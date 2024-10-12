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Пранкер прослушал разговор тен Хага и игроков МЮ в раздевалке

вчера, 10:12
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

По информации источника, раздевалка «Манчестер Юнайтед» прослушивалась перед выездным матчем АПЛ с «Астон Виллой».

Как сообщается, это сделал пранкер, который утверждает, что обманул персонал бирмингемского клуба, чтобы пробраться туда и установить скрытое устройство за два дня до игры, которая прошла в воскресенье и завершилась вничью 0:0.

С помощью телефона из Китая шутник записал разговор главного тренера команды Эрика тен Хага с командой. В телефоне есть настройка, позволяющая активировать микрофон, позвонив на него с другого устройства. Телефон был приклеен липкой лентой в раздевалке, пранкер позвонил на него только тогда, когда узнал, что там будет тен Хаг.

Отмечается, что будут заданы серьёзные вопросы о том, как такое было допущено.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:43
Утятина, да и что там может быть ТАКОГО, что могло бы хоть-кого заинтересовать? С Хагом давно все понятно, но некоторые уважаемые знатоки, ведущие футбольные каналы, до сих пор не в силах вымолвить: "А король-то голый!"
Антон Гусев
Антон Гусев
вчера в 19:22
Да Тен Хаг сам пранкер, такую то стену возвести)
shur
shur
вчера в 17:17
...я ничего такого не говорил и тем более не совершал...!!!
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:12
...нет, я понимаю годы холодной в*йны,атмосфера накалённости в обществе, а тут от вершка два вершка,результата ноль,игры ноль,какие там секреты,какие там здравые мысли изречения,точно пиар ход с примитивной версией прослушки, ещё бы сказали Хаг агент ЦРУ или ФСБ....!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:23
Теперь у Тен Хага появилась новая отмазка )
Теперь на каждой пресс конференции Тен Хаг будет обвинять пранкера, который выдал все секреты его стратегических идей )
И видимо сам Тен Хаг его и послал, чтобы наконец-то ему построили стену за 200 млн.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:14
По информации цыганского источника ... и так далее ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:24, ред.
Пранкера называют "шутник"....
Пранкер пытающийся прослушать кого либо - нарушитель....
Пранкер пытающийся прослушать Тен Хаага - шутник....
Ибо кому интересны бессмысленные слова человека у которого команда укомплектованная почти на миллиард евро сидит на 14-м месте в таблице и без ЛЧ...))
adekvat
adekvat
вчера в 13:12
Вован и Лексус надеюсь ни при чем?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:41, ред.
Он мог бы туда заложить бомбу, а что тогда сделают охранники?
Yodr
Yodr
вчера в 12:30
Тен Хагу есть что скрывать. Например - как он истратив миллиард чужих долларов на трансферы остался жив, доведя команду до 14 места в лиге с криками "я же не гари поттер". Думаю любой тренер планеты хочет знать секрет выживания физрука.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:16
Славу богу , что это был не пейджер...)))
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:35
Нет, написано "С помощью телефона из Китая")...из Китая мог быть и американский телефон)...
shlomo
shlomo
вчера в 11:03
Улыбнуло "с помощью Китайского телефона"...виноваты Китайцы...:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:54
Ну и ладно...
Что нам до этого?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:52
Теперь у Тен Хага появятся новые идеи по безопасности его ультра секретных методик. ))
112910415
112910415
вчера в 10:31
Итак, строительство стены не поможет!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:28
Это действительно смешно, но одновременно и грустно. Как можно было так легко проникнуть в раздевалку? Согласен с тем, что клубам следует пересмотреть свои меры безопасности, чтобы защитить своих игроков и тренеров. В этом бизнесе доверие — это все, и подобные инциденты могут его подорвать.
Гость
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