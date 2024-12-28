Победители «Реала» принимают команду-загадку. У Фонсеки нет права на ошибку

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28 декабря 2024, 22:44

Гости – в глубоком кризисе, но иногда вспыхивает магия Раньери.

В еврокубках дела лучше, чем в чемпионате

«Россонери» освежают в памяти худшие воспоминания своих болельщиков – начались флешбеки 2013-2016 годов, когда миланцы превратились в откровенного середняка и не могли бороться за еврокубки.

По прошествии 16 туров текущего сезона команда идет на восьмом месте. За это время потеряли очки с «Торино» и «Лацио», сенсационно уступили «Парме». Потом добавились ничьи с «Кальяри», «Ювентусом» и «Дженоа», также проиграли «Аталанте», «Наполи» и «Фиорентине». Де-факто из нынешней топ-5 обыграть удалось только «Интер» – это была только вторая победа за первые пять туров.

К Фонсеке накопилось немало вопросов – при этом давление удаётся снимать неплохими результатами в Лиге чемпионов. Там начали тоже скверно – с поражений от «Ливерпуля» и «Байера». Зато после выдали четыре победы подряд – разобрались с «Брюгге», «Слованом», «Црвеной Звездой» и даже «Реалом». Матч с мадридцами в начале ноября был для Паулу определяющим – у руководства заканчивалось терпение, плюс приближалась пауза на игры сборных (подходящий момент для рокировки).

Фонсеку тащат Пулишич и Рейндерс

Вполне возможно, что португалец уже сейчас бы сидел без работы – Пиоли держал «россонери» в ежовых рукавицах, но со сменой тренера тот же Леау потерял всякую мотивацию. Не провалиться «Милану» помогают Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс. Американец полноценно закрепился в статусе лидера миланцев и в текущем сезоне участвовал в важнейших голевых атаках – помогал сыграть вничью с «Лацио» (2:2), забил один из голов в дерби (2:1), отдавал Чуквуэзе на единственный мяч в ворота «Удинезе» (1:0).

В голландском полузащитнике тоже проснулся топ-исполнитель – Тиджани в 15 матчах чемпионата отметился четырьмя голами и двумя ассистами. При этом гораздо чаще его использовали на позиции опорника. В том принципиальном матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» Пулишич отдал голевую на Тиава, а Рейндерс забил третий мяч миланцев.

Владелец делает только хуже

Недавно Джерри Кардинале, владелец «Милана» выдал резонансный комментарий:

Конечно, завоевание чемпионств – очень важная цель. Но нужно соблюдать баланс, побеждать с умом. В прошлом году «Интер» взял скудетто, а затем обанкротился (речь о финансовых проблемах бывшего владельца «нерадзурри» Стивена Чжана). Это точно та парадигма, которую мы хотим? Именно постоянство и снижение амплитуды результатов обеспечивают максимальную ценность и – в конечном счете – долговечность.

В «Интере» ответили, что эта реплика переходит все границы. Но даже если опустить этическую составляющую, владелец подставил свой клуб под удар. Сам тезис о постоянстве справедливый – в клубе должен быть прочный фундамент, чтобы на выходе получился стабильный «Сити», а не хандрящий «Наполи». Только «Интер» (который приводили как антипример) этому тезису соответствует больше, чем «Милан». «Нерадзурри» сохраняют эффективность на рынке при минимальных затратах, своевременно обновляются. И спады не длятся годами. «Милан» же тратит в разы больше при меньшем выхлопе. И постоянно в поиске. Что из этого больше напоминает постоянство? При этом владелец надеется увеличить стоимость нестабильного клуба.

Раньери – качественный кризис-менеджер, но это не всегда спасает

Римляне уже безнадёжно отстали от первой пятёрки (12 очков до «Ювентуса») и только в пяти очках от зоны вылета. При этом с приходом Раньери дела уже лучше, чем после увольнения Де Росси. Клаудио столкнулся с испытанием сразу после назначения – попал на матчи с «Наполи», «Тоттенхэмом» и «Аталантой». В целом, римляне добились максимально возможного результата – ничья в Лондоне и добротная игра с лидерами Серии А. Две победы в следующих трёх турах укрепили позиции команды – но «Комо» тоже было необходимо обыгрывать. Поражение – пока единственная осечка команды Раньери, которую оправдать нельзя.

До конца года придётся страдать

У римлян был чёткий план на ближайшие сезоны. Ставку делали на Даниэле Де Росси – пусть это был риск, клуб хотя бы сохранял ясность. Приглашение Юрича – экстренная не продуманная мера. Неудивительно, что Иван без поддержки в клубе быстро оказался в отставке. Раньери – такая же ставка на кризис-менеджера, чтобы спасти хоть что-то от пожара по итогам сезона.

Клаудио для этих целей отлично подходит – на протяжении всей карьеры он давал необходимый эффект в схожих условиях. Но на этот сезон придётся свыкнуться с ролью середняка – и пора бы уже приступить к поиску нового наставника.

Выезд на «Сан-Сиро» – испытание для римлян

На дистанции последних 20 игр это предельно равное противостояние. Соперники записали себе в актив по восемь побед, плюс четыре раза сыграли вничью. Но лишь в последнее время римляне перехватили инициативу. В двух предыдущих официальных играх победа доставалась им – до этого миланцы набирали очки в девяти играх кряду. «Джаларосси» приходилось терпеть с 2019 по 2024 год.

Прогноз Soccer.ru: в поединке двух кризисных клубов сложно определить победителя, тем более характер спада общий. В то же время «россонери» ранее успели выстроить более прочный фундамент. Индивидуальное мастерство лидеров определит победителя, три очка заберёт «Милан».