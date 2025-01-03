Новый наставник «Милана» начнёт с борьбы за трофей. Столкнётся с тренером-авангардистом и сыном

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вчера, 12:57

Топовая вывеска в Суперкубке Италии.

«Милан» решился на тяжёлый шаг

Тяжёлый он прежде всего потому, что руководству приходится признать собственную ошибку. Летом расстались со Стефано Пиоли, который выстраивал длительный проект – и принёс «россонери» чемпионство и вице-чемпионство. После затяжного кризиса этого боссам, видимо, оказалось недостаточно. Минувшим летом миланцы: отказались от тренера, который давал результат, плюс сделали это, не найдя предварительно адекватной замены. Назначили Паулу Фонсеку, который ранее не показал ничего, достойного внимания топ-клуба.

Минувшие четыре месяца для «Милана» были такими же, как выбор тренера – противоречивыми. «Россонери» начали показывать результаты на уровне середняка – при этом такие значимые матчи, как миланское дерби и встреча в Лиге чемпионов с «Реалом», завершались победой команды Фонсеки. Ему долго давали второй шанс.

С Фонсекой не было будущего

Опять же потому, что у «Милана» не было чёткого плана к моменту отставки Пиоли. В клубе уже решили двигаться даже и начали переговоры с Антонио Конте – но, когда дело подошло к лету, специалист вышел на связь с «Наполи» и был всё ближе к неаполитанцам. «Россонери» остались без своего фаворита, да и заднюю давать было поздно. Фонсека в этой ситуации – повторение истории «Наполи» годом ранее. Тоже назначили не лучшего кандидата для продолжения заложенного вектора или перезагрузки. И быстро приняли свою ошибку, отправив тренера в отставку.

Фонсека в «Милане» тоже находился до первой ошибки. Дольше терпеть его не собирались. Португалец не вселял уверенности, что сможет выстроить топ-клуб, способный бороться за титулы. Просто в его карьере даже не было таких примеров, за которые можно было бы зацепиться. Это наставник европейских середняков, не более.

Нет возможности спасти сезон – Консейсау нужно дать карт-бланш

Сейчас «Милан» – восьмой в Серии А. До первой пятёрки пять очков. За это время случилось достаточно провалов – ничья с «Ромой», «Дженоа», «Кальяри». Поражения от «Наполи» и «Аталанты» указали на неприятную правду – неопытные нестабильные выскочки на титул имеют больше шансов, чем «Милан». Чтобы исправить ситуацию, последовали примеру «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы забрали тренера у «Спортинга», которого летом хотел назначить «Ливерпуль» – а сейчас «россонери» перехватили бывшего коуча «Порту» Сержиу Консейсау.

В резюме Сержиу куда больше достижений, чем у Паулу. Специалист с «Порту» трижды становился чемпионом и дважды – вице-чемпионом в Португалии, брал Кубок и Суперкубок Португалии. По периоду работы в «Порту» это вполне неплохой кандидат для «Милана». Но важно не пойти по стопам того же «Наполи», который потом ещё раз сменил тренера.

Консейсау может принести результат вдолгую. Но с этим сезоном стоит попрощаться уже сейчас. Его результаты не должны отражаться на дальнейших перспективах Сержиу принимает команду в ужасном состоянии. Сейчас лучше сделать акцент на перестройке и мысленно принять уже случившиеся неудачи.

Мотте доверяют

У «старой синьоры» результаты несильно лучше. Летом команда тоже отказалась от тренера, с которым работала долгие годы. И тоже выпала из чемпионской гонки – туринцы идут на шестом месте и отстают от первой тройки на восемь-девять очков. Разница в том, что «бьянконери» лучше подошли к оценке рисков и смогли урвать тренера, которого хотели видеть у руля своего проекта.

Тиаго Мотта показал топ-результат с достаточно скромной «Болоньей», плюс давно сформировал имидж прогрессивного тренера. В клубе понимали, что его подходы кардинально отличаются от системы Массимилиано Аллегри, с которым работали ранее. Новому менеджеру потребуется выстраивать коллектив с нуля.

И поскольку всё это изначально брали в расчёт, даже на фоне седьмого места Мотте не грозит отставка. Боссы терпеливо ждут итогов перестройки.

Трансферное окно сыграет важную роль

Тиаго скорее надо поддержать трансферами – изменения в составе по-прежнему нужны. Так, туринцы нацелились на аренду защитника Дисаси зимой. Также рассматривают усиление в группу атаки. Душан Влахович не подходит Мотте – тренеру нужен более универсальный форвард, который понимает прессинг-структуру и не ломает её. Поэтому сербу присматривают новую команду, пока менеджер настаивает на трансфере Джошуа Зиркзее из МЮ – они уже работали вместе в «Болонье».

Ещё один вариант – Маркус Рэшфорд. Аморим не торопится возвращать воспитанника в старт – и это абсолютно логичный шаг. Вингер перестал уделять внимание футболу и растерял весь свой профессионализм. Правда, как раз поэтому Рэшфорд – крайне опасный актив, который может развалить команду. В этом плане аренда – оптимальный вариант. Если англичанин правильно воспримет происходящее с ним, то вернёт свой уровень – и тогда можно выкупать. Если нет, то туринцы ничего не потеряют.

Столкновения Пиоли и Аллегри были скучными

Командами руководили прагматичные тренеры, которые предпочитают надёжность, а не яркость. За пять последних официальных матчей команды (ноябрьский поединок не в счёт – тогда Мотта и Фонсека уже возглавили команды) на двоих забили четыре мяча. Дважды при этом сыграли в безголевую ничью. Противостояние Мотты и Консейсау должно сложиться куда интереснее.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» выглядит предпочтительнее. По сбалансированности состава и его мощи, по качествам главного тренера и их успехам. «Бьянконери» успешно пройдут в финал Суперкубка. Там предстоит игра с «Интером», который разобрал «Аталанту».