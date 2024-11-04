Симулянт с ассистами и безошибочный лидер. Главные подвиги 14-го тура РПЛ

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вчера, 20:14

«Краснодар» и «Спартак» порадовали фанатов.

Вратарь

Никита Медведев («Пари НН») – всюду успел

На прошлой неделе подарил гол сопернику. Но против «Ахмата» в гостях Медведев был хорош. Голкипер нижегородцев отразил пенальти от Садулаева, героя прошлого тура. Дальше вратарь решил, что надо сделать ассист для полного счастья. Никита подарил Эктову выход на пустые ворота, правый защитник «Пари НН» удвоил преимущество своей команды.

Защитники

Александр Кутицкий («Динамо») – комбинация тура

Хавбек Кутицкий сыграл на правом фланге обороны «Динамо». Александр подменяет Дасу, получается неплохо. Правый край москвичей давил на оборону «Ростова». Нгамалё не реализовал моменты, а его напарник Кутицкий забил. Лунёв подарил гол Комличенко, пришлось отыгрываться. Именно Кутицкий организовал и завершил четкую комбинацию.

Нино («Зенит») – помощник в атаке

«Зенит» мог создать много моментов у ворот голкипера Волка, но не забить. Но когда сработал стандарт – Нино оторвался от опекуна, то стало намного проще. Подопечные Семака не развили в голы много подходов и пропустили, но не по вине бразильца. Нино с его напарником Эраковичем создали гол в чужие ворота, не потеряли очки с новичком лиги.

Срджан Бабич («Спартак») – надежность тура

Сколько метких ударов по воротам Максименко сумели нанести игроки ЦСКА ? Правильный ответ – всего один. Бабич управляет защитой «Спартака». Получил по лицу от Роши, но не ошибался после удара. И до драки тоже держался надежно. У «армейцев» много проколов в линии атаки в дерби, а защита «Спартака» с «сухарем» благодаря сербскому гиганту.

Сергей Петров («Краснодар») – ветеран недели

Играл на правом краю, но для Петрова любой из флангов родной. Хотя у него есть уругвайские конкуренты, Джованни вышел лишь на замену. А Сергей полностью выложился в игре. На его счету много черновой работы против опасного «Оренбурга». Сергей помогал Батчи развивать атаки правым флангом. Также разок Петров подстраховал голкипера лидера РПЛ .

Полузащитники

Данил Пруцев («Спартак») – ассистент-симулянт

Два в одном. Пруцева нельзя не взять в состав, поскольку Данил организовал оба гола «Спартака». Бонгонда и Медина сыграли индивидуально сильно. Но без правильных передач не было бы шанса показать технику. Пруцев провел хороший поединок, ведь дополнял игру Умярова и Барко, не мешал в обороне. Вот только симулировал слишком часто, это минус.

Артем Тимофеев («Локомотив») – джокер недели

Когда в «Локомотиве» не знали планы Баринова – говорил о желании перебраться в Ла Лигу, то подписали у «Ахмата» Тимофеева. Бывший игрок и воспитанник «Спартака» не смог вытеснить Баринова и Карпукаса из основы. Но для ротации важен. Тимофеев усиливает опорную зону, выходя на замены. Также забил победный гол «Рубину» в концовке матча.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – штрафной тура

Диспетчер «Краснодара» умно подает мячи с угла поля. Также Сперцян может отдать промежуточную передачу в резкой атаке. Дополнительно у Эдуарда есть талант реализации штрафных ударов. За последние годы больше таких мячей только у хавбека Уткина, который сейчас в аренде в «Ахмате». А «Краснодар» ведет армянский воспитанник клуба.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак») – проход тура

В дерби ЦСКА и «Спартака» не было шоу с моментами. Но Бонгонда на старте второго тайма удачно проскочил Мойзеса и пробил неотразимо для Акинфеева. Победный гол в дерби «армейцев» и «красно-белых». Игру запомнят дракой Роши с Литвиновым и Бабичем, но героем момента, который обеспечил три очка, стал именно правый вингер основы Станковича.

Джон Кордоба («Краснодар») – агрессивность недели

Отмечаем полезную агрессивность Кордобы. В игре против «Оренбурга» центральный нападающий нанес шесть ударов. Три выстрела пришлись в створ ворот, один из моментов удалось реализовать. Гол позволил колумбийцу сравнятся с Батраковым из «Локомотива» по забитым мячам в сезоне РПЛ . Теперь у лучшего снайпера «быков» восемь мячей.

Андрей Мостовой («Зенит») – форма осени

Бразилец Педро поначалу играл чаще, но Мостовой не сдался молодому оппоненту. Андрей набрал форму, отличается результативными действиями и делает для «Зенита» разницу. Вингер отдал голевую передачу на Лусиано, аргентинец может поблагодарить Мостового за подарок. В матче без Клаудиньо в основе Мостовой создал шесть моментов.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – серия сезона

У «Краснодара» лучший старт в истории, 14 туров без поражений, разница мячей 31:6. Одиннадцать побед подряд одержать крайне непросто. В истории чемпионатов России только Сёмин, Долматов и Слуцкий получали по 11 побед подряд. У наставников ЦСКА было 12 и 13 успехов. Мусаев должен одержать ещё парочку побед, чтобы превзойти древние рекорды. Мураду Олеговичу важно удержать «Краснодар» от эйфории, и одновременно не допустить ошибок при физической подготовке. Но играют здорово, разнесли дома «Оренбург» 4:0.

Страсти тура. Дерби ЦСКА и «Спартака»