровень достаточный для Кубка России. Но вот все остальные преференции они получали не всегда по делу. Даже спарринги с ведущими клубами РПЛ .

Понятно, что когда в стране не очень высокий интерес к футболу, то надо искать путь к аудитории. Живую поддержку на стадионах РПЛ убили сами, когда придумали «паспорт болельщика», который почему-то перестает быть важным на кубковых матчах. Давно стоило всё отменить, но деньги на внедрение потрачены. Теперь надо объяснить начальству, зачем выделили сотни миллионов рублей, которые отдали непонятно на что. А Медиалига имеет свою аудиторию, тем ценнее.

Но насколько сильно пересечение? Как часто фанаты клубов Медиалиги и отдельных блогеров бывают на стадионах РПЛ ? Взаимодействие двух миров важно, но вот идея провести игру сборной Медиалиги против команды России глупая. Во-первых, у них не настолько хороший футбол, чтобы тратить силы лучших игроков страны. Во-вторых, и многие это правильно отмечают, в Медиалиге другой подход к фолам. Там смелее совершают нарушения, которые могут привести к травмам.

Для сборной был смысл организовать матч против сборной легионеров РПЛ . Там есть мотивация у двух сторон показать, что они не хуже. Плюс многие лучшие иностранцы лиги не играют за свои сборные, как бразильцы из «Зенита». Но Карпин против таких экспериментов. Сборной ищут соперников в их мире, пусть сделать это сложно. А вот судьба Медиалиги под вопросом. Если будут так хайповать, то доиграются до закрытия проекта после очередного скандала. Во всем нужна мера.

Понятно, что это футбольное шоу по лекалам телевизионных проектов, только преимущественно в Сети. Разумеется, можно выжимать максимум. Зарабатывать деньги, искать спонсоров и оставаться в собственной нише. Но проблема в том, что клубы Медиалиги не знают, что дальше. Или они шоумены, или все-таки лучшие команды планируют переходить в другой статус, менять состав и пытаться поиграть в большой футбол? Вот эта двойственность мешает не меньше, чем свежие скандалы.