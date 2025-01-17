«Ливерпуль» не будет прежним. Ищем замены лидерам

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сегодня, 00:24

Идеальных вариантов не существует.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне играет с огнем и рискует остаться без троих своих лидеров, у которых истекают контракты. 32-летний Мохамед Салах, 33-летний Вирджил ван Дейк и 26-летний Трент Александер-Арнольд во многом определяют облик современного «Ливерпуля» и его игру. Однако клуб довел до крайности ситуацию, при которой может летом упустить всех троих бесплатно. И тогда у «красных» точно не получится отсидеться и сохранить свою силу только за счет внутренних ресурсов. Или получится? Давайте смотреть, кем «Ливерпуль» мог бы заменить в случае ухода этих футболистов.

Центральный защитник (на место ван Дейка)

Кажется, что в современном футболе хватает топовых центральных защитников. Причем на любой стиль и кошелек. Однако мы говорим о ван Дейке, которого многие считают вообще лучшим в этом амплуа в мире. И такого игрока уже заменить не так просто. Любая замена будет лишь приближенной, а не полноценной.

Идеальная замена – Джонатан Та. 28-летний защитник «Байера» великолепно выглядел в прошлом сезоне и прилично смотрится в этом. Есть несколько факторов, которые делают его похожим на ван Дейка. Он тоже физически мощен, проявляет лидерские качества, спокоен и умеет хорошо распределять мяч из центра обороны. У него отличное понимание игры и прогнозирование развития событий. К слову, и у Та контракт истекает летом, поэтому «Ливерпулю» он может достаться довольно легко. Правда, возможна конкуренция со стороны «Баварии» и «Барселоны», которые тоже не собираются проходить мимо.

Альтернативы. Среди других вариантов можно назвать Марка Гуэхи из «Кристал Пэлас». 25-летнего центрдефа хочет вернуть «Челси», который готовит 70 миллионов фунтов для этого. Но и «Ливерпуль» мог бы побороться. Гуэхи умеет играть на нескольких позициях в обороне, у него тоже задатки лидера, отличная цепкость при борьбе в штрафной. Есть небольшие проблемы с игрой головой, но это поправимо. Другая альтернатива – Кастелло Люкеба. 22-летний игрок проявил себя еще в «Лионе», но после перехода в «Лейпциг» впечатлял не так сильно. Хотя он еще молод. Очень подвижный и цепкий центральный защитник, умеющий владеть мячом и выводить его в атаку.

Если уж мы говорим о молодежи, то стоит рассмотреть 21-летнего Усмана Диоманде из «Спортинга». В своем возрасте один из лучших центральных защитников. Поразительно уверенный для своих лет, отлично подключается к атакам. Правда, это как раз и может отпугнуть – увлечется еще. Может «Ливерпуль» подыскать себе кого-то и в Англии. Например, Мики ван де Вена. 23-летний голландец впечатляет, а игра его команды – нет. Поэтому вполне может захотеть сменить обстановку и клуб на более амбициозный и успешный. Это один из самых быстрых центральных защитников в мире. Он отлично читает игру и прекрасно продвигает мяч в атаку. Правда, у него контракт еще на 4,5 года, а «шпоры» ни за что не отдадут такого футболиста конкуренту.

Наконец, можно подыскать себе нечто элитное в Италии. Не недвижимость и не «Ламборгини», а Алессандро Бастони. 25-летний защитник «Интера» очень продуктивно участвует в построении атак на ранней стадии и умно работает в обороне. Правда, обойдется такой игрок миллионов в 100.

Правый защитник (на место Александера-Арнольда)

Он ближе всех к уходу из «Ливерпуля». «Реал» чуть ли не открытым текстом заявляет, что заберет англичанина. И найти ему полноценную замену тоже будет непросто, поскольку Трент обладает рядом уникальных свойств для правого защитника.

