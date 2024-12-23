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Литвинов встретился на отдыхе с известным российским актёром

сегодня, 13:19

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов сфотографировался на отдыхе с актёром Александром Петровым.

Литвинов встретился на отдыхе с известным российским актёром

Ранее появились слухи о том, что «Бешикташ» проявляет интерес к Литвинову.

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Все комментарии
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cjw2qkzyejd3
сегодня в 14:18
Две бездари от чего-то отдыхают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:57
Петров.... Отстал мну...
Напомните пожалуйста основные вехи и тропы которые привели Александра к известности!
Петрова пианиста слушал, известный, а актёр....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:22
Так полузащитник всё таки?
Гость
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