Моуриньо: «Сообщения о моей операции были сильно преувеличены»

Главный тренер «Фенербахче» рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее появилась информация о том, что специалисту предстоит перенести операцию за пределами Турции из-за проблем со здоровьем. В видеообращении на своей странице в социальной сети португалец сказал:

Счастливого Рождества. И огромное спасибо за столько сообщений! Желаю всем счастливых праздников. Пусть это время будет полно любви и счастья для вас и ваших семей.

Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу подтвердить, что сообщения о моей операции сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый же день после праздников, как всегда. Я ни разу не пропускал тренировку за 25 лет и не собираюсь начинать сейчас.