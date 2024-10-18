Главный соперник Холанда тащит «Челси». Раскрылся в хаосе, стал лидером сборной

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вчера, 20:56

Текущий сезон принесёт мировое признание.

В «Сити» не было места – нашлось в забитом до отказа «Челси»

Палмер второй год играет за «Челси». И лаконично об академии «Сити» говорят показатели полузащитника в АПЛ . В первом же сезоне футболист закрепился в статусе лидера (попал в компанию самых успешных футболистов-новичков). Просто в основе «горожан» Пеп Гвардиола никак не мог найти Коулу места. Испанский менеджер – из тех, кто доводит свою систему до выверенных настроек, дающих результат. Поэтому и молодого воспитанника интегрировал крайне осторожно.

Футболист созрел для игры в топ-клубе – поэтому согласился на переход в «Челси». Парадокс в том, что у «аристократов» как проекта не было никакого преимущества перед «небесно-голубыми». Годом ранее это была всё такая же нестабильная команда без сыгранного костяка. На это можно было бы закрыть глаза из-за доверия от тренера и игровой практики – только вот и этих гарантий не было («синие» скупали всё, что движется и сильно раздули заявку).

Коул вписался в такую команду – и даже стал приносить результат. В 33 матчах чемпионата полузащитник отметился 22 забитыми мячами, а также отдал 11 голевых. Этого почти хватило, чтобы дотянуться до Холанда, у которого пропало голевое чутьё.

Мареска ещё больше раскрывает талант хавбека

Это индивидуально сильный футболист, который готов брать на себя инициативу на мяче, идти 1-в-1. Он точен в передачах под удар и сам готов пробить по воротам. Из-за такого набора качеств Коул идеально вписался в структуру нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески. Итальянец больше ориентируется на владение, тогда как при Почеттино лондонцы предпочитали контратаки. При этом хаос в игре никуда не делся. И в такой структуре менеджер хочет иметь в составе инициативных техничных игроков. Особенно на флангах. Коул – третий в «Челси» по количеству обводок за матч (одна). Выше – как раз вингеры Нони Мадуеке и Джейдон Санчо.

Палмера Мареска, к слову, тоже хотел попробовать в качестве вингера. Только вернувшись в роль «десятки» в матче с «Вулвз», англичанин забил и оформил ассистентский хет-трик – ясно дал понять, что его лучше не дёргать. На этой позиции Коул также отметился ассистами в матчах против «Пэлас» и «Ноттингема», забил «Вест Хэму». Успел выдать и ещё один оверперформанс, как с «Хэмптоном» – прибил «Брайтон» покером.

По системе гол+пас хавбек лидирует в чемпионате – 6+5 (не просто так «Сити» задумался над обратным трансфером). При этом по забитым мячам пока отстаёт от Холанда – но как противостоять этой голевой машине?

Спад Беллингема открывает дорогу в основу сборной

Шедевральный прошлый сезон открыл для молодого футболиста «Челси» дорогу в сборную Англии. При этом было ясно, что в команде он будет лишь игроком ротации – слишком высока конкуренции в топ-сборной. «Три льва» вновь подходили фаворитами к Евро-2024 – при этом с первого же матча показывали скверную игру. Футболисты будто вызывали у напарников отторжение, напрочь отсутствовала химия и внятность в атаке. На индивидуальном мастерстве даже при такой игре удавалось добиться результата. К матчам плей-офф Палмер пробился на поле, в двух решающих поединках отметился ассистом и голом.

Теперь положение дел меняется ещё сильнее. Всё больше напрашивается столкновение Беллингем-Палмер в борьбе за место в старте «трёх львов». Для обоих профильная позиция – «десятка» в «4-2-3-1» или «4-3-1-2» (англичане используют первую). Ранее о конкуренции глупо было даже заикаться – но теперь-то Джуд сдал.

Карло Анчелотти создал в «Реале» по-настоящему семейную атмосферу – сейчас же приходится интегрировать звезду Килиана Мбаппе, пытаясь не нарушить хрупкую гармонию. Это сказывается и на Беллингеме, у которого в первых пяти играх Ла Лиги лишь одна голевая передача.

На контрасте «Челси» Палмера стремительно набирает обороты – продолжает прогрессировать команда в целом и Коул в частности. Футболист перенёс результативность из прошлого сезона и доказывает, что может держать стабильно высокий уровень. Пока Карсли избегает этой дилеммы – с греками перевёл Джуда на позицию форварда, с финнами сыграл с Джудом-десяткой и Коулом-вингером. Но теперь решение будет за Тухелем.

Текущий сезон сформирует имидж на долгие годы

Ярко ворваться на топ-уровень не так важно – намного важнее там закрепиться и доказать свою стабильность. Где сейчас Маркус Рэшфорд, которого называли новой звездой МЮ ? Футболист ярко начал с тен Хагом, но потерял себя – и его продолжает штормить сих пор. Где Антони, на которого потратили 95+5 млн евро? Где Джейдон Санчо (очень интересно, что тоже в «Челси»)? Где Жоау Феликс? Таких примеров тысячи, если не миллионы.

Поэтому именно текущий сезон будет для Палмера определяющим. В прошлом он задал вектор своему развитию, определился, что хочет стать лидером и системообразующим игроком топ-клуба. И перформанс на старте получился действительно яркий – футболист вытащил проблемный и разношёрстный «Челси» в еврокубки (пусть это ЛК – без него были бы гораздо ниже).