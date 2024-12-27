Столкновение команд-открытий Серии А. Неожиданный лидер чемпионата едет в Рим

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27 декабря 2024, 22:15

Гасперини нужны три очка.

Команда Барони – просто «чилловые парни»

Недавно появившийся мем отлично описывает «Лацио» в текущем сезоне. Команда явно прыгает выше головы. Летом от неё ничего особенного не ждали, но тут римляне запрыгивают в зону Лиги чемпионов, какое-то время даже давят на «Интер», «Наполи» и «Аталанту» в чемпионской гонке.

К концу сентября «орлы» освоились с новым тренером и выдали ударный отрезок – с шестого по 13-й тур «Лацио» проиграл лишь однажды (не справились с «Юве» в Турине, уступили 0:1). Ещё одна важная деталь: римляне дважды сыграли с «Наполи» в начале декабря (в Кубке и чемпионате) и оба раза одержали победу. Римляне позволили выйти в лидеры «Аталанте» (бергамаски позже и сами обыграли неаполитанцев) и в то же время укрепили собственную уверенность.

Также на объективный уровень «Лацио» указал «Интер». «Наполи» хоть и лидер, но нестабильный, те победы сказали не так много, как домашняя игра с прагматичными и опытными «нерадзурри». Миланцы отдали мяч, а сами ждали возможности для вертикальных атак. Поначалу хозяева справлялись с давлением, но «Интер» хладнокровно дождался своего шанса и ужалил. На 6:0 гости, конечно, не наиграли, но разницу в подготовке показали.

Пока «Лацио» – приятное явление, но не конкурент для команд первой тройки. Для клуба даже четвёртое место – огромный успех. Поэтому играют в удовольствие, но с бергамасками и «Интером» тягаться не могут.

Кризис грандов – возможность для римлян

На руку таким командам, как «Лацио», играет и общая турнирная ситуация. Не все топ-клубы вошли в чемпионат. «Интер» привычно хорош, но даже им потребовалось время на раскачку (на первых порах потеряли очки с «Дженоа» и «Монцей», проиграли в дерби «Милану»). При этом намного ниже привычного уровня выступают «Ювентус», «Милан» и «Рома». У каждого свои причины.

Туринцы адаптируются к требованиям Тиаго Мотты. Началась основательная перестройка, переход к абсолютно новым принципам. Так что неудивительно, что «старая синьора» отошла на второй план. У «россонери» и «джеларосси» ситуация менее однозначная. Оба клуба ошиблись с решением по главному тренеру и теперь мирятся с последствиями (миланцы отказались от проекта Пиоли, но Фоснека не убеждает, а римляне просто шагнули в пустоту, уволив Де Росси).

Это три клуба, для которых топ-5 – задача-минимум. Пока они ушли в тень, могут сиять «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».

Гасперини собрал состав под главный сезон в своей карьере

30 лет тренерской карьеры – внушительный показатель, но за этот период он как максимум исполнял обязанности наставника «Интера» на протяжении пяти игр сезона-11/12. Это максимум, на который он смог приблизиться к титулу в Серии А. До этого работал с «Дженоа» и «Кротоне», после были «Палермо» и тот же «Дженоа». Так что «Аталанту» вполне можно считать главным клубом в карьере Джан Пьеро. И в плане длительности работы (в Бергамо он с 2016 года), и в плане достижений (сделал бергамасков стабильным претендентом на топ-3 и ЛЧ ), и в плане взаимоотношений с руководством (тренеру продолжили доверять даже после стагнации, обновили состав под него).

Сейчас подобрался костяк, с которым можно и в чемпионскую гонку пуститься. Де Кетеларе и Лукман – новые лидеры атаки, которые ещё и в прошлом сезоне получили опыт борьбы за победу в ЛЕ . Ещё есть Скамакка, но форвард восстанавливается после травмы. И даже так клуб сработал отлично – подписал Ретеги, который борется с Тюрамом за лидерство в топе бомбардиров Серии А. Опытный костяк, игроки с характером – то, что было нужно Гасперини.

Раскрыл проблемного полузащитника и талантливого тинейджера

В команде постепенно раскрываются новые лица. В сезоне-22/23 раскрылся Адемола Лукман, на следующий год Гасперини реабилитировал карьеру Шарля де Кетеларе. Оба сейчас – признанные лидеры бергамасков.

Наставник продолжает обновление коллектива, теперь внедрил в состав очередную порцию новичков. Ярче всех сверкает Матео Ретеги. Итальянец уже в дебютном сезоне за «Аталанту» стал главной опцией в завершении – на его счету 12 мячей. В центре поля появились две новые фамилии. 22-летний Лазар Самарджич – пока что игрок ротации, и без него есть кому играть. Однако игровую практику он получает, регулярно выходит во вторых таймах, чтобы освежить игру. И недавно выдал перформанс в Кубке против «Чезены» – оформил дубль и отдал голевую.

В «Аталанте» также реабилитирует карьеру Николо Дзаньоло. Хавбек, сверкнувший в «Роме», откровенно сдал в последние сезоны, пришлось даже отправиться в Турцию ради перезагрузки. На ренессанс в «Аталанте» не надеялись – Гасперини любит трудяг, футболисты с тонким душевным устройством там редко приживаются. И игроком старта хавбек не стал, но с замены всё же выходит. И в последних матчах начал набирать очки. По голевой передаче в матчах против «Ромы» и «Эмполи» в чемпионате, в поединке с «Чезеной» в Кубке. Плюс победный и единственный мяч в ворота «Кальяри». Это очень помогает – у Гасперини увеличилось качество ротации.

Прогноз Soccer.ru: «Аталанта» – организованный и сильный соперник. С такими у «Лацио» возникают огромные проблемы. Гасперини свяжет команду Барони по рукам и ногам и увезёт из Рима три очка.