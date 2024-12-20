Главный невозможный трансфер в 2025 году. «Барса» заигрывает с самым дорогим игроком в мире

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20 декабря 2024, 14:34

Сами считают копейки, чтобы не было проблем с заявкой.

Периодически в отношении «Барсы» возникают просто фантастические инсайды. Летом сообщалось, что клуб всерьёз рассчитывает подписать и Дани Ольмо, и Нико Уильямса – двух лидеров «красной фурии», за которых ожидаемо требуют огромную компенсацию. Теперь появился ещё один намёк, что «блауграна» не готова жить по средствам – и попытается оформить громкий трансфер.

Левандовскому скоро на пенсию – ищут именитого преемника

Годом ранее уже раздался тревожный звоночек – на тот момент 35-летний поляк потерялся на поле в первой части сезона и за первые 20 матчей чемпионата отметился лишь восемью голами. Это происходило в период, когда команда трещала по швам. Начиная с февраля, Роберт выправил положение, а статистика по итогам сезона несильно уступала показателям в сезоне-22/23 (19 голов против 23 соответственно).

Да и в текущем чемпионате результативность на уровне – 16 мячей в 17 играх Ла Лиги, плюс вся команда на первых порах сминала соперников. Загвоздка в том, что «Барса» Флика нестабильна, поэтому нужны надёжные лидеры – Роберт же периодически «пропадает». Так, начиная с ноября, форвард отметился всего двумя мячами за семь игр. И это в момент, когда каталонцы исчерпали свой запал и начали сдавать позиции. Главный бомбардир не подстраховал – теперь у команды нет никакой форы.

«Сине-гранатовые» хотят сработать на опережение и подыскать Левандовскому качественную замену.

Противовес Мбаппе в «Реале»

У интереса к Эрлингу Холанду есть и имиджевая история. «Барселона» не обращает внимание на кризис и всеми силами цепляется за великое прошлое. Там не хотят отказываться от прежних амбиций, несмотря на глубокий кризис. Летом на эго «блауграны» ещё и наступил главный соперник – «Реал» оформил главный трансфер последних лет, забрав Килиана Мбаппе свободным агентом. Это в дополнение к тому, что и в Ла Лиге, и в ЛЧ «сливочные» перехватили инициативу.

Единственный сопоставимый ответ – перехватить самого дорогого игрока в мире (сейчас таким считается как раз Эрлинг). Норвежец вырос в сильнейшего таранного нападающего, дорос до АПЛ и «Ман Сити», в первый же год огнём прошёлся по всем соперникам и обновил рекорд результативности лиги. К тому же адаптировался к философии Гвардиолы – идейного вдохновителя современной «Барсы». И если получится подписать форварда, «Барса» ещё и создаст новое главное противостояние в Ла Лиге и в мире. Раньше это были Месси и Роналду, теперь – Мбаппе и Холанд. Разговоры о возможности подписания в клубе уже заводили.

Летом с трудом зарегистрировали Ольмо

Это решение было бы лучшим по всем канонам. Правда, есть серьёзные «но». Прежде всего, финансовая составляющая. «Барса» – не ПСЖ , который может разбрасываться деньгами. У клуба есть серьёзные проблемы с потолком зарплат, ФФП . В этих реалиях живут не первый год, иногда даже приходилось перебиваться трансферами Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу (явно не усиление для топ-клуба).

Минувшим летом каталонцы уже пытались провернуть две громкие сделки – забрать хотели лидеров сборной Испании Дани Ольмо и Нико Уильямса. При этом уже одна сделка вызвала огромные проблемы. «Сине-гранатовые» не могли зарегистрировать Ольмо (и проблемы никуда не делись – зимой продолжаются разбирательства), поэтому тот пропустил первые матчи сезона. «Атлетик» же не захотел ни разбивать платёж за Нико, ни снижать ценник – быстро стало ясно, что забрать «Барса» сможет только одного. Главный вопрос – как в такой реальности «сине-гранатовые» планируют избежать проблем с регистрацией Эрлинга (ещё не говоря о том, что «Сити» не захочет продавать лидера, сам футболист предпочтёт «горожан», запросы по компенсации будут просто космическими)?

Норвежцу такой шаг незачем

Лично для Холанда у «Барселоны» нет никаких преимуществ перед «Сити» – даже учитывая назревший кризис «горожан». Фундаментально Пеп выстроил более перспективный проект. «Небесно-голубые» – фаворит АПЛ , многократный чемпион и претендент на ЛЧ . «Барса» включается в чемпионскую гонку эпизодически – и с трудом конкурирует с «Реалом» (даже сейчас – быстро растеряли фору, хотя у «сливочных» был кризис).

У «Сити» внушительные ресурсы для трансферов, это привлекательный проект для новичков – потому что есть перспективы, именитый тренер и отлаженная система. «Барса» же – и близко не такой прозрачный проект. Поэтому именно в «Ман Сити» Холанд понимает – если даже случится кризис, руководство клуба и тренер решат этот вопрос. Ему остаётся только играть.

Трансфер просто невозможен – проблемы только множатся

Главная деталь – в летнее трансферное окно в контракте Холанда начнёт действовать пункт об отступных на сумму 150 миллионов евро. «Барселоне» при таких запросах «Ман Сити» ловить просто нечего. Проблемы с финансами никуда не делись, действия менеджмента лишь подсвечивают низкую эффективность.

Летом каталонцам предстоит ломать голову над другим. Сразу у двух лидеров в 2026 году истекают контракты: Рональда Араухо и Френки де Йонга. Давить на них с просьбами урезать зарплату, как это делали с легендами клуба, не получится. К тому же звёзды уже не сомневаются, стоит ли оставаться в проблемном клубе, когда на рынке есть спрос. Боссы «Барсы», по последним данным, поставили ультиматум – или игроки продлевают соглашение до 30 июня, или их выставляют на трансфер (де Йонг так вообще игнорирует предложение каталонцев).

То есть «блауграна» буквально пришла к тому, от чего усиленно бежала – продаже лидеров. Только вот свои условия диктовать каталонцы уже не могут – раньше они были бы в сильной позиции, а с истекающим контрактом инициатива за покупателями. Это последний шанс что-то заработать – поэтому клубы потребуют скидки. Или договорятся с игроками о трансфере на правах свободного агента. С такими проблемами «Барсе» будет просто не до Холанда.