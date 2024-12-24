Первый гол Люсьена Лорана на чемпионате мира 1930: афро-итальянский след и другие недосказанности

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24 декабря 2024, 21:35

Первый гол чемпионатов мира, как известно, забил француз Люсьен Лоран в ворота сборной Мексики на 19-й минуте матча открытия турнира.

Сам Люсьен Лоран в разные годы свидетельствовал о двух разных вариантах комбинации, которая привела к первому голу в истории Кубка мира.

Поэтому и в интернете есть оба варианта.

Есть фото с листком бумаги, на котором схематично нарисовано от руки, что мяч пришёл к Лорану с левого фланга. Полузащитник Огюст Шантрель, получив мяч от вратаря Алексиса Тепо, прокинул мяч далее по флангу на Эрнеста Либерати. И уже Либерати прострелил в центр штрафной, где и пробил по воротам Люсьен Лоран.

«Только вот загвоздка есть..» — как поётся в песне Высоцкого: и Шантрель, и Либерати — игроки правого фланга сборной Франции. Да и на более позднем видео сам Люсьен Лоран на футбольном поле показывает откуда пришёл к нему мяч — с правого фланга. И не раздумывая, ветеран далее показал, что он левой ногой послал мяч в ворота мексиканца Оскара Бонфильо.

По словам самого Люсьена Лорана, он хорошо владел ударами с обеих ног, но был всё-таки правша.

Вот несколько стоп-кадров, где ветеран показал, как было дело:

В любых вариантах и схемах непреложным остаётся тот факт, что первый голевой пас в истории Кубка мира отдал Эрнест Либерати.

Наверняка мы не совсем правильно произносим его фамилию, я и сам так произносил ранее. По-французски эта фамилия пишется Libérati. Надстрочный знак над буквой "e” на ударение в слове никак не влияет. А по французским правилам ударение как правило падает на последний слог, поэтому французы произносят ЛибератИ.

Эрнест ЛибератИ родился 22 марта 1908 года в Алжире, а это Африка. Алжир был колонией Франции. Родители (а то и деды-прадеды) были итальянского происхождения. Так что в Италии их фамилия читалась бы вполне привычно ЛиберАти.

В интернете ещё достаточно ресурсов, которые ошибочно указывают год рождения этого игрока как 1906.

Есть и архивный документ с записью о рождении Эрнеста Либерати. На стр. 249 архивной книги от 1908 г. из города Орана есть имена родителей. Отца звали простым французским именем Пьер, фамилия написана на французский манер с надстрочным знаком над "e”. Вот сам документ:

Полное имя футболиста Эрнест Луи Эрирр Либерати (Ernest Louis Erirre Libérati). Отцу было 32 года, матери (Агат Маттеи) 40 лет.

Либерати на чемпионат мира попал из клуба Амьен, что в 100 слишним км к северу от Парижа. Амьен дошёл весной 1930 до полуфинала Кубка Франции. На знаменитом стадионе Коломб Амьен и Расинг сыграли два матча в полуфинале. Первый 6 апреля завершился вничью 1:1 после дополнительного времени. Либерати как раз и сравнял счёт на 75-й минуте. В повторном матче 19 апреля Расинг оказался сильнее 3:1.

В составе Амьена играл и Селестин Дельмер, также участник ЧМ -30.

В составе сборной Франции Либерати впервые появился 23 февраля 1930 в товарищеском матче с Португалией. Тогда же впервые надел футболку сборной и Люсьен Лоран. А судил тот матч сам Джон Лангенус (Бельгия). Эти трое ещё встретятся на борту Конте Верде. Из того состава сборной Франции на борту Конте Верде оказались ещё Алекс Вильяплан и Андре Машино. Ну, и конечно, мсье Панозетти, массажист со своим саквояжем, ещё одна итальянская фамилия в составе делегации Франции.

Либерати и Люсьен Лоран сыграли на правом краю, Либерати в полузащите. Вот фрагмент фото перед тем матчем, где будущие автор и соавтор первого гола на первом чемпионате мира были рядышком:

Смешно, но на сайте FFF (федерация футбола Франции) в статье о Либерати приведена полная версия фото команды перед матчем с Португалией, а в качестве индивидуального фото Эрнеста почему-то фигурирует как раз голова Люсьена Лорана с этого же командного фото. Они уже один без другого никак. Ну, когда-нибудь поправят. Надо подсказать редакторам сайта.

А пока вот так:

На другом фото Эрнест Либерати в форме клуба Амьен перед первым матчем полуфинала Кубка Франции 6 апреля 1930 года:

На сайте клуба Амьен сказано, что Эрнест Либерати был самым лучшим нападающим команды в те годы. В 63 официальных матчах за клуб Либерати забил 61 гол — это уровень!

Вот таким был Эрнест Либерати в 1931 в играх за Амьен:

На ЧМ -30 Либерати сыграл во всех 3 матчах сборной Франции, голов не забил, но первый ассист в истории мундиалей на его счету.

В предыдущей статье я немного рассказал о Люсьене Лоране. Некоторые неточности я повторил вслед за пользователями соцсети. Лоран владел не пивной, и пивоварней.

Да, в той же статье было дано фото якобы молодого (12-13 лет) Люсьена Лорана. Я тогда ещё задавался вопросом — похож или нет?

Оказалось, что на том фото вовсе не Люсьен Лоран, а совсем другой французский футболист, Раймон Бур (Raymond Bour). Ошиблись сначала сами французы, потом и я заодно. Исправляем.

Вот о ком идёт речь:

Итак, это НЕ Люсьен Лоран в юности, это Раймон Бур.

