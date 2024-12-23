РПЛ не развалится без этих легионеров. Могут уйти иностранцы «Зенита», «Динамо» и «Спартака»

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23 декабря 2024, 18:58

Надо учиться расставаться вовремя.

Отсутствие рынка – один из главных минусов РПЛ . Пересиживали многие легионеры. Причем всегда один сценарий. Футболист начинает отвлекаться то на сборную, то на претензии родных о погоде или других вещах, то на плохие предложения об уходе зарубежных клубов. А вот когда был на пике формы и его забирали за хорошие деньги в крутую команду – гордо отказывались российские команды. Это всегда ошибка, насильно мил не будешь. Зимой лидерам лиги важно выделить футболистов, прощание с которыми не развалит игру и при этом откроет двери к усилению. Даже когда речь о номинально крутом мастере, без мотивации и развития бывший мотор команды или конкретной линии может стать якорем.

Клаудиньо («Зенит»)

Самое плохое, что представители «Зенита» дружны с агентами своих легионеров. Пусть это «дружба», завязанная на деньгах, она влияет. Поэтому даже если сам футболист готов высказать негатив Семаку в лицо на тренировке, публичный комментарий будет скучным: «Наш парень считает честью игру за „Зенит“, всё замечательно». Переводится на понятный язык просто – зарплаты в Санкт-Петербурге такие, что там хотят оставаться подольше. А вот играть желания нет, судя по заявлению Семака о плохой мотивации игроков и сложности с поисками вдохновения. Клаудиньо многое умеет, но ему нет смысла задерживаться в «Зените». Не вырастет, ведь уже бывал среди лучших в РПЛ . Потратит время – постареет. А это значит, что не найдет себе новую интересную команду. Вот только о минусах бразильца наслышаны покупатели из топ-5. Клаудиньо сейчас не хотят видеть у себя клубы из Италии, Испании и Франции. Зато им интересуются на родине.

Кевин Кастаньо («Краснодар»)

Надо уметь признавать трансферные ошибки. Мусаев не смог раскрыть Кастаньо, которого подписали ещё до возвращения знакомого специалиста в Краснодар. Колумбийцу всего 24 года, в прошлом январе за него отстегнули 7.3 млн евро, явно переплатили. Надеялись на прорыв опорного хавбека в РПЛ , поскольку на бумаге Кастаньо подходил, чтобы играть в одной линии с Черниковым. Мог стать чемпионским фактором. Не срослось, не повезло. Колумбиец может время от времени напомнить о себе, но в основе заиграл Ленини. Другой Кевин старше, но у него нашлась мотивация набрать форму. А Кастаньо сейчас подумывает об уходе. Высокое место «горожан» в таблице может заставить его отложить трансфер до лета, как и отсутствие конкретики. Но даже агент игрока никого не обманывает. К Кевину присматриваются в Европе, ведь сидит на лавке в «Краснодаре». Если захочет, то уйдет в аренду, ведь в основу пробиться сложно.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Нет смысла продлевать соглашение с 33-летним футболистом в форме Бальбуэны. Фабиан был поглощен интересами сборной Парагвая. Выступал на Кубке Америки, а потом напросился в сборную на Олимпиаду в Париже. В отборе к ЧМ -2026 у него есть конкуренты по пути в заявку национальной команды, одни из них – бывший игрок «Краснодара» Хуниор Алонсо. Но если у Фабиана хорошие отношения с главным тренером, то может попасть на турнир в Северной Америке через полтора года в качестве играющего тренера. А пока четко понимает, что с января имеет полное право вести переговоры с другими клубами. Зачем «Динамо» защитник, который думает об уходе и будет свободным агентом следующим летом? Бывают ветераны в шикарной форме, но Бальбуэна точно не второй Сезар Навас, который рубился за «Рубин» и «Ростов» в прошлом. Если Бувач выдаст Фабиану новый длительный контракт, то удивит.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

В конце года чаще чудил мексиканец Сесар Монтес. Но этот центральный защитник знавал хорошие времена. А француз Ньямси даже на родине грубо ошибался. Надо спрашивать с тех, кто посоветовал «Локомотиву» взять именно Жерзино. Ведь на выбор точно было несколько похожих по классу вариантов. Классическая ошибка – увидели габаритного футболиста и подумали, что он невероятно силен. За тот выбор директоров и тренеров расплачивается вся команды. Оборона тянет «Локомотив» вниз, а Жерзино вряд ли заиграет иначе, ведь ему не 20 лет, чтобы резко поменяться. А вот мексиканец Монтес, если бы его напарником стал бразилец Фассон, вполне может улучшить форму. В эту связку иностранных защитников, если не потревожит здоровье, верим. Как и в Морозова в паре с Монтесом, уже играли в дуэте. А вот Ньямси просто занимает место, которое лучше заполнить на всякий случай крутым новичком.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Наличие серба в составе блокирует подписание сильного опорника, который смог бы выжигать центре поля, а не занимать одно из двух мест в середине схемы Николича. Из-за Саши в оборону уходил Обляков, ЦСКА терял в атакующем потенциале. Пробовали наиграть со Зделаром разных напарников, никто не подошел и не стал лидером. Звездного Пьянича тоже пока не назвать выдающимся усилением, но Миралем совсем другого уровня. Поэтому если зимой босниец подтянет физическую форму, то выдаст парочку крутых матчей. А вот такие футболисты как Зделар оттянули ЦСКА от борьбы за самые высокие места в РПЛ и от победы в Кубке страны. Сейчас тяжело загадывать даже на несколько недель вперед, поскольку на «армейцев» наложили трансферный бан. Но если разблокируют сделки, то Николичу надо исправить свою ошибку. Зделар хотел уйти, зря в клубе начали убеждать серба остаться. У него не получается.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Не обманывайтесь результатами хавбека сборной Люксембурга в последних матчах года. Весь «Спартак» разбегался, а Кристофер раздавал голевые передачи, чтобы его заметили покупатели из других клубов. Классический пример футболиста, играющего волнами. Аналогичный подход у Кладуиньо, который то на пике формы, то пропадает. Но бразилец из «Зенита» выше классом. И когда Семак ставит Клаудиньо выше по схеме, то получает неплохие результаты. А вот Мартинс – центральный хавбек. И он не решает давнюю беду «Спартака». Отсутствие крутого опорника с пасом лишило «красно-белых» реальной борьбы за большие трофеи. Умяров мягкий для разрушительной работы, а Кристофер слишком невнимательный без мяча. От него была польза, когда Станкович переместил хавбека выше по схеме. Но дальше тренер хочет заполучить человека, который подстрахует Барко со спины в центре поля. Станкович добился успехов на финише календарного года, поэтому в 2025-м сможет смелее формулировать запросы к руководству, где ищут спортивного директора. Вместо Мартинса нужен игрок более высокого класса.