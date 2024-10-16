Бывшие тренеры «Спартака» на футбольном «Титанике». Главные провалы в Лиге наций

1729070370

вчера, 12:19

Черчесов, Тедеско и Якин без побед в октябре.

У Бельгии одна победа в четырёх матчах

Ставки высокие – бельгийцы хотят в плей-офф Лиги наций. Спрос с Тедеско другой, нежели от наставников команд, которые не претендуют на победу в турнире. Бывший тренер «Спартака» посмотрел, как его подопечные отыгралась с 0:2 против Италии. Но сборная Спаллетти, экс-тренера «Зенита», не сдалась даже в меньшинстве. Итальянцы не проиграли Бельгии в ключевом поединке октябрьской серии матчей. А это значит, что Италия не отдала первое место.

В группе также есть Франция. Терпеливый фаворит обыграл Бельгию на выезде. Даже без Мбаппе у Дешама нашёлся атакующий герой. Коло Муани сделал дубль. Ошибались бельгийцы – заработали глупое пенальти, чудили французы – Салиба неуютно играть в защите сборной Франции, если перед ним всего один опорный хавбек. Тчуамени получил красную карточку, но во второй раз подряд команда Тедеско не сумела реализовать преимущество в игроках.

Сборная Бельгии без опорника Онаны и плеймейкера Де Брюйне, которые не сыграли с Францией, уступила дома. В четырёх поединках у Тедеско одна победа. Израиль переиграли 3:1, но в том бою у гостей были моменты у ворот фаворита. Игра сборной Бельгии не оставляет гнетущего впечатления. Даже после ухода ветеранов осталась перспективная команда. Но задача Тедеско не продолжать эксперименты, как в «Спартаке», а побеждать. Не получается.

У Черчесова ни одного успеха в турнире

Четыре матча, три поражения, одна ничья. Последние в группе, скромный итог старта бывшего тренера российской сборной на новом месте. Станислав Саламович возглавил Казахстан, который с бывшим тренером «Ахмата» Адиевым подарил фанатам надежду в официальных матчах. Казахи проиграли Греции 0:5 в полуфинале своего пути, не сумели выйти на команду Грузии. Кварацхелия и Мамардашвили отправились в итоге на Евро-2024, а казахи остались без тренера.

Адиев вернулся на родину, возглавил «Ахмат». У тренера непростой нрав, открыто жаловался на силу казахского состава. Черчесова такой аргумент не смутил. Станислав Саламович попал в сложную группу по втором дивизионе. Команды Словении и Австрии неплохо бились на Евро-2024. У Норвегии в атаке Сёрлот и Холанд, даже если Эдегор травмирован. В итоге Черчесов проиграл всем, кроме норвежцев дома, завершили поединок двумя бесполезными нулями на табло.

На выезде Казахстан играет намного хуже. В Словении они получили три безответных мяча. Шешко, молодой форвард «РБ Лейпциг», которым интересуются большие клубы, сделал хет-трик в игре против команды Черчесова. Тренер Рангник, который прекрасно знает Станислава Саламовича, может с ним общаться на одном немецком языке, устроил казахам ещё один разгром – 4:0. Осталось проиграть норвежцам в последнем туре, чтобы вылететь в третий дивизион турнира.

Ребров разочаровал слабыми результатами

Бывший полузащитник «Рубина» и легенда киевского «Динамо» плохо подготовился к Евро-2024. Сборная Украины выступила ниже своих возможностей. В последнем туре соперники скатали матч со счётом, который всех устраивал, оставив команду Реброва за бортом плей-офф. А в Лиге наций украинцы во втором дивизионе. Жребий им не помог. Чехи, грузины и албанцы играли на Евро-2024, непростые соперники с узнаваемой игрой. Но украинцы сильнее по составу.

Плеймейкер Судаков интересен клубам АПЛ . В Англии выступают многие сборники. Нападающий Довбик неплохо стартовал в «Роме», а в «Жироне» стал лучшим снайпером Ла Лиги. Вратарь «Бенфики» Трубин в основе сборной, а голкипер «Реала» Лунин оказался резервистом. С таким составом, усиленным Шапаренко и парочкой перспективных молодых игроков, надо побеждать албанцев, грузин и чехов. Но пока у Реброва всего одна виктория – обыграли команду Грузии.

А вот свежая ничья против Чехии является плохим результатом. Украинцы уже проиграли албанцам и чехам в первом круге. Неудачи потянули вниз. А вылетать нельзя, ведь последнее место в группе означает перевод в дивизион С, где редко встретишь интересных соперников. Конечно, ситуация у Реброва не такая плохая, как у Черчесова. Тренер может настроить команду на две победы в ноябре, тогда будут бороться за попадание в Лигу А. Но пока сыграли хуже, чем умеют.

Швейцария Якина не побеждает в Лиге наций

Здесь также могли оказаться поляки, но они устроили весёлую перестрелку с хорватами – сыграли 3:3, набрали теперь четыре пункта в квартете, где на последнем месте Шотландия. От островной сборной ничего не ждали в группе с Модричем, Левандовским и Роналду. А вот от швейцарцев тренера Якина требовали успехов против датчан и сербов. Чемпионы Европы испанцы вне конкуренции, у них три победы и ничья. Но Швейцария не имела права вылететь в лигу В.

Швейцария вчера дважды позволила Дании сравнять счёт в гостевом матче. Причём команда Якина намного чаще владела мячом, могла создать больше качественных моментов. Но снаряд не шёл в ворота, увидели критически много промахов. С учётом сильного выступления на Евро-2024 – в первом раунде плей-офф Швейцария выбила чемпионов континента из Италии, а сборной Англии уступили лишь в серии пенальти, от Якина точно ждали большего в Лиге наций.

Но бывший тренер «Спартака» решил поддержать своих коллег по горькому московскому опыту. Заварит сегодня турецкий кофе и подумает, как исправить ситуацию? Осталось два поединка, а задача теперь сводится к борьбе за третью строчку со сборной Сербии, которой уже проигрывали. С третьего места тоже можно вылететь, ведь ждёт плей-офф с командой дивизиона В. Но если останутся на четвёртой строчке без побед, как сейчас, то Швейцария покинет элитную лигу турнира.