Идеальная замена – Конор Брэдли. Да, тот самый случай, когда, возможно, не придется даже закупаться. 21-летний Брэдли уже прошел отличную проверку, заменяя Трента, когда последний был травмирован. И Конор показал, что обладает многими положительными характеристиками своего более опытного товарища. Он тоже хорош в атаке, изобретателен, инициативен, быстр. Технически он оснащен иначе, но все равно заметен и оставляет положительное впечатление. С уходом Трента «Ливерпуль» может утратить розыгрыши стандартов, например, но Брэдли привнесет яростные скоростные прорывы. Впрочем, все равно «Ливерпулю» придется искать кого-то на фланг – хотя бы сменщика для Брэдли.

Альтернативы. Можно посмотреть на вечно страдающую «Барселону», где весьма неплохо прижился Жюль Кунде. 26-летний француз может закрывать позицию центрального защитника и правого, причем с хорошей опцией в атаке – то, что нужно «Ливерпулю». Конечно, каталонцы вряд ли захотят отпустить такого футболиста, но их финансовое положение может вынудить на это пойти, если «красные» будут достаточно настойчивы.

Но Кунде вполне сойдет за прямую замену Тренту. А если мы рассмотрим вариант с Брэдли, тогда ему нужен дублер. Им может стать 22-летний Амар Дедич из «Зальцбурга». Босниец агрессивен, напорист, активен в атаке, здорово ведет прессинг. Кроме того, его можно использовать и слева, где у «Ливерпуля» Энди Робертсон, чьи позиции сейчас шатки.

Нападающий (на место Салаха)

Тут все становится весьма непросто. Невозможно заменить столь уникального и результативного игрока. «Ливерпуль» с уходом Салаха в любом случае прежним не будет. Если брать хотя бы примерно похожих лидеров в своих клубах, то какой-нибудь Коул Палмер, Букайо Сака или Винисиус не выглядят теми, кого «красным» удастся переманить. А если кто-то и доступен, то качество все же не то. Конечно, самым оптимальным решением будет командная перестройка, распределение роли, которую играет Салах. Но и кадровая замена нужна.

Идеальный вариант – Виктор Осимхен. Спустя полгода после странной аренды из «Наполи» в «Галатасарай» 26-летний нигериец остается одним из самых результативных нападающих в мире. Пусть и сошел с первых страниц на время. В Турции он забил 10 мячей в 13 матчах чемпионата, и на него претендовали многие клубы. Но вредная позиция «Наполи» многих же и отвернула. «Ливерпуль» может попытать удачу. В конце сезона к тому же должна вступить в силу опция о выкупе за 75 миллионов евро. Осимхен не будет прямой заменой Салаху, потребуется перестроение. Однако голы «Ливерпулю» он сможет принести.

Альтернативы. Беньямин Шешко из «Лейпцига» выглядит как игрок формации современного «Ливерпуля». У 21-летнего словенца есть все, чтобы влиться успешно в команду Арне Слота. Им даже интересовались прошлым летом, но решили дать шанс раскрыться Дарвину Нуньесу. Впрочем, «красным» придется решиться потратить около 70 миллионов без гарантии, что Шешко сразу раскроется и будет приносить голы и результативные передачи.

С этой точки зрения безопаснее выглядит подписание Александера Исака из «Ньюкасла». Но тут все упирается в деньги. 25-летний швед, прекрасно адаптированный к АПЛ и забивающий голы один за другим, не будет стоить меньше 100 миллионов фунтов стерлингов. Готов ли к такому «Ливерпуль»? Вряд ли. Но можно побороться за партнера Исака по сборной Швеции Виктора Дьёкереша. 26-летний форвард «Спортинга» поражает всех своей результативностью, однако есть сомнения в стабильности на большой дистанции. Кроме того, будет высока конкуренция за него, и 80 миллионов евро «Ливерпуль» тоже может пожалеть.

Наконец, есть вариант вступить в борьбу за Джонатана Дэвида из «Лилля». У 25-летнего канадца контракт истекает летом, так что отличный с точки зрения денег вариант. Кроме того, он давно играет на высоком уровне и неплохо тащит «Лилль», забивая стабильно. Правда, по типажу Дэвид сход с Жотой и Нуньесом, которые у «Ливерпуля» уже есть.