Готовил пиццу, а теперь забил в Лиге чемпионов. Футболисты «Бреста» – авторы сенсации в еврокубках

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11 декабря 2024, 16:10

Идут успешнее «Баварии» и «Реала».

Героем победного матча стал бывший работник ресторана

«Брест» обыграл ПСВ , невзирая на силу соперника. Голландцы выиграли 14 из 15 матчей в родной лиге. А в еврокубках отбирали очки у ПСЖ и громили «Жирону», против которой возникли проблемы даже у лидера таблицы «Ливерпуля». Но во Франции голландцы уступили в один мяч. А забил его правый защитник «Бреста» Жульен Ле Кардинал. У 27-летнего футболиста необычная судьба, ведь дебютировал в Лиге 1 всего два года назад и не имеет невероятного опыта.

Ле Кардинал вырос в любительском футболе. Когда попал в школу «Генгама», то провалился. В защитника не верили. Он забросил футбол, тусовался с друзьями и получал 150 евро в месяц, играя за любителей. Разумеется, Жульен не мог прожить на эти деньги, с 17 лет пошёл на работу. Учился ужасно, поэтому его ждала судьба небогатого француза из провинции. Ле Кардинал устроился в итальянский ресторан, где сначала варил пасту, потом его повысили, начал делать десерты.

Наконец добрался до пиццы, хотя признаётся – совершал невероятно много ошибок, им были недовольны. Поработал водителем и готовил на складе к погрузке в супермаркеты палеты с продуктами. Несколько лет такой жизни могли привести к карьере любителя, ведь не было ни мощной школы за плечами, ни успехов. Но затем Ле Кардинал познакомился с девушкой, которая заставила его серьёзнее относиться к футболу. Попал в «Бастию», а затем оказался в клубе «Париж».

Девушка стала женой, а Ле Кардинал пережил личную трагедию – умерла его мама. Думал вернуться домой, чтобы поддержать отца, сестру и брата. В Париже Ле Кардиналу с женой не понравилось. Небогатый игрок слабого клуба тратил слишком много времени на дорогу на тренировки, жил далеко от работы. Казалось, что это очередная история неудачи. Но нет, Жульена ждал успех. После «Парижа» перешёл в «Ланс», где лишь в 25 лет дебютировал в высшем дивизионе.

Пусть почти не играл, скауты «Бреста» его выделили. Ле Кардинал перешёл в новый клуб за 2 миллиона евро. Причём разделил свою зарплату на два, чтобы получить шанс в перспективной команде. Тренер «Бреста» Эрик Руа был спортивным директором «Ланса». Он знал людей из этого клуба, навёл справки о Ле Кандинале. Защитнику, который обучился игре в центре, не доверяли, но он остался в заявке, чтобы пригодиться в важнейшем для «Бреста» поединке против ПСВ .

«Брест» умеет возвращаться после серий неудач и поражений

Французов, чьё название очень смешит англоязычных болельщиков футбола – на слух «Брест» звучит как «грудь», выделяет умение терпеть и сражаться. Разумеется, выскочки прошлого сезона в Лиге 1 скатились в таблице. Невозможно с составом «Бреста» успешно сражаться на двух фронтах. Они не «Монако». Но команда Руа воспользовалась новым форматом Лиги чемпионов. Если бедную «Жирону» прибили на жеребьёвке именами соперников, то «Бресту» повезло.

«Штурм» и «Зальцбург» выступали ужасно, французы переиграли австрийцев. А затем «Брест» показал, что имеет опыт борьбы в серьёзной лиге, ведь получили ничью 1:1 с «Байером». Выдающийся результат добавил моральных сил. И хотя французы уступили «Барселоне» в три мяча, набрали по три очка против «Спарты» и ПСВ . Многие скажут, что «Бресту» везёт. Чистая правда. Часто отбиваются, позволяют соперникам подолгу владеть мячом. Но стратегия в итоге работает.

«Брест» не корчит из себя фаворита, но использует шансы аутсайдера. Дома они упрямые и эффективные. В гостях получается выжимать максимум, если соперник разрешает развернуться опытным и средним форвардам команды. Французы не боятся серий поражений, для них это привычный уклад вещей в футболе. Вот «Манчестер Сити» расклеился, когда перестал побеждать, даже на тренировках не забивают пенальти в пустые ворота. А «Бресту» сейчас море по колено.

Это смелая команда, которая цепляется за очки. Вряд ли «Брест» сохранит позицию в первой восьмёрке. Зато они уже герои и могут гарантировать себе высокую позицию при жеребьёвке. Французы сыграют против «Шахтёра», который огорчает в этом сезоне Лиги чемпионов безобразной работой в защите. А последний матч против «Реала». Анчелотти устроит только победа. Но к тому времени Руа может не переживать, если получится дома набрать очки против «горняков».

Успехи в Лиге чемпионов гарантируют клубу спокойные сезоны

В еврокубках зарабатывают деньги. «Брест» – клуб семьи Ле Сент. Наследники империи торговли продуктами питания не часто вспоминали, что у них есть футбольная команда, когда играли в низших лигах. А когда стали третьими в прошлом сезоне и добились дебюта в Лиге чемпионов, отношение изменилось. «Брест» не тратит много денег на новичков, зато Денис Ле Сент, владелец клуба, хочет в 2027-м году открыть новую футуристическую арену клуба «Аркеа Парк».

Победа над ПСВ одержали на стадионе «Генгама», поскольку в УЕФА не допустили нынешнюю арену «Бреста» до матчей Лиги чемпионов. Невзирая на неудобства, футболисты Эрика Руа показывают добротный и рациональный футбол. Мало новичков еврокубков могут так удачно стартовать. Выручил новый формат, но «Байер» и ПСВ не были лёгкими соперниками, успехи против таких клубов показывают, что французы умеют концентрироваться на ключевых моментах.

Заработав репутацию и деньги, предпримут попытку подтянуться к зоне еврокубков в будущих сезонах. Сказка с пьедесталом вряд ли повторится. В Лиге 1 самые ценные игроки выступают за ПСЖ , а весь состав «Бреста» стоит как два молодых таланта парижского клуба Заир-Эмери и Невеш. Даже меньше, учитывая реальную цену контрактов хавбеков, а не только оценку рынка. Так что «Брест» – уникумы, герои Лиги чемпионов. Удивят, если им повезёт со жребием плей-офф.

Также важно не перессориться, у Ле Сента были конфликты с тренерами «Бреста» в прошлом. Понятно, что Эрика Руа, который много лет работал спортивным директором, и лишь недавно вернулся к тренерской должности, могут заманить в более богатый клуб. Но сказку написали, приятные впечатления оставили. У «Бреста» есть след в Лиге чемпионов, где шесть поединков из шести проиграл богатый «Лейпциг». А во Франции красивая история, когда люди шли за мечтой.