Сафонов сразится с Головиным в финале. Игроки сборной России поспорят за Суперкубок Франции

Победит один из подопечных Карпина.
В Катаре разыграют первый Кубок французского сезона
Завтра на родине владельцев ПСЖ в 19:30 по московскому времени появятся на поле футболисты команд Энрике и Хюттера. Поскольку у парижан «золотой дубль», ведь год назад обыграли в финале Кубка Франции «Лион», то в Суперкубке сразятся со второй командой прошлого сезона в Лиге 1, а это «Монако». У Головина за семь лет во Франции нет ни одного трофея. Александр хочет первым поднять над головой Суперкубок, ведь является капитаном «монегасков».
У Сафонова нет подобного статуса в ПСЖ. Но раз Доннарумме разбили лицо, наложив множество швов, Матвей готовится к финалу в Катаре. Нет смысла гнать итальянца на поле, ведь российский голкипер адаптировался намного лучше, чем предполагали в штабе Луиса Энрике. Сафонов отразил два пенальти в серии против «Ланса» в Кубке Франции. Только за тот успех можно наградить Матвея финалом против Головина в поединке за очередной трофей.
Очередной для ПСЖ и первый для Сафонова. В карьере бывшего голкипера «Краснодара» нет кубковых успехов, как и побед в чемпионатах. Финал – важный поединок для Сафонова и Головина. Александр хотя бы в юности успел выиграть РПЛ. А для его молодого коллеги воскресный опыт станет уникальным. И понятно, что защитники Хакими, Маркиньос, Пачо и Мендеш великодушно предоставят напарникам Головина моменты у ворот парижан. В ПСЖ умеют «привезти».
Доннарумма и Сафонов – важные участники заявки Луиса Энрике. Если они ошибаются, как Матчей против «Баварии», то ПСЖ проигрывает. А если спасают, как Сафонов против «Ланса», то помогают богатой команде пройти дальше и претендовать на требл. Для его завоевания важно обыграть «Монако». Вот только соперник тоже прекрасно осознает ценность поединка. Раз у Головина нет трофеев во Франции, то это автоматически говорит о плохой серии клуба.
«Монако» нужен подвиг, чтобы обыграть столичного короля
В «Монако» продлили контракт с главным тренером накануне финала, чтобы показать – двигаются в правильном направлении. Вот только в борьбе с ПСЖ в Лиге 1 ничего у Адди Хюттера не получилось. «Монако» отстает от чемпиона на 10 пунктов. «Марсель», имея матч в запасе, сохраняет шансы подобраться на семь очков. У Луиса Энрике комфортный отрыв после смены концепции. Говорят, в ПСЖ больше не хотят приглашать ветеранов, вроде Месси, и хулиганов, вроде Неймара.
Отказано Роналду – возможно, это одна из причин, почему Криштиану решил унизить чемпионат Франции. Португалец заявил, что этот турнир слабее, чем лига Саудовской Аравии. А вот Салах может усилить ПСЖ, если сторгуются на переговорах. Но Мохамеду за тридцать. В Париже также ищут центрального форварда, предлагая контракт Осимхену. Ещё пытаются отдать футболистов, которые не вписались в игру команды Луиса Энрике. В Лиге чемпионов дела идут неважно, а вот дома порядок.
ПСЖ просто сильнее, чем «Монако». И это ничего не значит в одном отдельно взятом финале. У Головина 4 победы, 4 поражения и 2 мировые в последних 10 матчах против ПСЖ. Но прошлое не скажется, если подопечные Энрике покажут мастерство. Например, если Головин сыграет на левом фланге атаки, то против него выйдет один из лучших правых латералей мира Хакими. Марокканец чудил в этом сезоне в Лиге чемпионов, но в чемпионате Франции приносит много пользы в атаке.
Привычно опасен правый форвард Дембеле, когда спит ночами и активно готовится к матчам. Классно начал сезона левый вингер Баркола, лучший снайпер ПСЖ в чемпионате с 10 голами. У «Монако» первый по голам отличился всего 5 раз, причем речь о 19-летнем марокканце Бен Сегире. Сильная сторона команды Хюттера – в её составе полно футболистов, которые могут выручить в отдельном взятом матче. А у ПСЖ опасны не только люди из тройки атаки, но и центральные полузащитники.
В финале крайне важно заставить игроков ПСЖ нервничать
Компенсировать преимущество соперника в классе можно за счет психологии. Если «Монако» выйдет за победой в Суперкубке, будут готовы физически и морально, то ПСЖ может по привычке огорчить главного тренера. Хотя Луис Энрике попрощался с целым рядом игроков, которых не волновали результаты парижан, им просто нравился оклад от шейхов, с молодыми игроками тоже есть проблемы. Недавно пришлось вправлять мозги Дембеле, хотя Усмана в 27 лет тяжело назвать молодым мастером.
Незрелость подхода вредила ПСЖ много раз. Даже с Месси и Мбаппе команда упускала очки в чемпионате Франции. В этом сезоне во внутренних турнирах не проигрывали никому. Зато «Реймс», «Ницца», «Нант» и «Осер» играли с чемпионами вничью. Футболисты «Монако» тоже теряли очки против оппонентов, которых надо обыгрывать по пути к трофеям. Через десять дней у Головина матч Кубка Франции против «Реймса», но сначала реванш против ПСЖ после поражения 2:4 в середине декабря.
Чем чаще Головин с напарниками будут тревожить Сафонова в финале Суперкубка – тем выше вероятность сюрприза. Нельзя будет назвать победу «Монако» над ПСЖ сенсацией. В этом сезоне Хюттер обыгрывал «Барселону», умеют играть на результат. Но на дистанции парижане мощнее, что попробуют доказать снова и вновь. Луис Энрике, в отличие от предыдущих тренеров ПСЖ, умеет играть с «Монако». У него 3 победы и 1 ничья. Большинство прогнозов в пользу парижан, но «Монако» умеет удивлять.
Российский зритель в финале в беспроигрышном положении. Головин и Сафонов не имеют хейтеров, как у Дзюба. Поэтому победа любого из двух игроков команды Карпина будет трофейным аргументом в пользу одного из ключевых мнений Валерия Георгиевича. Тренер сборной считает, что лучшим из его подопечных надо играть в топ-5. Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедада» после травмы, Чалов забивал за ПАОК, а Сафонов готовился отражать удары Головина в сложном поединке Кубка Франции.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1397135/safonov-matvey-golovin-aleksandr 04.01.2025
Что то в этом предложении не так? Может быть следовало: " Зато ФУТБОЛИСЫ Реймса, Ниццы, Нанта и Осера играли с чемпионами вничью" ? Согласны?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1397135/safonov-matvey-golovin-aleksandr 04.01.2025
Что то в этом предложении не так? Может быть следовало: " Зато ФУТБОЛИСЫ Реймса, Ниццы, Нанта и Осера играли с чемпионами вничью" ? Согласны?