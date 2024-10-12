Пранкер прослушал разговор тен Хага и игроков МЮ в раздевалке

По информации источника, раздевалка «Манчестер Юнайтед» прослушивалась перед выездным матчем АПЛ с «Астон Виллой».
Как сообщается, это сделал пранкер, который утверждает, что обманул персонал бирмингемского клуба, чтобы пробраться туда и установить скрытое устройство за два дня до игры, которая прошла в воскресенье и завершилась вничью 0:0.
С помощью телефона из Китая шутник записал разговор главного тренера команды Эрика тен Хага с командой. В телефоне есть настройка, позволяющая активировать микрофон, позвонив на него с другого устройства. Телефон был приклеен липкой лентой в раздевалке, пранкер позвонил на него только тогда, когда узнал, что там будет тен Хаг.
Отмечается, что будут заданы серьёзные вопросы о том, как такое было допущено.
Теперь на каждой пресс конференции Тен Хаг будет обвинять пранкера, который выдал все секреты его стратегических идей )
И видимо сам Тен Хаг его и послал, чтобы наконец-то ему построили стену за 200 млн.
Теперь на каждой пресс конференции Тен Хаг будет обвинять пранкера, который выдал все секреты его стратегических идей )
И видимо сам Тен Хаг его и послал, чтобы наконец-то ему построили стену за 200 млн.
Пранкер пытающийся прослушать кого либо - нарушитель....
Пранкер пытающийся прослушать Тен Хаага - шутник....
Ибо кому интересны бессмысленные слова человека у которого команда укомплектованная почти на миллиард евро сидит на 14-м месте в таблице и без ЛЧ...))
Пранкер пытающийся прослушать кого либо - нарушитель....
Пранкер пытающийся прослушать Тен Хаага - шутник....
Ибо кому интересны бессмысленные слова человека у которого команда укомплектованная почти на миллиард евро сидит на 14-м месте в таблице и без ЛЧ...))
Что нам до этого?
Что нам до этого?