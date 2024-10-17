«Зениту» повезло, аутсайдер ошеломил, а «Спартак» удивил. Самые успешные линии обороны РПЛ

1729177873

вчера, 18:11

Учат других держать удар.

«Зенит» защищается ниже и верит голкиперу

- Пропустили меньше всех, 4 мяча в 11 турах. Год назад на таком отрезке было 11 голевых ошибок.

- Новый вратарь команды Латышонок отразил 90.9 % ударов по воротам, феноменально много.

- «Зенит» самый везучий в защите, разница между xG соперников и пропущенными голами 6.2.

Старый метод Семака – владение мячом. Тогда нет атак на ворота Латышонка. Но даже такой подход не помешал чемпионам допустить почти столько ударов по своим воротам, как «Ростов». Команда Карпина пропустила 20 мячей, а у «Зенита» рекорд сезона, всего 4 результативные ошибки в обороне. Благодарить нужно нового голкипера команды Латышонка, дебютанта сборной. По соотношению голов к ударам в створ у петербуржцев безумный показатель 0.09. У «Спартака», для сравнения, 0.25, разница почти в три раза. У «Зенита» есть проблемы в защите на флангах. Высокий прессинг тоже не их метод. Но класс и везение дарят уникальную серию. «Зенит» должен был пропустить около 10 мячей, исходя из шансов соперников. Но Латышонок потащил всё что можно и нельзя.

«Спартак» стал главным по высокому прессингу

- «Красно-белые» дают сопернику право на 6 передач в среднем, прежде чем вступают в борьбу.

- У оппонентов «Спартака» худшее суммарное качество моментов в чемпионате – лишь 7.5 xG.

- Московский клуб допускает всего 9.8 ударов за игру в среднем, лучший результат чемпионата.

У тренера Станковича установка на агрессивный футбол. «Спартак» лучший по высоте отбора мяча и по интенсивности действий на чужой половине поля. Барко, Угальде и вингеры не отлынивают, как нападающие «Зенита». Такой смелый подход аукается «Спартаку», если соперник классно развивает контратаки. Но чаще москвичам удается отобрать мяч далеко от ворот Максименко. Но есть один минус. Слишком большой процент ударов соперников доходит до створа ворот. При этом качество моментов оппонентов «Спартака» самое низкое, то есть Бабич и его напарники редко упускают нападающих. Будь у «Спартака» стабильный выбор латералей, а также не было бы чехарды в центре поля, то могли сыграть ещё успешнее. Пропустили больше, чем заслужили – 9 голов, им не повезло.

ЦСКА обороняется глубоко и всей командой

- В створ ворот «армейцев» попали лишь 29 раз. Для сравнения, «Динамо» из Москвы допустило 53 удара.

- ЦСКА на последнем месте в РПЛ по интенсивности высокого прессинга. Смело садятся на свои ворота.

- «Армейцы» в тройке по заблокированным ударам, выше только два середняка дивизиона.

Чем интересен этот список лучших – у всех иной подход. Если «Зенит» в этом сезоне, в отличие от прошлых, отдавал мяч соперникам, а «Спартак» наоборот выкрутил высокий прессинг на максимум, то у ЦСКА третий метод. «Армейцам» удобно без мяча. Вступают в отбор позже всех в РПЛ . Но это сознательный выбор Николича, ведь у «армейцев» схема с тройкой центральных защитников и двумя центральными хавбеками. Ни один основной голкипер РПЛ не вступал в этом сезоне в игру реже, чем Акинфеев. Ветеран получил лишь 29 ударов в створ. Защитники Роша, Мойзес и Дивеев подтвердили свой уровень. Причем два центральных оборонца – бразилец и россиянин, забивали мячи. Оборона ЦСКА допускала разовые ошибки, но защита грамотно организованная, пропустили лишь 7 мячей.

«Краснодар» соединяет методики конкурентов

- «Горожане» учатся играть без мяча. По среднему владению они сейчас на четвертом месте в РПЛ .

- У голкипера «Краснодара» впечатляющий процент сейвов – Агкацев отразил 86.5 % всех ударов.

- Южане на второй строчке по соотношению голов к ударам в створ. Выше только «Зенит».

Сразу с неожиданностей. «Краснодар» владеет мячом реже, чем «Ростов». Но прессинг у тренера Мусаева привычно высокий, идут сразу за «Спартаком» по его интенсивности. Зато есть грех – много ударов доходит до голкипера. Но Агкацев, заменивший ушедшего в ПСЖ Сафонова, справляется с работой. Также очевидно, что надежности в защите добавил Диего Коста, новый бразильский центральный защитник «горожан». У Мусаева комбинированный подход. Важны успехи Ленини и других центральных хавбеков. А вот с флангами беда. Случались проколы масштабов обороны московского «Динамо». В сухом остатке «Краснодар» пропустил всего 5 мячей, но за второй результат после «Зенита» (4 гола) должны благодарить голкипера и соперников, которые промахивались. «Горожане» рисковали пропустить около 9 голов.

«Динамо» Махачкала впечатляет в разных фазах

- Выше «Динамо» из Москвы и «Локомотива» по качеству моментов соперников. Пропустили 9 голов, как московский «Спартак».

- Первое место по отборам за игру – 21.5. У «Ростова», который замыкает таблицу по этому параметру, всего по 13.4 отбора за игру.

- У «Динамо» из Махачкалы второе место по перехватам в РПЛ , 12.7 за матч, а мячом владеют всего 42 % игрового времени.