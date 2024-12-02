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Федорищев сообщил о проверке деятельности агента Андреева в «Крыльях»

вчера, 16:14

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на заседании правительства Самарской области о том, что он инициировал проверку деятельности агента Павла Андреева в «Крыльях Советах».

«Крылья Советов» — легендарная команда, поэтому мы сделаем всё, чтобы она всегда не нуждалась в самом необходимом, а занималась только чистым спортом. Но увидев объём средств, и то, как мы их отправляем, через какие фонды, и с какой отчётностью и последовательностью, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счёт средств региона, а потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева, я принял решение глубоко изучить и поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, это всего лишь дополнительное изучение документов, которые мы, как учредители клуба, имеем право получать. В рамках изучения данных материалов мне было доложено о фактах, которые свидетельствуют о том, что, возможно, в клубе есть источники обогащения предпринимательских структур за счёт средств бюджета. Примеры приводить не буду.

Также Федорищев заявил, что обратился в прокуратуру по поводу деятельности «Крыльев Советов» по четырём статьям Уголовного кодекса Российской федерации («Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Мошенничество» или «Присвоение и растрата»).

Ранее агент Алексей Сафонов отреагировал на высказывание губернатора Самарской области о работе агентских групп в российском футболе.

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Все комментарии
yzgwfrr7zu7k
yzgwfrr7zu7k
вчера в 19:08
Молодец губернатор, открытым текстом говорит, что КС погрязли в коррупции и руководства клуба должно сидеть.
Вот только с самого начала надо было так говорить, а не какие то мифические истории про судей и агентов придумывать.
Хотя могу предположить, что когда он узнал о большом долге клуба и на вопрос "где деньги" руководство КС просто "залечили" его, а он не разобравшись, на эмоциях высказался.
Сейчас же стал вникать и понял, что воры не вокруг КС, а воры в самом клубе.

Какой будет итог?
Скорее всего бюджет клуба резко уменьшится, в клубе будет серьёзная чистка, не исключено, что кто то получит реальный срок.
КС в скором времени может вернутся в первую лигу, где может задержаться надолго.
Не будем забывать и про возможные санкции от РФС и РПЛ.
Руководство воришек не жалко, жалко простых болельщиков клуба, они точно не заслужили всего этого.
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:52
- Спасибо за разъяснение... Вам бы адвокатом работать... Но я остаюсь при своём мнении.
- Каждый чиновник ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ! И нечего пенять на нехватку времени, плохую погоду, вспышки на солнце и т.п.
- Знал - куда шёл! Большая зарплата - большая ответственность!
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Доброго Здоровья, Хиромант!
....- Так и хочется спросить: А чем же вы, как учредители клуба, ДО ЭТОГО занимались???

- Попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что Вячеслав Андреевич Федорищев стал полноправным Губернатором Самарской области с 13 сентября 2024 года, а до этого был три месяца в качестве врио. (31 мая — 13 сентября 2024). Но заметьте, что за столь малый период на ряду с другими не менее значимыми социальными вопросами в далеко непростом регионе, он ещё вплотную занялся наведением порядка и в футбольном хозяйстве. Посмотрим в итоге чем всё закончится? Но в одиночку ему не справится, нужна поддержка и сверху и со стороны РФСа, а там ещё тот" гадюжник", в общем кто - кого!
Болейте за своих, а не против чужих!
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:49
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на заседании правительства Самарской области о том, что он инициировал проверку деятельности агента Павла Андреева в «Крыльях Советах».

... увидев объём средств, и то, как мы их отправляем, через какие фонды, и с какой отчётностью и последовательностью, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счёт средств региона, а потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева, я принял решение глубоко изучить и поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, это всего лишь дополнительное изучение документов, которые мы, как учредители клуба, имеем право получать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394583/krylya-sovetov 02.12.2024

- Так и хочется спросить: А чем же вы, как учредители клуба, ДО ЭТОГО занимались???
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:32
Агенты это крысята, за которыми скрывается громадная система функционеров футбольных клубов. Именно они, все эти многочисленные генеральные и просто директоры, установив себе огромные зарплаты, сжирают большую часть денежных средств, выделенных из бюджетов субъектов РФ, на содержание футбольных клубов. Мало того, эти твари кормятся от трансферов, солидарно завышая стоимость игроков. Федорищев, сам не зная того, вскрыл огромный гнойник на теле российского футбола. Нам станет очень страшно, когда станут известны реальные масштабы воровства...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:05
А вот это уже интересно, это уже достойно Дзюбы и Генича, этот Андреев сосёт кровь из всей РПЛ, из Спартака например, наживается как будто всё это для его обогащения только и существует. Пусть покапают авось чего найдут на эту пиявку нелицеприятное
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:18
Вот он "корень зла" российского футбола - Найден ! - только вот он находился где то с краю! )))
qxfr64fdh4z3
qxfr64fdh4z3
вчера в 16:16
Ну и буча там разворачивается
Гость
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