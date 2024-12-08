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Канчельскис сообщил о переговорах с российскими и зарубежными клубами

вчера, 17:39

Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил источнику, что до конца месяца станет понятно, какой клуб он возглавит.

Последней командой специалиста был «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, который он покинул в июле по соглашению сторон.

Сейчас ведём переговоры. В ближайшее время будет конкретика. До Нового года уже будет ясность. Общаемся с клубами и заграничными, и российскими.

Ранее в брянском «Динамо» рассказали о том, что рассматривают кандидатуру экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» на должность рулевого.

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Все комментарии
4hrw7ywhw23y
4hrw7ywhw23y
вчера в 20:12
Кому он нужен,неудачник
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну а что ему делать!Кроме как...
9qrhvn3m9vtb
9qrhvn3m9vtb
вчера в 18:57
А в Кызыле его не рассматривают?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
По ходу у Андрюхи уже, предновогоднее настроение...)
Гость
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