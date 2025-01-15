Фоден: «Титул? Да, уже наверняка мимо»

Хавбек «Манчестер Сити» оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Всё понимаем. Мы не глупые.

Поэтому нам необходимо стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, разумеется, Лига чемпионов. Так что сезон не завершен.

Но нужно быть реалистами, правда? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.

Четверка лучших – наша задача на данный момент, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах.