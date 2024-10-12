Пранкер прослушал разговор тен Хага и игроков МЮ в раздевалке

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вчера, 10:12

По информации источника, раздевалка «Манчестер Юнайтед» прослушивалась перед выездным матчем АПЛ с «Астон Виллой».

Как сообщается, это сделал пранкер, который утверждает, что обманул персонал бирмингемского клуба, чтобы пробраться туда и установить скрытое устройство за два дня до игры, которая прошла в воскресенье и завершилась вничью 0:0.

С помощью телефона из Китая шутник записал разговор главного тренера команды с командой. В телефоне есть настройка, позволяющая активировать микрофон, позвонив на него с другого устройства. Телефон был приклеен липкой лентой в раздевалке, пранкер позвонил на него только тогда, когда узнал, что там будет тен Хаг.

Отмечается, что будут заданы серьёзные вопросы о том, как такое было допущено.