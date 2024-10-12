Президент Lit Energy ударил фаната СКА во время матча Кубка Медиалиги

1728737969

вчера, 15:59

Блогер и президент Lit Energy Михаил Литвин ударил одного из болельщиков ростовского СКА — команды рэпера Василия Вакуленко (Баста), во время матча 6-го тура Кубка Медиалиги. Полное видео можно посмотреть здесь.

Инцидент произошёл после того, как фанаты ростовчан начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Литвина. Он сразу отреагировал, отправившись на трибуну, ударив в итоге одного из болельщиков по лицу, после чего его оттащили и отвели на несколько метров от трибуны.