Из воспоминаний Люсьена Лорана известно, что он работал на заводе Пежо курьером, с жалованием 800 франков в месяц. У рабочих зарплата в 700 франков считалась очень приличной. Так вот когда Лоран подписал свой первый профессиональный контракт, то его жалование составляло 2 тысячи франков — почувствуйте разницу.

Игрокам было выгодно заключать контракты. Но, между прочим, не все клубы хотели быть профессиональными. Тот же клуб Амьен не захотел, и многие игроки перешли в другие клубы.

Люсьен Лоран намного пережил свою супругу. Но более ни с кем не связывал свою жизнь. К несчастью, его сын Марк также безвременно потерял супругу. Поэтому оба вдовца, отец и сын, жили совместно, храня верность и память о своих половинах.

В прошлый раз несколько абзацев посвятили Фёдору Шаляпину, путешествовавшему на борту Конте Верде вместе с футболистами через океан в 1930 году.

Я перечислял имена жены и двух дочерей, которые ехали вместе со знаменитым певцом. Да и что бы не поехать, коли аргентинский театр оплачивал поездку членов семьи.

В документе, откуда я черпал данные о сопровождавших Шаляпина в поездке, было ещё одно имя. Вернее, я даже не знал — имя это или фамилия. Было написано Эрметте. Позже я установил, что имелся в виду мужчина, имя его действительно Ermete, с одной t.

Он был зятем Шаляпина, был женат на Татьяне (1905 г.р.), младшей дочери певца от первого брака. Этот мужчина сопровождал Шаляпина во многих зарубежных гастролях, был его личным секретарём.

Фамилия этого человека — Либерати. Да, такие вот совпадения. Только он был самым настоящим итальянцем, и фамилия читалась у него ЛиберАти.

Эрмете Либерати был разносторонним человеком. Он переводил на итальянский многие русские песни из репертуара Шаляпина. Был журналистом, театральным импресарио и т.п. Сам Шаляпин был хорошо знаком с отцом Либерати. Отец был драматургом, театральным деятелем, писателем.

25 августа 1929 г. в Италии в семье Эрмете Либерати и Татьяны Фёдоровны родилась девочка. Это была самая первая внучка Шаляпина. А детей-то у него было аж 8 своих, но вот первая внучка родилась у младшей из дочерей от Иолы Торнаги (т.е. в первом браке). Внучку Шаляпин обожал. Отсюда и привязанность к её отцу, которого певец привечал.

Вот на фото Шаляпин и Эрмете Либерати в те дни, когда проходили гастроли в Буэнос-Айресе в июле 1930 года, во время чемпионата мира:

Вспоминали в прошлый раз и о другой дочери Шаляпина, уже от второй жены — о Марине. После Второй мировой войны офицером флота она проработала не 5, а все 7 лет, проводя экскурсии для пассажиров в городах на круизных рейсах по Средиземному морю. Есть и её фото в море, но не при форме, Марина Шаляпина-Фредди:

Её муж был министром культуры Италии, основателем Венецианского кинофестиваля, сам снимал кино, в которых снялась и Марина.

Ни разу в предыдущих статьях я не рассказывал технические подробности о самом корабле Конте Верде.

Вот фото, на котором люди фотографируются на фоне одной лопасти гребного винта корабля:

Четыре паровые турбины Парсонса вращали два таких винта, мощность турбин 22 тысячи л.с.

После рейсов в Южную Америку и Нью-Йорк Конте Верде перенаправили на маршрут в юго-восточную Азию. Там судно несколько раз было потоплено (впервые в 1940), его вновь поднимали, и вновь топили. Название кораблю японцы дали свое — Котобуки Мару. В декабре 1944 корабль был окончательно потоплен авиаударом США во время стоянки на ремонте в Японии.

Вот таким был Конте Верде под японским флагом, с крестами, в 1942 использовался для перевозки военнопленных при их обмене:

В 1951 году останки судна были окончательно сданы на металлолом. Кстати говоря, в интернете есть несколько фото с совсем другим носом, но под видом Конте Верде. Отвесный нос судна и две наклонные трубы — отличительные особенности Конте Верде.

В прошлый раз не всё я рассказал о капитане турбохода Конте Верде Амедео Пинчети (не всё, что знал).

В чисто техническом журнале Il radio Giornale за 1946 год (№1), журнал ассоциации радиотехники, была короткая заметка. А именно: Амедео Пинчети сконструировал и тайно использовал радиопередатчик для нужд CLN города Генуи. Перечислены множество радиолюбителей, кто во время войны помогал партизанам, Сопротивлению.

CLN — это комитет национального освобождения, антифашистский.

Какие в биографии людей тех лет случались повороты.

В 1913 г. лейтенант Амедео Пинчети получил титул Cavaliere. Тогда это было указом короля, ведь Италия была королевством.

В 20-30-е годы в стране был режим Муссолини, фашистский режим, само слово от итальянского «фашио» (fascio). В книге «Последний мяч» (о ней упоминал в предыдущий раз) описан такой эпизод. Капитан Пинчети даже при гостях в кают-компании выговаривает слишком услужливому офицеру: как тот посмел повесить портрет Муссолини здесь. Пока он капитан, будут висеть портреты только тех, кого он сочтёт нужным. Муссолини был не в их числе.

Пока не удалось связаться с немецким автором этой книги. Был ли на самом деле этот эпизод или это авторский вымысел — не известно. Но капитана как человека с жизненными принципами характеризует. Отсюда и про передатчик неслучайно.

Капитан Амедео Пинчети умер 16 июня 1947 года у себя дома на Корсо Италия, д. 16/9, в Генуе.