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Дэн Эшуорт покинул «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:48

Дэн Эшуорт ушёл с поста спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

Специалист работал в этой должности в течение 5 месяцев.

Решение об увольнении Эшуорта было принято в рамках встречи с генеральным директором Омаром Беррадой после игры с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в решении об отставке Эшуорта.

Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:31
Дэн Эшуорт покинул «Манчестер Юнайтед»
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:15
С просторов интернета
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7mdsa8d2tgec
вчера в 19:07
Увольнение Дэна Эшуорта спустя всего пять месяцев работы на посту спортивного директора "Манчестер Юнайтед" вызывает вопросы о стабильности и долгосрочной стратегии клуба. Очевидно, что результаты команды не оправдали ожиданий руководства, особенно учитывая поражение от "Ноттингем Форест". Решение совладельца Джима Рэтклиффа также подчеркивает важность влияния ключевых акционеров на внутренние процессы клуба. Остается надеяться, что следующий спортивный директор сможет внести больше стабильности и успеха в команду.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:26
Кажется Рэтклифу надо уходить. Пусть Арабы покупают МЮ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:22
Да уж, они наверное дольше уговаривали Ньюкасл, что бы те отпустили Дэна в МЮ, чем он проработал в МЮ)))) 10 лямов неустойки отдали Ньюкаслу, а теперь еще и за увольнение отслюнявят Эшворту....Глейзеры ушли, а дело их живет!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:22
Из за него МЮ сцепился с Ньюкаслом. Полгода разбирательства. Потом эшуорт потратил около 200 млн как бы усиление состава. Полный мрак))) или танцы на льду( грабли)... Аморим ещё пожалеет что связался с красными дьяволами
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
...счастливые Мы !!!! Скоро играть будет не кому, руководить этим
будет не кому!!! И смотреть будет не на что...!!! (Чёрный юмор...!)
Сп62
Сп62
вчера в 14:05
Как бы Спартак не клюнул на живца.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:02
Не прошло и полгода
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Перестройка очень опасная вещь... Особенно тогда, когда в качестве цели выбирают обыкновенные лозунги. Уверен, в Манчестер Юнайтед как не было чёткой стратегии, так же нет ее и сейчас. Скорее всего тренеру ставят задачу выиграть какой-нибудь трофей и устанавливают конкретные сроки... Так великий клуб работать не должен.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:51
Вроде его так сильно хотели видеть в МЮ.
Довольно таки странное решение.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:49
Найдут кого нить другого! Главное чтобы путёвого
Гость
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