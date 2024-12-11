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Агент Дивеева оценил игру своего клиента в первой части сезона

сегодня, 13:06

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, оценил первую часть сезона в исполнении игрока.

Этот сезон можно сравнить с лучшими в карьере Игоря. В целом, неплохой отрезок. Удалось самое начало — результативность налицо, стал подключаться, забивать, выглядел очень хорошо в оборонительных действиях, в подыгрыше. Первый пас всегда у него был хорошим. Это его основные козыри. Потом результативность снизилась, но это, видимо, было связано с тактическими изменениями в игре команды, Игорь стал чуть меньше появляться в чужой штрафной. Но уровень игры остался тем же, основные свои функции выполнял — небезошибочно, конечно, но в целом неплохо.

В текущем сезоне Дивеев провёл 24 игры, в которых забил 6 мячей, а также отметился голевой передачей и получил две жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА могут покинуть два игрока.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nqhhucvm55td (раскрыть)
сегодня в 13:49
Так ведь у нас в РПЛ первенство бюджетов, не знал? У ЦСКА 6-й бюджет в лиге и соответствующее место. Этот принцип соревнования устраивает РФС и его начальники Дюкова - главу Газпромбанка.
nqhhucvm55td
nqhhucvm55td
сегодня в 13:10
Только команда на своем шестом месте.
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