Основателю Lit Energy грозит дисквалификация как минимум до конца сезона

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил источнику о том, какой срок дисквалификации грозит основателю команды Lit Energy Михаилу Литвину после инцидента в кубковом матче с клубом «СКА-Ростов».
Литвину грозит дисквалификация минимум до конца сезона.
Может ли как‑то данный инцидент повлиять на организацию матчей? Думаю, что нет. Аккредитованное лицо совершило необдуманный поступок по отношению к болельщику. Тут вина одного человека, он понесёт ответственность за содеянное.
Не знаю кто такой Брейн, да и знать не хочу, но понял, что это представитель СКА.
Получается, что и наказывать то не за что, если за подобного нет наказания в регламенте... а кстати там вообще регламент есть?
И вы вообще подумайте какой бред несёт президент лиги про ответственность одного человека.
Это сделал президент команды, а наказания команде не будет это вообще, что?
А как наказание за плохую оргаризацию матча, безопасности?
Вот и получается, что медиалига это цирк шапито, а не серьёзная организация.
Грозит дисквалификация до конца сезона? Да не смешите вы людей, как хайпил так и будет хайповать, а скорее всего ещё больше.
Уверен, что за закрытими дверями ещё и благодарность получит за такую шумиху, так как чёрный пиар запоминается лучше, чем полезная реклама.
Не знаю кто такой Брейн, да и знать не хочу, но понял, что это представитель СКА.
Получается, что и наказывать то не за что, если за подобного нет наказания в регламенте... а кстати там вообще регламент есть?
И вы вообще подумайте какой бред несёт президент лиги про ответственность одного человека.
Это сделал президент команды, а наказания команде не будет это вообще, что?
А как наказание за плохую оргаризацию матча, безопасности?
Вот и получается, что медиалига это цирк шапито, а не серьёзная организация.
Грозит дисквалификация до конца сезона? Да не смешите вы людей, как хайпил так и будет хайповать, а скорее всего ещё больше.
Уверен, что за закрытими дверями ещё и благодарность получит за такую шумиху, так как чёрный пиар запоминается лучше, чем полезная реклама.