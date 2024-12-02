Федорищев сообщил о проверке деятельности агента Андреева в «Крыльях»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на заседании правительства Самарской области о том, что он инициировал проверку деятельности агента Павла Андреева в «Крыльях Советах».
«Крылья Советов» — легендарная команда, поэтому мы сделаем всё, чтобы она всегда не нуждалась в самом необходимом, а занималась только чистым спортом. Но увидев объём средств, и то, как мы их отправляем, через какие фонды, и с какой отчётностью и последовательностью, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счёт средств региона, а потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева, я принял решение глубоко изучить и поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, это всего лишь дополнительное изучение документов, которые мы, как учредители клуба, имеем право получать. В рамках изучения данных материалов мне было доложено о фактах, которые свидетельствуют о том, что, возможно, в клубе есть источники обогащения предпринимательских структур за счёт средств бюджета. Примеры приводить не буду.
Также Федорищев заявил, что обратился в прокуратуру по поводу деятельности «Крыльев Советов» по четырём статьям Уголовного кодекса Российской федерации («Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Мошенничество» или «Присвоение и растрата»).
Ранее агент Алексей Сафонов отреагировал на высказывание губернатора Самарской области о работе агентских групп в российском футболе.
....- Так и хочется спросить: А чем же вы, как учредители клуба, ДО ЭТОГО занимались???
- Попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что Вячеслав Андреевич Федорищев стал полноправным Губернатором Самарской области с 13 сентября 2024 года, а до этого был три месяца в качестве врио. (31 мая — 13 сентября 2024). Но заметьте, что за столь малый период на ряду с другими не менее значимыми социальными вопросами в далеко непростом регионе, он ещё вплотную занялся наведением порядка и в футбольном хозяйстве. Посмотрим в итоге чем всё закончится? Но в одиночку ему не справится, нужна поддержка и сверху и со стороны РФСа, а там ещё тот" гадюжник", в общем кто - кого!
Болейте за своих, а не против чужих!
....- Так и хочется спросить: А чем же вы, как учредители клуба, ДО ЭТОГО занимались???
- Попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что Вячеслав Андреевич Федорищев стал полноправным Губернатором Самарской области с 13 сентября 2024 года, а до этого был три месяца в качестве врио. (31 мая — 13 сентября 2024). Но заметьте, что за столь малый период на ряду с другими не менее значимыми социальными вопросами в далеко непростом регионе, он ещё вплотную занялся наведением порядка и в футбольном хозяйстве. Посмотрим в итоге чем всё закончится? Но в одиночку ему не справится, нужна поддержка и сверху и со стороны РФСа, а там ещё тот" гадюжник", в общем кто - кого!
Болейте за своих, а не против чужих!
Вот только с самого начала надо было так говорить, а не какие то мифические истории про судей и агентов придумывать.
Хотя могу предположить, что когда он узнал о большом долге клуба и на вопрос "где деньги" руководство КС просто "залечили" его, а он не разобравшись, на эмоциях высказался.
Сейчас же стал вникать и понял, что воры не вокруг КС, а воры в самом клубе.
Какой будет итог?
Скорее всего бюджет клуба резко уменьшится, в клубе будет серьёзная чистка, не исключено, что кто то получит реальный срок.
КС в скором времени может вернутся в первую лигу, где может задержаться надолго.
Не будем забывать и про возможные санкции от РФС и РПЛ.
Руководство воришек не жалко, жалко простых болельщиков клуба, они точно не заслужили всего этого.
Вот только с самого начала надо было так говорить, а не какие то мифические истории про судей и агентов придумывать.
Хотя могу предположить, что когда он узнал о большом долге клуба и на вопрос "где деньги" руководство КС просто "залечили" его, а он не разобравшись, на эмоциях высказался.
Сейчас же стал вникать и понял, что воры не вокруг КС, а воры в самом клубе.
Какой будет итог?
Скорее всего бюджет клуба резко уменьшится, в клубе будет серьёзная чистка, не исключено, что кто то получит реальный срок.
КС в скором времени может вернутся в первую лигу, где может задержаться надолго.
Не будем забывать и про возможные санкции от РФС и РПЛ.
Руководство воришек не жалко, жалко простых болельщиков клуба, они точно не заслужили всего этого.