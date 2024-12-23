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Моуриньо: «Сообщения о моей операции были сильно преувеличены»

сегодня, 14:50

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее появилась информация о том, что специалисту предстоит перенести операцию за пределами Турции из-за проблем со здоровьем. В видеообращении на своей странице в социальной сети португалец сказал:

Счастливого Рождества. И огромное спасибо за столько сообщений! Желаю всем счастливых праздников. Пусть это время будет полно любви и счастья для вас и ваших семей.

Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу подтвердить, что сообщения о моей операции сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый же день после праздников, как всегда. Я ни разу не пропускал тренировку за 25 лет и не собираюсь начинать сейчас.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:52
Хочется пожелать Жозе здоровья и хорошо отдохнуть на праздники.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:51
Ну и хорошо! Здоровья Моуру!
Гость
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