Лучший менеджер Англии не выдержал в «Манчестер Юнайтед». В клубе набирает обороты новый кризис

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08 декабря 2024, 18:57

Эшуорт не сработался с Рэтклиффом.

Владельцы «красных дьяволов» уничтожают клуб

Хотя у братьев Глейзеров и Рэтклиффа невероятно много денег, они близки к превращению «Манчестер Юнайтед» в самый бестолковый богатый клуб мира. Конкуренция в этой номинации большая. Всегда найдутся странные миллиардеры в мире футбола. Но тяжело тягаться с людьми, которые заплатили «Ньюкаслу» огромные деньги за выкуп спортивного директора Эшуорта, а теперь с ним попрощались после матча с «Ноттингем Форест».

«Сороки» не вернут деньги, а решение Эшуорта показывает масштабы разрушений внутри «красных дьяволов». Если не выдержал один из самых спокойных и стратегически подкованных менеджеров Англии, то это диагноз клубу. Дэн обновил систему сборных, повлиял на методы клубного развития во всей стране. Именно Эшуорт убедил Аморима, что надо выбрать «Манчестер Юнайтед». А теперь португальского тренера оставили сам на сам.

Джим Рэтклифф показал себя слабым управленцем в футболе. Миллиардер не понимает, что «Манчестер Юнайтед» не химическое предприятие. Клуб не живет по принципам бизнеса в чистом виде. Многое строится на личных отношениях и доверии. На образе. Сэр Алекс Фергюсон пугал соперников и был верен своим людям. На днях скончалась легендарная сотрудница МЮ Кэт Фиппс. Работала в клубе более полувека, всеобщая любимица.

Дружила с Чарльтоном, Бестом и Лоу. Помогала тренеру Басби приглядывать за хулиганами. Фиппс занимала разные должности в клубе. Легендарный форвард Эрик Кантона в прощальном сообщении назвал 85-летнюю Кэт мамой для каждого в МЮ . Дэвид Бекхэм отправился из Майами в Манчестер, чтобы проведать Фиппс в больнице. Вот каким был фундамент успешного «Манчестер Юнайтед». Глейзеры и Рэтклифф этого не понимают.

Директор Эшуорт понял, что не позволят работать

Для любого менеджера возглавить «Манчестер Юнайтед» – большая честь. Дэн Эшуорт поссорился с владельцами «Ньюкасла», чтобы уйти в новую команду. Но быстро понял, что внутри ада температура не соответствует заявленным задачам. Преисподняя замерзла без значимых трофеев. Чертей в МЮ хватает, ангелов давно не завозят, даже Анхель Ди Мария за них не заиграл. Целый Криштиану Роналду принес меньше пользы, чем мог.

Годами принимают неверные решения в надежде увидеть другой результат на поле. Пожалуй, это описание бездарности Глейзеров и каждого, кому они доверяли. Хотя тен Хаг не заслужил похвалу, поскольку сам стал частью проблемы, всегда подчеркивали, что проблемы «Манчестер Юнайтед» куда глубже. Они не ограничиваются фигурой главного тренера. Бывший голкипер Де Хеа, как подобает католику, включал магическое мышление.

Давид на полном серьезе считал, что «Манчестер Юнайтед» проклят. Не спешим верить в сказки, но верим фактам. Аморим проиграл «Арсеналу» из-за стандартов – не сумели подготовиться к популярному голевому методу «канониров». И проиграл «Ноттингем Форест», ещё одной успешной в этом сезоне команде. Эшуорт мог бы помочь Амориму исправить ситуацию. Но Дэн в личном общении с Рэтклиффом понял, что этот старик не в себе?

Для миллиардеров нормально «сходить с ума» от безнаказанности, могущества, права казнить и миловать в бизнесе. Рэтклифф зашел в «Манчестер Юнайтед», сокращая верных работников, хотя при этом спокойно выбрасываются деньгами на зарплаты футболистам, вроде Антони, от которых нулевая польза. И все-таки странно, что Эшуорт быстро сдался. Видать, всё настолько плохо с новым боссом МЮ , что Дэн сошел с «Титаника» в порту.

Аморим стал на километр ближе к провалу в АПЛ

Рубену сразу сказали, что он тренер, а не новый сэр Алекс Фергюсон. Ему не позволят принимать управленческие решения. Аморим согласился на должность, поскольку был Эшуорт. А теперь Дэна нет. Конечно, через своих людей в прессе владельцы МЮ запустят слух, что Аморим хотел снять спортивного директора. Возможно, смогут купить известную замену. Но цепочка событий говорит в пользу футбольной ограниченности Джима Рэтклиффа.

Тяжело возрождать клуб, где ключевой человек с деньгами и властью не имеет вкуса. Сами факты, что тен Хага не уволили весной, или что Эшуорт ушел так быстро, объясняют состояние коллектива. В «Манчестер Юнайтед» много лишних футболистов. Многие ребята жалеют, что судьба свела их с таким странным клубом. Результаты отражают неготовность. Детские ошибки самых сильных номинально добивают перспективы Аморима.

Португальцу вряд ли выдадут много денег на трансферы. При этом для его футбола – «3-4-2-1», нужны другие футболисты. И нужен директор, которому будут доверять и главный тренер, и мастера, способные поменять «Манчестер Юнайтед». Сомневаемся, что избавятся от токсичности и плохой репутации. Все поняли, что Глейзеров интересуют только деньги. Им нужно место в Лиге чемпионов, но нет цели вернуться с крутым футболом.

А если не получится у Аморима, то следующему тренеру будет ещё сложнее. Профессионалов почти не осталось. Люди Фергюсона на пенсии. Люди Глейзеров загнали клуб в глубочайший кризис. Денег стало меньше, поэтому стараются доить фанатов, увеличивая цены на билеты. Могут вызвать протест, ведь не все болельщики МЮ сказочно богатые. Клуб совершает ошибки годами, и неожиданный уход Эшуорта – очередной прокол.