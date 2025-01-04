Сафонов сразится с Головиным в финале. Игроки сборной России поспорят за Суперкубок Франции

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вчера, 19:22

Победит один из подопечных Карпина.

В Катаре разыграют первый Кубок французского сезона

Завтра на родине владельцев ПСЖ в 19:30 по московскому времени появятся на поле футболисты команд Энрике и Хюттера. Поскольку у парижан «золотой дубль», ведь год назад обыграли в финале Кубка Франции «Лион», то в Суперкубке сразятся со второй командой прошлого сезона в Лиге 1, а это «Монако». У Головина за семь лет во Франции нет ни одного трофея. Александр хочет первым поднять над головой Суперкубок, ведь является капитаном «монегасков».

У Сафонова нет подобного статуса в ПСЖ . Но раз Доннарумме разбили лицо, наложив множество швов, Матвей готовится к финалу в Катаре. Нет смысла гнать итальянца на поле, ведь российский голкипер адаптировался намного лучше, чем предполагали в штабе Луиса Энрике. Сафонов отразил два пенальти в серии против «Ланса» в Кубке Франции. Только за тот успех можно наградить Матвея финалом против Головина в поединке за очередной трофей.

Очередной для ПСЖ и первый для Сафонова. В карьере бывшего голкипера «Краснодара» нет кубковых успехов, как и побед в чемпионатах. Финал – важный поединок для Сафонова и Головина. Александр хотя бы в юности успел выиграть РПЛ . А для его молодого коллеги воскресный опыт станет уникальным. И понятно, что защитники Хакими, Маркиньос, Пачо и Мендеш великодушно предоставят напарникам Головина моменты у ворот парижан. В ПСЖ умеют «привезти».

Доннарумма и Сафонов – важные участники заявки Луиса Энрике. Если они ошибаются, как Матчей против «Баварии», то ПСЖ проигрывает. А если спасают, как Сафонов против «Ланса», то помогают богатой команде пройти дальше и претендовать на требл. Для его завоевания важно обыграть «Монако». Вот только соперник тоже прекрасно осознает ценность поединка. Раз у Головина нет трофеев во Франции, то это автоматически говорит о плохой серии клуба.

«Монако» нужен подвиг, чтобы обыграть столичного короля

В «Монако» продлили контракт с главным тренером накануне финала, чтобы показать – двигаются в правильном направлении. Вот только в борьбе с ПСЖ в Лиге 1 ничего у Адди Хюттера не получилось. «Монако» отстает от чемпиона на 10 пунктов. «Марсель», имея матч в запасе, сохраняет шансы подобраться на семь очков. У Луиса Энрике комфортный отрыв после смены концепции. Говорят, в ПСЖ больше не хотят приглашать ветеранов, вроде Месси, и хулиганов, вроде Неймара.

Отказано Роналду – возможно, это одна из причин, почему Криштиану решил унизить чемпионат Франции. Португалец заявил, что этот турнир слабее, чем лига Саудовской Аравии. А вот Салах может усилить ПСЖ , если сторгуются на переговорах. Но Мохамеду за тридцать. В Париже также ищут центрального форварда, предлагая контракт Осимхену. Ещё пытаются отдать футболистов, которые не вписались в игру команды Луиса Энрике. В Лиге чемпионов дела идут неважно, а вот дома порядок.

ПСЖ просто сильнее, чем «Монако». И это ничего не значит в одном отдельно взятом финале. У Головина 4 победы, 4 поражения и 2 мировые в последних 10 матчах против ПСЖ . Но прошлое не скажется, если подопечные Энрике покажут мастерство. Например, если Головин сыграет на левом фланге атаки, то против него выйдет один из лучших правых латералей мира Хакими. Марокканец чудил в этом сезоне в Лиге чемпионов, но в чемпионате Франции приносит много пользы в атаке.

Привычно опасен правый форвард Дембеле, когда спит ночами и активно готовится к матчам. Классно начал сезона левый вингер Баркола, лучший снайпер ПСЖ в чемпионате с 10 голами. У «Монако» первый по голам отличился всего 5 раз, причем речь о 19-летнем марокканце Бен Сегире. Сильная сторона команды Хюттера – в её составе полно футболистов, которые могут выручить в отдельном взятом матче. А у ПСЖ опасны не только люди из тройки атаки, но и центральные полузащитники.

В финале крайне важно заставить игроков ПСЖ нервничать

Компенсировать преимущество соперника в классе можно за счет психологии. Если «Монако» выйдет за победой в Суперкубке, будут готовы физически и морально, то ПСЖ может по привычке огорчить главного тренера. Хотя Луис Энрике попрощался с целым рядом игроков, которых не волновали результаты парижан, им просто нравился оклад от шейхов, с молодыми игроками тоже есть проблемы. Недавно пришлось вправлять мозги Дембеле, хотя Усмана в 27 лет тяжело назвать молодым мастером.

Незрелость подхода вредила ПСЖ много раз. Даже с Месси и Мбаппе команда упускала очки в чемпионате Франции. В этом сезоне во внутренних турнирах не проигрывали никому. Зато «Реймс», «Ницца», «Нант» и «Осер» играли с чемпионами вничью. Футболисты «Монако» тоже теряли очки против оппонентов, которых надо обыгрывать по пути к трофеям. Через десять дней у Головина матч Кубка Франции против «Реймса», но сначала реванш против ПСЖ после поражения 2:4 в середине декабря.

Чем чаще Головин с напарниками будут тревожить Сафонова в финале Суперкубка – тем выше вероятность сюрприза. Нельзя будет назвать победу «Монако» над ПСЖ сенсацией. В этом сезоне Хюттер обыгрывал «Барселону», умеют играть на результат. Но на дистанции парижане мощнее, что попробуют доказать снова и вновь. Луис Энрике, в отличие от предыдущих тренеров ПСЖ , умеет играть с «Монако». У него 3 победы и 1 ничья. Большинство прогнозов в пользу парижан, но «Монако» умеет удивлять.