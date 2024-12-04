Побьют мировой трансферный рекорд. Винисиус станет самым дорогим футболистом в истории

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04 декабря 2024, 19:49

Стороны стали ближе к сделке.

Жадность и тщеславие победят

Когда предлагают 1 миллиард евро, то невозможно отказаться. Нигде в Европе Винисиусу не выдадут столько денег за 5 лет. А саудовские шейхи, которые считают, что всё и всех можно купить, подарят бразильцу и его окружению именно такие деньги. Они не экономят, ведь нефть бьет фонтаном. Понятно, почему прошлым летом Винисиус отказался от перехода. Но не думал, что дальше последует поражение в борьбе за «Золотой мяч» и серьезные тактические проблемы в «Реале». Не получается соединить на поле Мбаппе и Винисиуса. Ничего удивительного, это два левых вингера. Надо выбрать одного. Для рекламодателей капитан сборной Франции выше игрока сборной Бразилии с плохой статистикой за «селесао». Понятно, что Винисиус был важен для «Реала» в прошлом. Но клуб живет без Роналду, Бензема, Бэйла, Крооса и Рамоса. Выжили без Зидана, Роберто Карлоса, Рауля и Касильяса.

Проживут без Куртуа, Карвахаля, Модрича и Винисиуса в ближайшем будущем. «Реал» был и останется мощным, ведь всегда есть деньги на новичков. Пересу выгодно получить за Винисиуса рекордную сумму, побив трансфер Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 млн евро. А Винисиуса соблазнят не только зарплатой, но и статусом. Его сделают самым богатым и самым дорогим футболистом. Старина Роналду не сможет быть символом лиги из Саудовской Аравии до 2034-го. Тогда в жаркой стране проведут чемпионат мира. А Винисиусу всего 24 года. Даже если ему надоест в Саудовской Аравии и вернется в европейский футбол позже, то может провести под крылом у шейхов несколько сезонов, заработав больше, чем получил в «Реале» за много лет. Шейхи уже встречались с игроком.

Мбаппе будет ждать форварда

Есть железная причина для продажи Винисиуса. Вряд ли вписывается в коллектив. Если Анчелотти и его сын, работающий ассистентом, столько раз просили бразильца успокоиться и не провоцировать всех вокруг, если нанимали психолога, то это значит одно – Рюдигер, Модрич и другие вожаки в раздевалке не сумели достучаться до футболиста. Винисиус забивает голы, но создает проблемы. Противоречивость бесит напарников. А Мбаппе мечтает, чтобы убрали Винисиуса и привезли профильную «девятку». Если Эндрик не прибавит в ближайшие месяцы, то молодой бразилец отправится в аренду, а на его место будут искать крутого форварда. Если повезет с неудачами «Манчестер Сити», то им может оказаться Холанд.

Отец Эрлинга постоянно общается с людьми из «Барселоны» и «Реала». Понятно, что говорят не о погоде. Норвежец может перебраться в команду с Мбаппе, Беллингемом и Родриго. Без Винисиуса легче играть в три форварда, заодно позаботившись о поисках лучшей замены для Каземиро и Крооса в центре поля. Поскольку у Мбаппе и Винисиуса одна позиция и похожие требования к напарникам – проще говоря, не работают в прессинге, брезгуют, то «Реалу» выгодно попрощаться с бразильцем. Особенно с учетом щедрости саудовских шейхов. Они готовы побить рекорд Неймара.

Алонсо не нужны примадонны

Скорее всего, новым главным тренером «Реала» станет молодой испанец Хаби Алонсо. Бывший игрок клуба вернется после непростого сезона в «Байере». Но Хаби выигрывал в матчах Лиги чемпионов, а вчера замучил «Баварию» в большинстве в Кубке Германии. Даже если клуб из Леверкузена не выиграет Бундеслигу второй раз подряд, Алонсо останется кандидатом на переход в «Реал». А новый наставник меньше всего хочет оказаться в террариуме с ядовитыми змеями и одной нечастной черепахой. Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Эндрик и Гюлер достаточно наглые молодые люди, чтобы высказывать друг другу претензии и устроить придворные страсти в Мадриде.

Родриго обычно тише, но вингер недоволен своим положением в «Реале» с высокой конкуренцией. У Хаби Алонсо могут быть свои предпочтения. Глядишь, притащит в «Реал» умницу Флориана Вирца в надежде кардинально изменить позицию немца, загнав его в центре полузащиты. Смена тренера, которая явно напрашивается, ведь Анчелотти банально устал работать, итальянцу очень много лет, является идеальным событием, чтобы убрать из заявки Винисиуса. В «Реале» никогда не плакали при уходе классных игроков. Не тот случай, когда будут держать за руки, если бразилец скажет Пересу, что у него один миллиард причин уйти.

Винисиус испортит себе карьеру

Денег будет много, а вот в футбольном плане футболист деградирует. Винисиус намного выше классом, чем Малком. А бразилец из «Зенита» легко разрывает всех в Саудовской Аравии. Но именно о деньгах мечтали родители Винисиуса, когда дарили ему футболки «Барселоны» и «Реала». Мальчишка сразу выбирал между испанскими грандами. Но в Ла Лиге у него не лучшая репутация. Даже темнокожие легенды футбола, игравшие в Испании, вроде Зеедорфа и Донато, не согласны с подходом бразильца. Давно не борец за права и против расизма, а провокатор. Токсичный для «Реала» актив. Всегда можно сбагрить его в клубы из АПЛ или в ПСЖ , но есть опасность, что потом Винисиус забьет клубу из Мадрида.

А если отправить такого сильного крайнего форварда в Саудовскую Аравию, то нет риска пострадать. «Реалу» выгодно подумать, а замена в лице Мбаппе в заявке. Винисиус получит отдых в стране шейхов накануне ЧМ -2026, сохранит силы на сборную Бразилии. Кроме этого, есть ещё один важный аргумент в пользу ухода. Президент Ла Лиги Тебас, который является фанатом «Реала» и много десятилетий общается с Пересом, отметил, что Флорентино на старости лет возомнил себя футбольным мессией.

Глава «Реала» заговорил о Суперлиге. О мертвом проекте, особенно после веселого старта новой Лиги чемпионов. Но Суперлигу Перес вспомнил, ведь хочет раскрутить шейхов на инвестиции. Также босс «Реала», который поссорился с президентом «Барселоны» Лапортой, мечтает отобрать мировой рекорд. Перес хочет провернуть самый дорогой трансфер в истории футбола. И подходит только прощание с Винисиусом летом следующего года.