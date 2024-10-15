«Локо» вырастил новую звезду российского футбола. Наступает время тяжелейшего испытания

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15 октября 2024, 19:17

На нём погорели Игнатьев и Кокорин.

Заставил забыть Глушенкова

В прошлом сезоне Артём Дзюба сильно сдал и потерял место в стартовом составе, а в карьере Сергея Пиняева начался период турбулентности. И главной звездой «Локомотива» стал плеймейкер Максим Глушенков. Потому его летний переход в «Зенит» воспринимался как критический удар по «железнодорожникам» – невосполнимая потеря дополнялась прощанием с Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. С обоими не стали продлевать контракт.

В свете этих событий в «красно-зелёных» вообще не видели конкурента для борьбы за медали и тем более за чемпионство, а к руководству у болельщиков накопились вопросы. Остроту ситуации удалось сгладить – и огромная заслуга в этом у Алексея Батракова.

Алексей в первом же туре забил «Акрону», позднее оформил ассистентский хет-трик и гол «Ахмату» и в целом стал участником голевых действий москвичей. Сейчас на его счету семь голов и шесть результативных передач в 11 матчах чемпионата. Даже тот же Глушенков заявляет:

Я – главная русская звезда РПЛ ? Да нет. С чего бы? Лёша Батраков – красавец. Очень талантливый пацан.

Так, «Локомотив» вопреки ожиданиям идёт среди лидеров и даже делит с «Краснодаром» первое место (у них по 27 очков).

Идеальная десятка-универсал

Чтобы понимать, как Алексею удалось быстро выстрелить, нужно учесть его качества и сложившуюся ситуацию в клубе. Молодой полузащитник всегда обладал очень скромными габаритами и был не так успешен в борьбе – поэтому, чтобы выигрывать конкуренцию, была необходима скорость принятия решений. Батраков по этой причине часто играл опорника – это позволяло разгонять атаки из глубины и избегать жёсткой рубки с габаритными соперниками. Эти особенности буквально сформировали Батракова как элитного плеймейкера. А переход в основную команду наложился на прощание с Глушенковым, так что потребность в навыках Алексея появилась сразу.

Но это не умаляет достоинств 19-летнего хавбека. Он идеально точен при передаче и сохраняет скорость в принятии решений, подтянулся в физике, поэтому качественно заменил Максима. Та же точность паса стала для «Локомотива» отличным козырем при стандартах («Ахмат» не даст соврать – за счёт подач Алексея грозненцев и разобрали). Талант, труд и благоприятное стечение обстоятельств вывели юного центрхава на вершину.

Вопрос стабильности

Батракова признали лучшим игроком «Локомотива» и всей Премьер-Лиги в сентябре – на этом отрезке он выстрелил двумя дублями (прибил «Оренбург» и «Пари НН»), а в дерби со «Спартаком» ассистировал Воробьёву в моменте с третьим голом.

Это отличная статистика и заслуженная награда, но, опять же, надо учитывать обстоятельства. Они помогли Алексею раскрыть свои качества – при этом класс молодой полузащитник показывает на дистанции пары месяцев. Да и весь «Локомотив» тоже. Оценивать их конкурентоспособность и класс нужно не по прошедшим матчам, а по предстоящим – когда на первый план выйдет стабильность, дисциплина, выносливость. Молодые футболисты подвержены спадам, особенно важен уровень требовательности к себе. Сможет ли его поддерживать Батраков, покажет время. Сейчас главный вопрос – не повалится ли молодая команда, когда пойдёт новая череда испытаний.

Не время разговаривать о деньгах

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв затронул финансовый вопрос сотрудничества Алексея и «красно-зелёных»:

Предлагал ли клуб поднять ему зарплату? К сожалению, инициативы от клуба нет. Мне кажется, что ребята, которые не на словах, а на деле доказывают свою необходимость команде… Все-таки в этой ситуации клуб должен немножко по-другому смотреть. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.

На этом этапе вступать в переговоры по повышению зарплаты вряд ли стоит. «Локомотив» – и Алексей тоже – не устоялись на взятой высоте, не показали стабильности на дистанции. К сохранению здоровой атмосферы в раздевалке нужно подойти крайне чутко. Для игрока же это означает повременить с обсуждением финансовых условий контракта – всё же Алексей только два месяца выступает на топ-уровне, этого мало. Давление на воспитанника свалилось большое, это понимают и в клубе.

У Алексея куча примеров перед глазами – их нужно держать в уме

И прежде, чем выбрать стратегию действий, стороне игрока нужно познакомиться с похожими историями. Таких в российском футболе достаточно. Есть пример Александра Кокорина, которого считали самым талантливым российским футболистом своего поколения. Воспитанник «Динамо» в 22 года поехал в разбогатевший «Анжи» на заработки (вернулся, поскольку проект застопорился), потом поиграл за «Зенит». И о Европе вспомнил, когда перевалило за 30. Теперь максимум Александра – это чемпионат Кипра.

Более свежий пример – переговоры «Краснодара» со своим воспитанником Иваном Игнатьевым в 2019 году. Футболист отмечал, что клуб сам вышел с предложением о подписании пятилетнего контракта:

Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста.

Фоном регулярно выходили инсайды о положении дел, Мурад Мусаев пытался донести позицию руководству. Даже если не судить о правых и виноватых, ясно – ситуация сместила фокус с футбола на финансы, форвард перестал давать результат. Дальше – переход в «Рубин», стагнация, аренда в «Крылья», затем «Локомотив», «Сочи», чемпионат Сербии, а с этого сезона – «Урарту» из Армении.

Прежде чем вступать в переговоры, стоит вспомнить эти примеры. А ведь и Иван, и Александр котировались примерно на том же уровне, что и Алексей. Если не выше.