«Арсенал» близок к новому трофею. Соперник – «тёмная лошадка» АПЛ

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вчера, 13:49

Первый матч полуфинала Кубка Лиги совсем скоро.

Травмы – главная проблема «Арсенала»

В текущем сезоне «канонирам» тотально не везёт в плане травм. Дело не столько в их количестве, сколько в том, кого они касаются. К январю лондонцы уже испытали две ключевые потери. Осень пришлось проходить без Мартина Эдегора. Норвежский полузащитник имеет определяющее влияние на игру команды, он двигатель и дирижёр атак лондонцев. Поэтому без хавбека пришлось трудно.

Теперь из-за травмы выбыл Букайо Сака. Это моторчик «Арсенала» уже в финальной трети – скоростной вингер, умеющий бить с обеих ног. В руках Артеты было крайне опасное оружие – но его потеряли. Ожидается, что англичанин будет восстанавливаться до марта – а это ещё семь туров. И ведь этим не ограничивается – в разные отрезки Артета оставался без Магальяеса, Калафьори, Зинченко, Тирни, Тимбера, Мерино, Хаверца, Жезуса. Всё это – игроки обоймы. Недавно в лазарете оказался и Бен Уайт.

На выходе «канониры» проседали в середине осени и первой половине декабря. Недавно потеряли очки с «Ньюкаслом» – лидирует в таблице АПЛ «Ливерпуль», а идущий вторым «Арсенал» отстаёт на шесть очков (у мерсисайдцев ещё и матч в запасе).

Без Сака забивают меньше

Всё же Букайо делал разницу. Вингер вышел на топ-уровень и не падал ниже определённой планки. В сезоне-22/23 он забил 14 мячей и отдал 11 голевых, на следующий сезон – 16 голов и девять ассистов. В текущем сезоне Букайо был готов к новому рывку – пять мячей и 10 результативных передач всего за 16 игр. Так что без него атака точно обеднела.

Против «Ипсвича» забили лишь один раз – повезло, что хватило для победы. С «Брентфордом» уже пришлось отыгрываться – тогда вовремя включились Жезус, Мерино и Мартинелли. Но вот против «Брайтона» проблемы с завершением вернулись. Лондонцы снова забили лишь раз – и при том, что на поле были Троссард, Жезус, Райс, Мерино, сделал это 17-летний вингер Итан Нванери. «Чайки» в итоге вырвали ничью.

«Ньюкасл» в огне – ожил в чемпионате

Первая часть сезона «сорокам» давалась очень тяжело. Команда после прорывной кампании-22/23 хотела доказать, что последующая стагнация – стечение обстоятельств. На деле «Ньюкасл» снова осел в середине турнирной таблицы, на определённом отрезке даже выпадал из топ-10.

Ситуация резко поменялась в декабре. В плотном графике в преддверии «боксинг-дэй» банда Хау взяла три победы подряд (в том числе 3:1 с «Брентфордом» в Кубке Лиги), потом разобралась с «Астон Виллой», МЮ и «Тоттенхэмом». В то же время некоторые команды из топ-5 стагнировали – «Ман Сити» вообще выпал из пятёрки, «Челси» начал терять высоту. «Борнмут» и «Вилла» тоже ошибались чаще. Так «сороки» забрались в первую пятёрку. «Ньюкасл» выглядит свежее соперников, играет более уверенно и в предыдущих четырёх турах пропустил лишь раз – это дополняет положительные впечатления от команды.

Перед Хау важный вызов

На данный момент «Ньюкасл» – главный проект в карьере Хау. Ни в «Бернли», ни в «Борнмуте» перед менеджером не ставили настолько амбициозных задач – тем более нигде не было сопоставимых ресурсов. Менеджер на свой второй сезон в клубе вывел команду в Лигу чемпионов.

Но последние сезоны – тяжёлое испытание. Успехи тренера быстро забываются, когда появляются трудности – а «Ньюкасл» в прошлом сезоне просто пропал. Тренеру всё же доверились. Теперь перед Эдди главный тренерский вызов – показать, что он по-прежнему топ-специалист, а прошлогодняя просадка – следствие эпидемии травм.

Команды, которым позарез нужен трофей

«Ньюкасл» и «Арсенал» в похожей ситуации – обе команды хотят быть выше, чем находятся на данный момент. «Канониры» устали из года в год быть вторыми. «Ньюкасл» хотел ворваться в топ-3 ещё два года назад – но до сих пор этого сделать не получилось. Надо хотя бы в зону ЛЧ вернуться.

При этом лондонцы уже сильно отстали от «Ливерпуля», а травмы мешают ловить мерсисайдцев на единичных ошибках, которые дают шанс на камбэк. Артете же позарез нужен трофей, чтобы подтвердить правильность выбранного курса. Для «сорок» Кубок Лиги даже важнее – у них нет еврокубков, а в современной истории вообще нет титулов (за исключением победы в Чемпионшипе-16/17). Результат турнира точно повлияет на оценку сезона что тех, что других.

Неуступчивые соперники

В период с 2011-го по 2021 год «Ньюкасл» и «Арсенал» сыграли между собой 21 раз – и лишь в одной игре победу одержали «сороки». 18 матчей завершились победой лондонцев – причём в 13 из них отыграли на «ноль».

Но с 2022 года «сороки» смогли-таки подтянуться к уровню «канониров» – теперь это предельно равное противостояние. Трижды победа доставалась команде Хау, дважды сильнее были подопечные Микеля Артеты. Так что «канонирам» придётся крайне тяжело – тем более учитывая, что двумя годами ранее «Ньюкасл» уже добирался до финала Кубка Лиги.