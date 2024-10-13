Девушка Литвина: «Жёлтые СМИ-паблики всегда любят преподносить всё не так»

Адель Вейгель, девушка президента Lit Energy Михаила Литвина, в своём Telegram-канале отреагировала на потасовку, произошедшую во время матча Кубка Медиалиги с клубом « СКА -Ростов», с участием блогера.

Вонючие жёлтые СМИ -паблики всегда любят преподносить всё не так, как есть на самом деле. Наверное, стоит начать с того, что представитель другой команды в крысу ломает нос нашему человеку, второй исподтишка бьёт по голове, ведь если они встанут 1:1, у этих обо**анцев не будет шансов (это всё зафиксировано на видео), но эти 2 недомужика по каким-то причинам свободно убегают с матча, а Миша даже и не собирался никуда уходить.

Всё внимание, конечно же, к моему мужчине и недостоверная инфа, донесённая до вас.

Миша и Василий Михайлович взрослые люди и сами урегулировали недопонимания.

Больше никаких комментариев я давать не буду, всё узнаете от первого лица, обняла!