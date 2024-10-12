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Основателю Lit Energy грозит дисквалификация как минимум до конца сезона

вчера, 16:33

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил источнику о том, какой срок дисквалификации грозит основателю команды Lit Energy Михаилу Литвину после инцидента в кубковом матче с клубом «СКА-Ростов».

Литвину грозит дисквалификация минимум до конца сезона.

Может ли как‑то данный инцидент повлиять на организацию матчей? Думаю, что нет. Аккредитованное лицо совершило необдуманный поступок по отношению к болельщику. Тут вина одного человека, он понесёт ответственность за содеянное.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:51
Он будет ролики записывать?
Байкал-38
Байкал-38 ответ 325ceejprtuk (раскрыть)
вчера в 18:42
А разве Самошников играл в медиалиге?
Вы наверное его с кем то перепутали?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:30
Лига должна вводить нормы морали, чтобы такого не допускать. Лиге можно выпускать кого угодно, делать все что угодно — вот к чему, возможно, это все привело», — Брейн

Не знаю кто такой Брейн, да и знать не хочу, но понял, что это представитель СКА.
Получается, что и наказывать то не за что, если за подобного нет наказания в регламенте... а кстати там вообще регламент есть?

И вы вообще подумайте какой бред несёт президент лиги про ответственность одного человека.
Это сделал президент команды, а наказания команде не будет это вообще, что?
А как наказание за плохую оргаризацию матча, безопасности?
Вот и получается, что медиалига это цирк шапито, а не серьёзная организация.
Грозит дисквалификация до конца сезона? Да не смешите вы людей, как хайпил так и будет хайповать, а скорее всего ещё больше.
Уверен, что за закрытими дверями ещё и благодарность получит за такую шумиху, так как чёрный пиар запоминается лучше, чем полезная реклама.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:07
...посидит,подумает,в картишки перекинется....!!!
325ceejprtuk
325ceejprtuk
вчера в 17:02
Надо бы Медиалиге пересмотреть акценты в своей работе и ужесточить правила, чтобы эта организация популяризировала футбол, а не отталкивала от него широкие массы. Главной целью всё-таки там должны стать не дикое скандальное шоу и петушинные бои, а игровая составляющая в нормальном понимании. Тогда люди туда активно пойдут, а наиболее способные могут пойти и дальше, в перспективе вплоть до сборной. Пример Самошникова показывает, что ничего невозможного в этом нет
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:45
Литвин, конечно же, виноват...
Виноват в том, что повёлся на обычную тупую кричалку. Кстати, эта кричалка не только достигла своей цели - она даже превзошла её. Наказания заслуживают обе стороны конфликта. Но лично я, ужесточил бы ответственность за оскорбительные кричалки, в том числе, персональную...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Это называется - не много "пожурили"...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:39
Правильное решение, как бы команда тут особо не пострадает от его отсутствия. Да и в принципе сложно представить момент, если бы Перес подошёл бы к болельщику Барселоны и сломал ему нос за оскорбление.
Гость
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