Дэн Эшуорт покинул «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:48

ушёл с поста спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

Специалист работал в этой должности в течение 5 месяцев.

Решение об увольнении Эшуорта было принято в рамках встречи с генеральным директором Омаром Беррадой после игры с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в решении об отставке Эшуорта.

Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.