Президент Lit Energy ударил фаната СКА во время матча Кубка Медиалиги

Блогер и президент Lit Energy Михаил Литвин ударил одного из болельщиков ростовского СКА — команды рэпера Василия Вакуленко (Баста), во время матча 6-го тура Кубка Медиалиги. Полное видео можно посмотреть здесь.
Инцидент произошёл после того, как фанаты ростовчан начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Литвина. Он сразу отреагировал, отправившись на трибуну, ударив в итоге одного из болельщиков по лицу, после чего его оттащили и отвели на несколько метров от трибуны.
Во время словесной перепалки в ситуацию вмешался сам Баста и сначала перекинулся парой слов с Литвиным, объяснив, что первыми оскорбительные кричалки начали скандировать фанаты Lit Energy, а затем пошёл успокаивать участников потасовки. Игра была на некоторое время приостановлена, потом её возобновили. По информации Telegram-канала «НеСкучный спорт», ростовские фанаты начали оскорблять Литвина после кричалки болельщиков Lit Energy «С*си СКА».
Всё таки прав был Пальцев!!!
«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — сказал Пальцев.
На ветке один из пользователь обиделся на эти слова и начал защищать медиалигу, мол Пальцев не прав, в медиалиге не играют беспредельщики...
Медиалига это сборище хайпа, даже известных в прошлом игроков приглашают только исключительно из-за шумихи.
Ради интереса решил посмотреть как они играют, а так же ролики, которые они выкладывают.
А вот тут надо по культурнее выразиться, трудно, но я попробую.
Интелектом там и не пахнет, одна похабщина и хайп.
Ну, что можно ожидать от игроков, если президенты клубов такое вытворяют.
Наказание?
Да их еще и похвалят за подобную рекламу медиалиги.
Вот тут и вспоминаются слова Пальцева о безнаказанности и что там у них в головах.
Нет, такой футбол нам не нужен... хотя это и футболом не назовёшь.
Всё таки прав был Пальцев!!!
«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — сказал Пальцев.
На ветке один из пользователь обиделся на эти слова и начал защищать медиалигу, мол Пальцев не прав, в медиалиге не играют беспредельщики...
Медиалига это сборище хайпа, даже известных в прошлом игроков приглашают только исключительно из-за шумихи.
Ради интереса решил посмотреть как они играют, а так же ролики, которые они выкладывают.
А вот тут надо по культурнее выразиться, трудно, но я попробую.
Интелектом там и не пахнет, одна похабщина и хайп.
Ну, что можно ожидать от игроков, если президенты клубов такое вытворяют.
Наказание?
Да их еще и похвалят за подобную рекламу медиалиги.
Вот тут и вспоминаются слова Пальцева о безнаказанности и что там у них в головах.
Нет, такой футбол нам не нужен... хотя это и футболом не назовёшь.