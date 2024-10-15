Беззубые Нидерланды и терпеливая Франция. Главные матчи дня в Лиге наций

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сегодня, 00:45

Германия уверенно справилась с голландцами, а французы взяли верх над Бельгией.

Без шансов для «оранжевых»

Противостояние Германии и Нидерландов могло обещать зрелищную и упорную борьбу. Но не получилось ни одного, ни другого. Соперники выглядели так, словно представляют разные дивизионы Лиги наций, а не ведут борьбу за первое место в группе элитного подразделения. Германия с первых минут подавила сопротивление Нидерландов и доминировала на протяжении всего поединка, если не считать отдельных всплесков активности со стороны голландцев.

Конечно, можно утверждать, что Нидерланды играли без Вирджила ван Дейка, без Натана Аке. Но быть настолько невнятными и невыразительными для подобной команды непростительно. Вся активность у Нидерландов исходила от индивидуальных включений Хави Симонса и Дони Малена, когда последний вышел на замену. Да и без нормальной поддержки они сами загоняли себя в угол зачастую и не добивались нужного эффекта.

Германия, напротив, в своем обновленном составе смотрелась так монолитно и убедительно, словно эта команда наигрывалась не один месяц. По факту же те зрители, которые по какой-то причине некоторое время не смотрели матчи с участием сборной Германии, больше половины фамилий не узнали бы. При этом как раз футболисты, чей статус в нынешней немецкой команде уже соответствует лидерскому, себя ровно так и проявляли. Речь в первую очередь о Йозуа Киммихе, Антонио Рюдигере и Серже Гнабри. Они и характер показывали, и комбинационную игру строили, и партнеров «склеивали», создавая организованный прессинг, из-под которого вялые голландцы выходили с большим риском для собственных ворот.

Отдельно стоит отметить очень активного крайнего защитника Максимилиана Миттельштадта и вингера Джейми Левелинга, на которого мы просили обратить ваше внимание ранее. И не зря. Левелинг уже на второй минуте поразил ворота Нидерландов. Правда, гол был отменен после вмешательства ВАР, который усмотрел офсайд в ходе розыгрыша у Гнабри.

И все же именно Джейми было суждено стать автором победного мяча. Пусть забил он его по истечении часа игры, подсуетившись на подборе. Это, кстати, показательно. Оборона сборной Нидерландов весь матч действовала в каком-то пожарном режиме. Ей невероятно повезло, что дело не закончилось разгромом. Потому что такой футбол в защите точно нельзя назвать плановым. Это были попытки отчаянного спасения каждый раз, когда Германия проводила атаку. Предполагается, что хорошая оборона просто не даст разгуливать сопернику по своей штрафной. И можно отмечать героизм Стефана де Врея, который бросался под удары, но лучше бы ему и его партнерам не допускать таких критических ситуаций. А они возникали регулярно.

В итоге за матч Нидерланды нанесли всего три удара по воротам соперника, один раз попав в створ. Конечно, и при такой статистике голландцы могли уйти от поражения. Потому что в одном из случаев шикарно спас дебютировавший в сборной вратарь Оливер Бауманн после удара Малена. А в другом случае Симонс угодил в перекладину. Но это было бы совсем уж несправедливо по отношению к сборной Германии, которая нанесла 13 ударов со своей стороны и пять раз попала в створ.

Теперь выход Германии в плей-офф с первого места кажется делом решенным, потому что отрыв от Нидерландов за два тура до конца составляет пять очков. А голландцев в это время догнала Венгрия. Так что подопечным Роналда Кумана как-то надо попытаться вспомнить, как без паники играть в обороне и уверенно – в атаке.

Разные таймы

Поиски продолжаются и у сборных Бельгии с Францией. Они тут с глазу на глаз друг друга экзаменовали. Под Доменико Тедеско в бельгийской сборной стул шатается уже давно, и этот матч раскачал его еще больше. Дидье Дешам у руля сборной Франции чувствует себя увереннее, хотя там скорее уже давит общественное мнение, потому что все более популярной становится позиция о том, что его футбол себя изжил и команде нужна смена наставника.

Но Дешам продолжает работать и уже выстраивает новую сборную, в которой нет его палочки-выручалочки Антуана Гризманна. А в этом поединке еще не было и Килиана Мбаппе. Но тренер нашел вариант в атаке, скопировав трио напрямую из ПСЖ . В итоге задумка сработала. Хотя и не сразу.

Первый тайм в целом остался за бельгийцами. Они должны были открывать счет, когда в середине отрезка Лои Опенда заработал пенальти, выйдя один на один практически – его срубил Вильям Салиба. Но Юри Тилеманс не смог попасть в створ с «точки». А через несколько минут пенальти был назначен уже в другие ворота. Это Ваут Фас зачем-то сыграл рукой в своей штрафной при падении. А Рандал Коло Муани не повторил ошибки Тилеманса и вывел Францию вперед.

Если бы французы сохранили преимущество по итогам первого тайма, это тоже отдавало бы несправедливостью. Все же они действовали в целом пассивно, а Бельгия атаковала больше и создавала моменты чаще. Перед самым перерывом Опенда все-таки замкнул навес Тимоти Кастаня и сравнял счет.

Можно было ожидать, что после перерыва Бельгия продолжит свое давление. Но сказался опыт Дешама и его команды. На второй тайм Франция вышла более собранной, и борьба стала равной. А по истечении часа игры Коло Муани отметил дубль, замкнув навес Диня. Последние минуты игры для Франции стали тяжелыми. На 76-й минуте гости остались в меньшинстве, потому что за вторую желтую карточку был удален Орельен Чуамени, выведший команду на поле в качестве капитана.

К слову, Дешам мог и не доводить до такого риска. У него только за первый тайм желтые карточки получили три защитника из четырех и ключевой опорник Чуамени. Но тренер не стал никого из них менять, хотя было понятно, что после второго гола Коло Муани давление Бельгии вырастет, и риск удаления – тоже. Так и получилось. Но французам повезло, что дожать хозяева так и не смогли, несмотря на внушительную статистику в виде 20 ударов по воротам, семь из которых пришлись в створ. У французов всего 14 попыток и четыре точные.

Выходу Франции в плей-офф теперь мало что угрожает. Пусть и со второго места. Потому что лидирует Италия, которая в этом туре разгромила Израиль (4:1). Франция отстает на одно очко, а вот Бельгия теперь «отвалилась» от французов на пять баллов. Это оставляет ее третьей, а Тедеско скоро оставит без работы.