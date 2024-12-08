Канчельскис сообщил о переговорах с российскими и зарубежными клубами

Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил источнику, что до конца месяца станет понятно, какой клуб он возглавит.
Последней командой специалиста был «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, который он покинул в июле по соглашению сторон.
Сейчас ведём переговоры. В ближайшее время будет конкретика. До Нового года уже будет ясность. Общаемся с клубами и заграничными, и российскими.
Ранее в брянском «Динамо» рассказали о том, что рассматривают кандидатуру экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» на должность рулевого.