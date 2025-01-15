Фоден: «Титул? Да, уже наверняка мимо»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.
Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Всё понимаем. Мы не глупые.
Поэтому нам необходимо стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, разумеется, Лига чемпионов. Так что сезон не завершен.
Но нужно быть реалистами, правда? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.
Четверка лучших – наша задача на данный момент, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах.
Ведь Ливерпуль не испытывает давления, а остальные команды в кризисе. Если Сити отправят в Шип, то у Ливерпуля не будет главного конкурента в АПЛ.
С другой стороны не хотелось бы чтобы МС вылетал в Шип, ведь остальные клубы снизят уровень своей игры без высокой конкуренции. Могут даже Слота поставить выше Клоппа, а ведь Клопп тренировал Ливерпуль в других условиях.
Ведь Ливерпуль не испытывает давления, а остальные команды в кризисе. Если Сити отправят в Шип, то у Ливерпуля не будет главного конкурента в АПЛ.
С другой стороны не хотелось бы чтобы МС вылетал в Шип, ведь остальные клубы снизят уровень своей игры без высокой конкуренции. Могут даже Слота поставить выше Клоппа, а ведь Клопп тренировал Ливерпуль в других условиях.
Вы профессионалы или кто? Вы имеете гордость? Вы любите клуб? Слова любого футболиста Сити должны быть такими - да, мы облажались в последнее время, но мы собрали волю в кулак и на каждую игру будем выходить как на решающую и выкладываться по полной на поле, ведь в наших руках взять все трофеи в сезоне.
Вы профессионалы или кто? Вы имеете гордость? Вы любите клуб? Слова любого футболиста Сити должны быть такими - да, мы облажались в последнее время, но мы собрали волю в кулак и на каждую игру будем выходить как на решающую и выкладываться по полной на поле, ведь в наших руках взять все трофеи в сезоне.