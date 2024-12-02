Федорищев сообщил о проверке деятельности агента Андреева в «Крыльях»

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вчера, 16:14

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на заседании правительства Самарской области о том, что он инициировал проверку деятельности агента Павла Андреева в «Крыльях Советах».

«Крылья Советов» — легендарная команда, поэтому мы сделаем всё, чтобы она всегда не нуждалась в самом необходимом, а занималась только чистым спортом. Но увидев объём средств, и то, как мы их отправляем, через какие фонды, и с какой отчётностью и последовательностью, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счёт средств региона, а потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева, я принял решение глубоко изучить и поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, это всего лишь дополнительное изучение документов, которые мы, как учредители клуба, имеем право получать. В рамках изучения данных материалов мне было доложено о фактах, которые свидетельствуют о том, что, возможно, в клубе есть источники обогащения предпринимательских структур за счёт средств бюджета. Примеры приводить не буду.

Также Федорищев заявил, что обратился в прокуратуру по поводу деятельности «Крыльев Советов» по четырём статьям Уголовного кодекса Российской федерации («Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Мошенничество» или «Присвоение и растрата»).

Ранее агент Алексей Сафонов отреагировал на высказывание губернатора Самарской области о работе агентских групп в российском футболе.