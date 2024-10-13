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Девушка Литвина: «Жёлтые СМИ-паблики всегда любят преподносить всё не так»

вчера, 11:28

Адель Вейгель, девушка президента Lit Energy Михаила Литвина, в своём Telegram-канале отреагировала на потасовку, произошедшую во время матча Кубка Медиалиги с клубом «СКА-Ростов», с участием блогера.

Вонючие жёлтые СМИ-паблики всегда любят преподносить всё не так, как есть на самом деле. Наверное, стоит начать с того, что представитель другой команды в крысу ломает нос нашему человеку, второй исподтишка бьёт по голове, ведь если они встанут 1:1, у этих обо**анцев не будет шансов (это всё зафиксировано на видео), но эти 2 недомужика по каким-то причинам свободно убегают с матча, а Миша даже и не собирался никуда уходить.

Всё внимание, конечно же, к моему мужчине и недостоверная инфа, донесённая до вас.

Миша и Василий Михайлович взрослые люди и сами урегулировали недопонимания.

Больше никаких комментариев я давать не буду, всё узнаете от первого лица, обняла!

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Источник: Telegram-канал «VEIGEL»
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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 13:55, ред.
Букварь ей подарите...и словарь русского языка)...даже жёлтые СМИ покраснели наверное)...
альсато
альсато
вчера в 13:30
возможно..я для кого то и древний как мамонт))))...но для меня есть только: Бабушка. МАМА, Жена, Сестра, Дочь!...а девушка....так их пруд пруди))))
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:26
    djmra3h76c33
    djmra3h76c33
    вчера в 12:49
    Еще одна футболерка выползла.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 12:47, ред.
    Лучше бы молчала…хотя понятно, надо же перед своим «мущщщщиной» (вернее спонсором), как то себя показать.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:26
    Стыдно признаться, но столько лет живу, а таких слов никогда не слышал. "В крысу", вообще впервые слышу... Ну а в конце- она "обнимает" незнакомого человека.
    Варвар7
    Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 12:00
    "Но, но парниша , как вы могли только так подумать - Жуть"....)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:57, ред.
    Видимо этой девушке не дают покоя лавры спутницы Леонида Федуна. Правда этому существу явно не хватает воспитания. Ей подойдёт роль огородного пугала для борьбы с птицами. Лично я не понимаю, зачем это быдло вывели в люди? Скажи мне, кто твоя девушка и я скажу, кто ты...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Элочку людоедочку напоминает!
    lotsman
    lotsman ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 11:52
    "........девушка президента....." - президенты, в девушки, умных женщин не берут.
    STVA 1
    STVA 1 ответ 4xghqaw9knd6 (раскрыть)
    вчера в 11:52
    Когда такие курицы со своими словечками в крысу , вонючие и так далее будут открывать свою варежку , то работа у желтухи всегда будет!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:51
    Вывод каждый сделает сам...)))
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:48
    Резануло слух "вонючие".... лексикон девушки конечно поражает
    112910415
    112910415
    вчера в 11:42
    интересный лексикон у девушки
    4xghqaw9knd6
    4xghqaw9knd6
    вчера в 11:31
    Для жёлтой прессы любой скандал это хлеб
    Гость
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