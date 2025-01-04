От «Ливерпуля» ждут разгрома «Манчестер Юнайтед». Беднягу Аморима зажали в угол поражения

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вчера, 22:46

Сложный и важный поединок.

Впервые в сезоне команду Слота переоценивают

- Голландский тренер «Ливерпуля» не любит заявлений, что его команда уже чемпионы Англии. Невзирая на солидный отрыв в таблице, в футболе случались невероятные разговоры сюжета в решающий момент сезона. Рано праздновать, впереди много тяжелой работы. Удивляет, что в футбольном сообществе столько шуток о победе «Ливерпуля» над МЮ с неприличным счетом, вроде 17:0. Понятно, что команда Аморима может развалиться на «Энфилд Роуд». Но рано отдавать «красным» три очка. Недавно лидеры АПЛ не обыграли «Ньюкасл» и «Фулхэм», пропустив в тех играх 5 мячей.

- «Ливерпуль» соединяет веселый футбол с рациональным. Сложный и тонкий подход. Возможны срывы, держаться такой линии непросто. Особенно против раненого «Манчестер Юнайтед» с поражениями и схемой в три центральных защитника. Не отрицая высокую вероятность победы «Ливерпуля», быть может, даже лёгкой, важно не потерять землю под ногами. У «красных» лишь один из пяти последних матчей без пропущенных мячей. Допустили три гола «Тоттенхэма», пропускали от аутсайдера «Лестера». Только «Вест Хэм» развалился так явно, что не сумел огорчить вратаря Алиссона.

- Мальчишка, который умолял в эфире египетского телеканала отпустить его в «Базель», вырос в звезду мирового футбола. Салаху пришлось унижаться, поскольку многие боссы египетских клубов мнят себя как минимум фараонами. А те рабов не отдавали. Мохамед вырвался. Не сломался после периода в «Челси» и после Серии А засиял в «Ливерпуле». Выиграл всё, но в этом сезоне стал работать ещё чище. Салах говорит, что ему лично победа в АПЛ сейчас важнее, чем успех в Лиге чемпионов. При этом Мохамед напугал фанатов фразой, что проводит последний сезон в «Ливерпуле».

- На определенном этапе соперники начнут давить на особенность команды Слота. У них четкое распределение ролей. Поскольку прессинг не такой агрессивный, как при Клоппе, свободы вроде бы больше. А на деле изменили парочку стилистических моментов, сохранив важность четких треугольников. Гравенберх и МакАллистер прекрасны в атаке, но были вопросы по их работе без мяча. Салах классно открывается под длинные передачи вратарей, но в силу возраста порой не бежит домой. Александер-Арнольд и Робертсон тоже атакуют, «Ливерпуль» иногда можно поймать на контратаках.

Аморим и его футболисты понимают цену поединка

- Впереди матч против исторических врагов на выезде. Фанаты «Манчестер Юнайтед» ждут от своей команды анализа ужасных ошибок всех предыдущих поединков. Вряд ли надеются на победу, но сразу вспоминают игру против Клоппа в прошлом году. По пути в финал Кубка Англии многие ставили на «Ливерпуль». Фаворит сначала позволил МЮ отыграться, а затем в дополнительное время проиграл 4:3. Диалло забил за пару мгновений до серии пенальти, как позже сделал в АПЛ против «Манчестер Сити». Гвардиола думал, что выиграет в дерби, но «красные дьяволы» иногда удивляют.

- Аморим настаивает, что схема «3-4-2-1» должна остаться основной в его «Манчестер Юнайтед». У молодого португальца есть варианты в разных зонах. Богатый клуб набрал много футболистов. Другое дело, что многие не вписываются в тактику Аморима и демонстрируют форму, недостойную основы большой команды. «Манчестер Юнайтед» в кризисе, проиграли в шести из последних восьми матчей во всех турнирах. Но «красные дьяволы» давно пребывают за пределами чемпионского круга. Они умеют настраиваться на игры против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», невзирая на состояние.

- Одной из проблем «Манчестер Юнайтед» является апатия. Это не всегда отсутствие желания и реакций на события. Это часто режим, когда нагло отрицают реальность. Например, известный провокатор Бруну вечно в статусе жертвы. Все вокруг плохие люди, только он хороший парень. Поскольку Рэшфорд, Гарначо и многие другие с похожим складом характера, то получается коллектив ноющих игроков без побед. Если быть точнее, то проиграли в четырех поединках подряд. Аморим понял, куда попал, но без чистки состава и новых подписаний ему будет сложно выжить в МЮ .

- Эрика тен Хага не уволили после 7:0 в матче против «Ливерпуля» два года назад. Любой результат Аморима примут со скрипом, португалец продолжит работу. Но поскольку «Ливерпуль» вел переговоры с португальским Рубеном до Слота, то теперь тренеру важно показать свое мастерство на «Энфилд Роуд». Арне не стоит свысока смотреть на соперника. В этом сезоне Аморим дважды обыгрывал Гвардиолу со «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». Хотя у «Ливерпуля» результаты лучше, чем у команды Хосепа, португальский наставник хитрый, умеет расставить острые ловушки.

«Ливерпулю» важно сохранять отрыв от конкурентов в АПЛ

- «Арсенал» набирает много пунктов. Таблица АПЛ за прошлый календарный год это подтверждает, у Артета сильная команда. «Манчестер Сити» вернулся к победам. Гвардиола много раз догонял «Ливерпуль» и «Арсенал» в таблице. «Красным» не стоит успокаиваться, впереди невероятно много поединков. В Англии отмечают, что у Слота непростой календарь в конце сезона. Там соединяются поединки Лиги чемпионов и АПЛ . Поэтому важно дома набирать по три очка. Преимущество лишь кажется солидным. Слот не показал свой «план Б», а это всегда важно в подобной гонке.