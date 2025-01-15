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Фоден: «Титул? Да, уже наверняка мимо»

вчера, 20:22

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Всё понимаем. Мы не глупые.

Поэтому нам необходимо стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, разумеется, Лига чемпионов. Так что сезон не завершен.

Но нужно быть реалистами, правда? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.

Четверка лучших – наша задача на данный момент, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:24
товарищ всё правильно понимает
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:06
Не в этот раз. Надо и честь знать)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:59
Я конечно тоже не верю в титул, но футболист не имеет права так говорить.
3uq8tpn7rjur
3uq8tpn7rjur
вчера в 21:50
Реально смотрит на вещи
Capral
Capral
вчера в 21:26
Играть еще 18 матчей, а отставание от первого места 12 очков, что точно не смертельно. А вот пораженческие настроения- точно не по мужски и не по спортивному... Конечно, при той ужасной игре, что демонстрирует МС, трудно загадывать о борьбе за чемпионство, но и так открыто капитулировать- тоже неправильно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:21
Пока есть шансы, надо бороться. Фоден не должен так себя вести...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 21:20
Мда. С таким настроем на поле лучше не выходить. Один пессимизм. Пока читал эти слова Фодена не мог отделаться от ощущения, что очень похоже на причитания слабого пола в связи со сломанным ногтем - мир не мил; потеря потерь; шеф, всё пропало...
Вы профессионалы или кто? Вы имеете гордость? Вы любите клуб? Слова любого футболиста Сити должны быть такими - да, мы облажались в последнее время, но мы собрали волю в кулак и на каждую игру будем выходить как на решающую и выкладываться по полной на поле, ведь в наших руках взять все трофеи в сезоне.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:08
Согласен, но хотелось бы увидеть настоящий МС в АПЛ чтобы увидеть реальный уровень команд и Ливерпуля.
Ведь Ливерпуль не испытывает давления, а остальные команды в кризисе. Если Сити отправят в Шип, то у Ливерпуля не будет главного конкурента в АПЛ.
С другой стороны не хотелось бы чтобы МС вылетал в Шип, ведь остальные клубы снизят уровень своей игры без высокой конкуренции. Могут даже Слота поставить выше Клоппа, а ведь Клопп тренировал Ливерпуль в других условиях.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:54
Нужно ещё дождаться решения о 115 или 130 нарушениях. Ведь если снимут очки, все что они наберут будет бессмысленно. Кажется в этом и причина провала МС в этом сезоне. В общем пока ничего не ясно, но раз подняли этот вопрос должно быть и решение и ответ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:47
Даже Фоден уже не верит, что можно догнать "Ливерпуль"...
Но впереди ещё много матчей, всякое может случиться...
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