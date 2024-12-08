Дэн Эшуорт покинул «Манчестер Юнайтед»

Дэн Эшуорт ушёл с поста спортивного директора «Манчестер Юнайтед».
Специалист работал в этой должности в течение 5 месяцев.
Решение об увольнении Эшуорта было принято в рамках встречи с генеральным директором Омаром Беррадой после игры с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в решении об отставке Эшуорта.
Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.
будет не кому!!! И смотреть будет не на что...!!! (Чёрный юмор...!)
будет не кому!!! И смотреть будет не на что...!!! (Чёрный юмор...!)
Довольно таки странное решение.
Довольно таки странное решение.