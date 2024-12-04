Самые переоценённые англичане в истории футбола. Грилиш, Магуайр и Филлипс – символы неудач

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04 декабря 2024, 22:43

Клубы АПЛ продолжат обжигаться.

В сборной Англии собрались ребята, которых окружающие описывают словом «заносчивые». Тухелю придется работать с людьми, которых часто переоценивают. Благодаря популярности АПЛ даже ребята из молодежных команд на пике славы. Когда человеку с детства вдалбливают, что особенный, то это ведет к нездоровой самооценке. А ещё хуже, что многие в сборной Англии могут ткнуть в стоимость своего трансфера как «доказательство» уникальности. Но цифры дутые, неудачных сделок невероятно много.

Джек Грилиш – 117.5 млн евро

Дороже Роналду. Чистое безумие, а не сумма трансфера. Грилиша знала вся Англия, ведь в юности пьяным валялся на асфальте – так стал знаменитым. Ирландец должен быть внимательным, может стать алкоголиком. Грилиш пытался остепениться, но скатился в футболе. Место Джека на фланге «Манчестер Сити» забирал не только бельгиец Доку, но даже Матеуш, хотя португалец не прирожденный вингер. Бывший инсайд «Астон Виллы» Грилиш не отработал 117.5 млн евро. У него есть классный отрезок за команду Гвардиолы, но у Джека 14 голов за «горожан». Для сравнения, у бразильца Антони 12 голов в «Манчестер Юнайтед», а там речь о полном провале вингера «красных дьяволов». Джек тоже близок к неудаче.

Харри Магуайр – 87 млн евро

Одна из любимых забав англичан – обсуждать, подходит ли ван Дейк для топ-3 центральных защитников в истории АПЛ ? Фанаты «Ливерпуля» настаивают, что голландец номер один, а болельщики «Челси» и МЮ вспоминают своих легенд. Но все согласны, что Магуайра в списке не будет. Харри подписали, чтобы стал ключевым для «Манчестер Юнайтед» и помог вернуть чемпионство. Сейчас у нового тренера команды Аморима три центральных защитника. Но португалец скорее будет доверять латералям вроде Мазрауи, чем профильному центральному защитнику Магуайру. В ноябре у Харри была травма, посмотрим на его игру с новым наставником. Даже если прибавит, то поздно дергаться, 87 млн евро не отработать.

Джейдон Санчо – 85 млн евро

Жертва хайпа. Стоило Санчо заиграть на фланге атаки в «Боруссии», как англичане раскрутили его трансферную стоимость до 100 млн евро. Но в Дортмунде часто зажигают юные игроки, которые потом не отличаются стабильностью. Например, Дембеле. Санчо не был нужен «Манчестер Юнайтед», ведь у него нет дисциплины и нет лидерских качеств. В результате футболист поссорился с тен Хагом и пропустил много месяцев. Санчо может играть лучше, чем на неудачном отрезке в карьере. Но для «Манчестер Юнайтед» это провальный трансфер. Аморим вряд ли будет доверять Джейдону после возвращения из аренды в «Челси». В Лондоне воспитанник «Манчестер Сити» тоже ничего не показывает. У Санчо ни одного забитого мяча за «Челси».

Доминик Соланке – 64.3 млн евро

Надо менять футбольный мир, в котором за Соланке заплатили в полтора раза больше, чем его оценивали на рынке. Безумие. Зачем «Тоттенхэм» заплатил почти 65 млн евро за человека, который не забил ни одного мяча в сборной Англии к 27 годам? Соланке не моложе Кейна на десять лет. У него нет талантов для перехода в «Реал» и «Манчестер Сити» в обозримом будущем. Неплохой игрок, но трансферная стоимость с потолка. Адаптация Соланке на новом месте проходит с переменным успехом. У него есть голевые действия, ведь у Постекоглу смелая команда. Но если вспоминать о стоимости трансфера и планке, которую установил под крышей стадиона «шпор» Кейн, то Доминик даже близко не является полноценной заменной Харри.

Мэйсон Маунт – 64.2 млн евро

Маунта переоценили, когда подумали, что игрок его амплуа и навыков закрепится в основе «Манчестер Юнайтед». Мэйсону нет места. Не чистый инсайд, чтобы работать в атаке Аморима. Не центральный хавбек, а португальцу нужны именно разрушители с пасом, хотя на словах он поддержал игрока. Маунт зря покинул «Челси», хотя его продажа обернулась для лондонцев успехом. «Синие» пригласили Коула Палмера – редкого англичанина в АПЛ , за которого наоборот недоплатили. А Маунт рискует скатиться. Надо искать новый клуб, а места во многих командах заняты. У Мэйсона специфическая позиция, ему будет сложно развиваться. «Манчестер Юнайтед» ещё раз доказал простой факт: нельзя делать трансферы без крутого спортивного директора.

Бен Уайт – 58.5 млн евро

Хороший защитник. Достаточно крутой, чтобы с его габаритами бегать по правому флангу. Но невероятно дерзкий – поссорился с игроками «Манчестер Сити» и выпал из обоймы сборной. Теперь Уайт недоволен Артетой, который нашел замену. Бен неплохой игрок, но никогда в жизни воспитанник клубной системы «Брайтона» не был футболистом за 60 млн евро. Уайт не сделал «Арсенал» чемпионом Англии. А в середине ноября пережил операцию на колене. Точные сроки восстановления неизвестны. Уайт надеется, что приход Тухеля в сборную Англии означает перезапуск его международной карьеры. И для начала важно не потерять место в основе «Арсенала». Артета понимает, что Бен не всегда хорошо сочетается с Сака справа.

Кэлвин Филлипс – 49 млн евро

Бизнес в стиле шейхов. Продать Палмера за 47 млн евро, а до этого подписать Филлипса за 49. Атакующий хавбек Коул, которые обычно дороже, против опорника Кэлвина без шансов заиграть из-за Родри. Гвардиола испортил карьеру Кэлвину, падение хавбека – грех тренера. Нельзя подписывать футболистов для коллекции. Нельзя так сильно переплачивать за игроков, это давит на них морально. Не все могут абстрагироваться от стоимости сделки. Когда приходит человек за 50 млн евро, то ждут игры на все деньги. Филлипс не справился. Ему не мешали травмы, как Ван-Биссаке, за которого МЮ отстегнул 55 млн евро. А итог одинаковый. Филлипс не смог стать лидером в составе тонущего «Ипсвича». Ниже падать некуда, там Чемпионшип.