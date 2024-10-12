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Президент Lit Energy ударил фаната СКА во время матча Кубка Медиалиги

вчера, 15:59

Блогер и президент Lit Energy Михаил Литвин ударил одного из болельщиков ростовского СКА — команды рэпера Василия Вакуленко (Баста), во время матча 6-го тура Кубка Медиалиги. Полное видео можно посмотреть здесь.

Инцидент произошёл после того, как фанаты ростовчан начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Литвина. Он сразу отреагировал, отправившись на трибуну, ударив в итоге одного из болельщиков по лицу, после чего его оттащили и отвели на несколько метров от трибуны.

Во время словесной перепалки в ситуацию вмешался сам Баста и сначала перекинулся парой слов с Литвиным, объяснив, что первыми оскорбительные кричалки начали скандировать фанаты Lit Energy, а затем пошёл успокаивать участников потасовки. Игра была на некоторое время приостановлена, потом её возобновили. По информации Telegram-канала «НеСкучный спорт», ростовские фанаты начали оскорблять Литвина после кричалки болельщиков Lit Energy «С*си СКА».

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Да, как-то не пошло, да и коллектив "Чисто Питер" слабоват, пока никто игру не может поставить, бей беги в чистом виде
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:12
Решили по полной раскрутить этот вид спорта. Шоу окна отдыхают, Нагиев в шоке. Гуф едет на стрелку.
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 22:22
А, что так быстро сдулся?
Я думал он там будет как рыба в воде.
А что, ответственности никакой, побольше неси бред на камеру и ты на хайпе.
nikolah
nikolah ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:14
В медиалиге он уже не тренирует)
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:55
А что не сборную СНГ или сборную Балкан? Их побольше будет чем бразильцев.
Ну или на крайняк Зенит, в котором российские игроки только из-за лимита.
Я нормально отношусь к Радимову, но пусть лучше дальше со своим мнением тренерует в медиалиге, раз из него путний тренер не получился.
Возможно медиалига как раз для него.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:37
Спасибо, а то думал так и не узнаю
nikolah
nikolah ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:27
Ну нет, под эгидой РФС не нужно.
Да, про тренерскую скамейку вроде бы и идёт речь. А про сборную, хорошее предложение было от Радимова, собрать бразильцев РПЛ в одну команду и поставить против наших.
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:05
Про дисквалификацую это смешно будет.
Если бы медиалига была под эгидой РФС, то тогда можно было бы размышлять о серьёзном наказании, а так это будет цирк.
Медиалига сами себе на уме, это шарашкина контора, которые придумывают всё на ходу.
Вот увидишь как ему вынесут наказание не присутствовать на тренерской скамейке ну и ещё какой нибудь бред.
Кстати на этого персонажа уже составили протокол в полиции по мелкому хулиганству, выписали штраф и отпустили.
А по поводу их сборной, то какая разница, это было бы унижение для основной сборной России играть с клоунами.
K_TS_16
K_TS_16 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:59
Балаган это нынешняя РПЛ
nikolah
nikolah ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 20:35
Команда Литвина 1-0
nikolah
nikolah ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:34
Со сборной бы играли игроки из других команд, эти относительно слабые, но случай и вправду из ряда вон выходящий, должна быть дисквалификация.
112910415
112910415
вчера в 19:56
зона повышенных рисков, однако
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:41
Посмотрим, что сделает "закон"...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:30
Пусть этот Литвин отвечает по закону.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 18:20


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Брулин
Брулин
вчера в 17:49
Всё, что надо знать о Медиалиге! ))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:38
Из видео данного инцидента можно сделать вывод, что обе стороны сильно желают вступить друг с другом в сексуальные отношения (причём женщинами там и не пахнет).
Futurista
Futurista ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
литвин - скандальный медиаблогер...позолоченная молодёжь...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:06
А они ещё хотят со сборной России играть
Всё таки прав был Пальцев!!!
«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — сказал Пальцев.
На ветке один из пользователь обиделся на эти слова и начал защищать медиалигу, мол Пальцев не прав, в медиалиге не играют беспредельщики...
Медиалига это сборище хайпа, даже известных в прошлом игроков приглашают только исключительно из-за шумихи.
Ради интереса решил посмотреть как они играют, а так же ролики, которые они выкладывают.
А вот тут надо по культурнее выразиться, трудно, но я попробую.
Интелектом там и не пахнет, одна похабщина и хайп.
Ну, что можно ожидать от игроков, если президенты клубов такое вытворяют.
Наказание?
Да их еще и похвалят за подобную рекламу медиалиги.
Вот тут и вспоминаются слова Пальцева о безнаказанности и что там у них в головах.
Нет, такой футбол нам не нужен... хотя это и футболом не назовёшь.
Василий Копатович
Василий Копатович ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:04
это часть шоу ) инфоповод😊 все про это написали все узнали про литвина. всем хорошо
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 16:54
Так кто победил то в том матче? На футбольном сайте, статья о футбольном матче - но без оглашения результата.
Futurista
Futurista
вчера в 16:49, ред.
Фанаты кричали: Не учи отца и Баста...
adekvat
adekvat
вчера в 16:36
Цирк уехал, клоуны остались.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35, ред.
Не понимаю тех кто выражает своё недовольство Медиалигой, при чём здесь она, подобные случаи в последнее время происходят и в более статусных лигах, и проблема ведь не в наличии такого турнира, а в безнаказанности хулиганов, приходящих на стадионы и творящих там свои бесчинства, и чем дальше закрывать глаза на их выходки, всякий раз штрафуя клубы, тем они будут вести себя более развязано и распоясано.
Болейте за своих, а не против чужих!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:15
Короче, вся эта Медиалига - балаган, а не футбол.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:07
Сейчас социальные сети взорвутся этой новостью! Это показывает, насколько страсти на стадионах могут накаляться. Нельзя забывать, что это всего лишь игра, и нельзя доводить до насилия. Баста, как обычно, старается поддержать своих фанатов, но такие ситуации очень сложно контролировать. Литвин как всегда заводиться с пол оборота, не стерпел, что уж тут поделать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:07
Не знаю, что и сказать...
Мне кажется этим должны заниматься только правоохранительные органы. Пора обратить серьёзное внимание на Медиалигу потому, что она становится слишком большой проблемой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Это часть шоу -" изюминка" - "за всё уплачено"...)))
5hb798m5yyy2
5hb798m5yyy2
вчера в 16:01
Давно прикрыть бы надо весь этот гадюшник
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
Сделали на свою голову эту медиа лигу.... теперь пусть со всем этим разбираются.
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